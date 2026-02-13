Băncile înjumătățesc prognozele de creștere pentru 2026, după publicarea datelor privind recesiunea tehnică de la sfârșitul anului trecut

ING și BCR și-au redus vineri la jumătate prognozele de creștere economică pentru 2026, după publicarea datelor privind contracția PIB de 1,9% din ultimul trimestru al anului trecut. Analiștii se așteptau la scăderea activității economice, dar amploarea declinului a surprins.

Mesajul transmis de datele semnal privind evoluția PIB-ului României este clar, notează Valentin Tătaru, economist-șef ING, într-o notă transmisă investitorilor. „Economia a încheiat anul 2025 într-o stare vizibilă de dificultate. PIB-ul s-a contractat cu 1,9% în trimestrul al patrulea față de trimestrul al treilea, cea mai accentuată scădere trimestrială din 2012 încoace, excluzând perioada pandemiei”, punctează el.

„În aceste condiții, estimarea noastră anterioară de creștere pentru 2026, de 1,4%, pare acum optimistă, chiar dacă se situa deja la limita inferioară a majorității prognozelor. Având în vedere nivelul foarte slab din T4 2025, efectul de report în 2026 este substanțial negativ. Presupunând că nu vor exista noi revizuiri ale datelor – o ipoteză importantă – economia va trebui să depună eforturi considerabile doar pentru a rămâne pe teritoriu pozitiv. Prin urmare, ne revizuim prognoza pentru 2026 de la 1,4% la 0,6% și așteptăm publicarea detaliilor complete pe 6 martie”, se arată în notă.

În opinia sa, datele publicate vineri de INS ar putea încuraja Banca Națională a României (BNR) să devanseze și să accelereze ciclul de relaxare a politicii monetare. BNR ar putea să opereze prima reducere a ratei dobânzii în mai 2026, tăind în total un punct procentual până la sfârșitul anului.

Economiștii BCR și-au înjumătățit la rândul lor prognoza de creștere a PIB pentru 2026 la 1,0%, de la 2,1% anterior.

„Este probabil ca consumul gospodăriilor să rămână moderat în prima jumătate a anului, reflectând condițiile financiare încă restrictive și presiunile persistente asupra veniturilor reale. În schimb, ne așteptăm ca activitatea investițională să accelereze, susținută de fondurile substanțiale ale Uniunii Europene disponibile pentru România în 2026”, prognozează economiștii băncii.

Exporturile nete vor rămâne probabil în linii mari neutre pentru creșterea economică totală. Acestea ar putea aduce o contribuție modest pozitivă, în special dacă cererea externă se stabilizează.

„Totuși, vedem și riscul apariției unor presiuni ușor negative în a doua jumătate a anului, pe măsură ce dinamica importurilor s-ar putea intensifica odată cu redresarea anticipată a investițiilor și a consumului. De asemenea, luăm în considerare dinamica de creștere mai slabă observată la finalul anului 2025, care contribuie la decizia noastră de a revizui prognoza în sens descendent”, mai precizează Vlad Ioniță, analist BCR, într-o notă transmisă investitorilor.

***