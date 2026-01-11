Traian Băsescu, despre anularea alegerilor: ”Nicușor Dan trebuia să-i spună procurorului general – «Uitați documentele, începeți ancheta»”

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor din noiembrie 2024. Băsescu a declarat sâmbătă seară că datele şi documentele privind decizia de anulare trebuiau trimise către procurori, care să investigheze ce s-a întâmplat atunci.

„Unde cred că preşedintele face o mare greşeală şi este într-o capcană, de fapt, să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidenţiale în 2024. Ce treabă are preşedintele Nicuşor Dan? El nu a candidat atunci. Cineva i-a pus în braţe problema şi dânsul a luat-o, cred că din neatenţie, ştiu eu, din dorinţa de a da un răspuns, dar nu era treaba lui. Treaba lui era aşa: după ce a fost validat, s-a dus la Cotroceni, chema secretarul CSAT-ului: domnul secretar, stenogramele şi toate documentele şedinţei în care s-a dezbătut problema, le primea pe masă, punea mâna pe telefon, domnul procuror general, vă invit, vă rog, la mine, poftiţi, ăsta-i opisul, astea-s documentele, începeţi ancheta de ce s-au anulat alegerile!”, a afirmat Traian Băsescu, sâmbătă seară, într-o emisiune la România TV, potrivit News.ro.

Fostul şef al statului este de părere că frauda de la alegeri care face obiectul investigaţiei este de competenţa unui procuror, nu a preşedintelui.

„Cred că e foarte bine şi din punct de vedere al imaginii în afara ţării. Dom-le, nu ţine la ei, la politicieni, problema anulării alegerilor, uite, au dat-o la instituţiile abilitate să facă anchete. Cât timp va fi la politicieni, la CSAT, la preşedinte obligaţia de a da răspunsuri, în primul rând nu va convinge pe nimeni şi în al doilea rând, va fi tot timpul semnul de întrebare de ce politicienii trebuie să o rezolve şi nu instituţiile statului, în astfel de situaţi. Discutăm de încălcarea gravă a Constituţiei când discutăm de anulat alegeri”, a adăugat Băsescu.

El a subliniat că este obligatorie cooperarea dintre structurile de securitate şi procurori, amintind că SRI are o divizie de apărare a Constituţiei care să furnizeze anchetatorilor date despre ce s-a întâmplat atunci.

Băsescu, despre numirile şefilor serviciilor de informaţii: Preşedintele nu trebuie să aibă negocieri cu partidele pe această situaţie – El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui

În același timp, fostul președinte a mai spus că Nicuşor Dan, nu ar trebui să negocieze cu partidele în ceea ce priveşte numirile în funcţiile de şefi ai serviciilor de informaţii.

„Nicuşor Dan nu are de ce să accepte o târguială în zona asta. Adică nu trebuie să aibă negocieri cu partidele pe această situaţie. Nu, el este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui”, a afirmat Băsescu sâmbătă, referindu-se la numirile în funcţiile de şefi ai serviciilor de informaţii.

Fostul preşedinte spune că, nici în ceea ce priveşte propunerile pentru şefia parchetelor, Nicuşor Dan nu ar trebui să facă concesii.

”Aici nu aş face nicio concesie, nu e de negociat. Trebuie să-l desemneze preşedintele până când nu este omul pe care preşedintele vrea să-l desemneze, nu face nici o numire, nici la marile parchete, nici la serviciile de informaţii”, mai declară Traian Băsescu.

