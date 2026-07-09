Băncile europene trebuie să-și facă planuri pentru gestionarea riscurilor generate de AI

Băncile mari din Uniunea Europeană trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii octombrie planuri privind gestionarea riscurilor generate de noile modele de inteligență artificială (AI), în timp ce autoritățile europene și britanice avertizează că dezvoltarea accelerată a sectorului AI creează noi vulnerabilități pentru stabilitatea sistemului financiar, potrivit Politico.

Președinta Consiliului de Supraveghere al Băncii Centrale Europene (BCE), Claudia Buch, a solicitat directorilor executivi ai celor mai mari bănci din UE să elaboreze planuri de acțiune prin care să își consolideze sistemele interne, să evalueze riscurile asociate furnizorilor externi de tehnologie și să îmbunătățească mecanismele de răspuns și recuperare în cazul incidentelor cibernetice.

„Modelele emergente de inteligență artificială sunt capabile să identifice vulnerabilități software și să genereze exploatări funcționale într-un ritm fără precedent, reducând considerabil intervalul dintre descoperirea unei vulnerabilități și exploatarea acesteia. Aceste evoluții pot avea implicații profunde asupra confidențialității, integrității și rezilienței sistemelor informatice și de comunicații ale băncilor”, a transmis Claudia Buch într-o scrisoare adresată conducerii instituțiilor bancare.

Potrivit BCE, instituțiile de credit trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii octombrie planuri privind modul în care vor gestiona aceste riscuri. Deși nerespectarea solicitării nu atrage sancțiuni directe, banca centrală intenționează să compare măsurile adoptate de diferitele instituții și să urmărească implementarea acestora.

Tot marți, Comitetul European pentru Risc Sistemic (ESRB) a avertizat că modelele avansate de inteligență artificială trebuie considerate o nouă sursă de risc sistemic pentru sectorul financiar.

Instituția apreciază că un atac cibernetic care s-ar propaga prin infrastructuri critice, precum sistemele de plăți, compensare sau decontare, ar putea provoca perturbări severe ale sistemului financiar european. În lipsa unei acțiuni coordonate la nivelul Uniunii Europene, aceste riscuri ar putea deveni vulnerabilități structurale, sporind probabilitatea unui eveniment cu impact sistemic.

Comisia Europeană urmează, de asemenea, să prezinte un plan de acțiune privind gestionarea riscurilor asociate inteligenței artificiale, care va include implicarea instituțiilor europene în testarea siguranței celor mai avansate modele AI.

Banca Angliei avertizează că un colaps provocat de inteligența artificială ar putea împinge Regatul Unit în recesiune

În paralel, Banca Angliei avertizează că expunerea tot mai mare a investitorilor la companiile din domeniul inteligenței artificiale poate reprezenta o amenințare pentru stabilitatea economică.

În raportul său privind stabilitatea financiară, banca centrală estimează că o corecție semnificativă a evaluărilor companiilor din sectorul AI ar putea reduce produsul intern brut al Marii Britanii cu până la 2,2%.

„Riscul unei corecții puternice pe piețele de acțiuni rămâne ridicat”, a declarat guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, care a identificat trei surse principale de risc: evaluările foarte ridicate ale companiilor din domeniul AI, posibilitatea ca adoptarea tehnologiei să fie mai lentă decât estimează investitorii și incertitudinea privind firmele care vor deveni câștigătorii pe termen lung ai acestei revoluții tehnologice.

Potrivit raportului, fondurile speculative și alți investitori și-au majorat puternic expunerea la acțiunile producătorilor de semiconductori și ale companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale, în timp ce societățile din acest sector reprezintă în prezent aproximativ jumătate din capitalizarea indicelui american S&P 500, comparativ cu un sfert în 2022.

Banca Angliei avertizează că o eventuală corecție a valorii acestor companii s-ar transmite rapid către piețele financiare globale, afectând inclusiv economia britanică prin scăderea valorii activelor și tensiuni pe piețele obligațiunilor.

Raportul atrage atenția și asupra creșterii accelerate a finanțării infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale, inclusiv centre de date, semiconductori și rețele energetice, precum și asupra expunerii tot mai mari a piețelor de credit față de companiile din domeniu. În opinia instituției, lipsa transparenței privind sursele de finanțare și interconectarea dintre marile companii tehnologice sporesc riscul ca eventualele probleme din sectorul AI să se propage rapid către întregul sistem financiar.

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