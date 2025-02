Bani sunt – e nevoie de proiecte și curaj: Marile investiții de venture capital și private equity din România: Topul tranzacțiilor din 2024

Marea miză a irigării financiare a economiei inovative e crearea și consolidarea fondurilor de investitii care pot finanța proiecte pe cre băncile le evită din cauza constrângerilor de risc – scrie Mario Draghi în Raportul care explică declinul de competivititate al economiilor europene, cu România printe aceste economii.

Astfel încât guvernele ar trebui să stimuleze piața venture capital și private equity.

Investițiile de tip venture capital și private equity în start-up-uri fondate în România au ajuns în 2024 la o valoare cumulată de 130,7 de milioane de euro, arată un raport extensiv realizat de platforma How To Web despre investițiile de acest tip în țările din Europa Centrală și de Est.

Valoarea totală la nivel de regiune a acestor investiții fost de 3,89 miliarde de euro, din care 90% sunt investiții realizate în 8 țări din Europa Centrală și de Est. România se află cumva spre coada clasamentului, cu o creștere de numai 0,8% față de anul 2023.

Distribuția investițiilor de venture capital în 2024, cu Turcia pe primul loc și Polonia pe locul secund:

Turcia: 1012 milioane de euro

Polonia: 592,1 milioane de euro

Grecia: 536.6 milioane de euro

Cehia: 426 milioane de euro

Lituania: 367 milioane de euro

Estonia: 342,3 milioane de euro

România: 130,7 milioane de euro

Slovacia: 129,8 milioane de euro

Dinamicile care guvernează finanțările din România

În ceea ce privește România, deși valoarea investițiilor nu a crescut de o manieră majoră și nici nu ne poziționează foarte sus în clasamentul regional, numărul tranzacțiilor a ajuns la 80, de la doar 61 de tranzacții în 2023. Asta semnalează însă și o scădere a valorii medii a tranzacțiilor. Per ansamblu, raportul vorbește despre un număr total de 1.286 de runde de finanțare a start-up-urilor din regiune în 2024.

„Anul 2024 a arătat este că industria trece printr-o schimbare de ciclu—un accent pe frugalitate, devotament și muncă susținută cu toate forțele pentru a rezolva probleme cu adevărat dificile folosind tehnologia. Brutalitatea pieței este un lucru normal: așa a fost întotdeauna, mai ales în etapele incipiente ale startup-urilor. După un an când atât fondatorii, cât și investitorii au pierdut puțină disciplină, putem vedea că în 2024 atenția s-a întors spre metrici și eficiența capitalului. Startup-urile sunt provocatoare și necesită această intensitate pentru a supraviețui și a prospera, iar cele mai bune companii au întotdeauna o disciplină de muncă remarcabilă”, a declarat Alexandru Agatinei, CEO al How To Web.

Pentru România, 2024 a fost al patrulea an consecutiv cu investiții de tip venture capital/private equity de peste 100 de milioane de euro, mult peste valoarea din 2017, care a fost ca idee de doar 8,2 milioane de euro.

FintechOS, cu finanțator BlackRock, a atras cea mai mare investiție din 2024

În 2024, mare parte din finanțările atrase (peste 50%) s-au dus către sectorul finanțe, grație unei ponderi mari a companiei FintechOS, la distanță mare de următoarele sectoare:

Finanțe: 68,4 milioane de euro

Deeptech: 6,8 milioane de euro

Big Data: 6,5 milioane de euro

Bunăstare: 5,6 milioane de euro

Automotive: 5,0 milioane de euro

Total pe aceste sectoare de 92,3 milioane de euro, aproximativ 70% din finanțări.

Alte industrii care au atras finanțări considerabile: marketing (4,8 milioane euro), comerț electronic (4,5 milioane euro), resurse umane (3,7 milioane euro), divertisment (7,7 milioane euro), robotică (2 milioane euro), imobiliare (1,9 milioane euro), instrumente de productivitate (1,9 milioane euro), transport (1,6 milioane euro) și jocuri (1,4 milioane euro).

Totodată, principalele 20 de tranzacții de tip venture capital au reprezentat 80% din volumul total, iar finanțarea de tip serie C a FintechOS, în valoare de 54 de milioane de euro, reprezintă peste 40% din total. De notat că mare parte din finanțări s-au dus către firme deja consacrate pe piețele pe care activează.

Contribuind cu 87,7% la volumul total de finanțări atrase de startup-urile din România, top 20 tranzacții au cumulat 114,6 milioane de euro în 2024 și au fost strânse de următoarele companii:

FintechOS: 54 milioane de euro, cu investitori Bek Ventures, BlackRock, Cipio Partners, Gapminder VC, Molten Ventures, OTB Ventures

Leanpay: 10 milioane de euro, cu investitori Catalyst România, BlackPeak Capital

dotLumen: 5 milioane de euro, cu investitori Catalyst România, European Innovation Council Fund, Tigrim capital din Suedia, Seedblink

MOOV Leasing: 5 milioane de euro

tranzacții anonime: 3,7 milioane de euro

Blindspot: 3,2 milioane de euro

Filmchain: 3 milioane de euro

Ogre AI: 3 milioane de euro

Frisbo: 2,9 milioane de euro

Pago: 2,2 milioane de euro

Adapta Robotics: 2 milioane de euro

Bright Spaces: 1,9 milioane de euro

Sessions: 1,9 milioane de euro

Genezio: 1,8 milioane de euro

inki.tech: 1,6 milioane de euro

Footprints: 1,6 milioane de euro

Swisspod: 1,6 milioane de euro

MixRift: 1,4 milioane de euro

Atenție tot mai mare pe România din partea fondurilor mari

Potrivit raportului How To Web, startup-urile născute în România intră din ce în ce mai mult în portofoliile fondurilor regionale și internaționale de capital.

Volumul total al investițiilor realizate în 2024 de către un mix de fonduri de capital locale și regionale sau internaționale în startup-uri fondate în România a atins valoarea record de 93,5 milioane de euro, în creștere cu 12,9% față de 82,8 milioane de euro în 2023.

Volumul tranzacțiilor care au fost realizate exclusiv cu capital de nivel național a atins un vârf în 2021, de 43,5 milioane de euro și, respectiv, 67 de tranzacții.

Această schimbare de dinamică a avut loc în condițiile în care volumul tranzacțiilor realizate exclusiv cu capital internațional a scăzut cu 36,8%, ajungând la doar 18,4 milioane de euro față de volumul de 29,1 milioane de euro înregistrat în anul precedent.

