Băncile cresc prudența la acordarea de noi credite: în ciuda lichidității bune, sunt atente la evoluția economiei

Soldul total al creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna mai 2026 cu doar 1,6% faţă de aprilie 2026 (1% în termeni reali), după un avans anual de de 8,7% în aprilie, până la nivelul de 465 miliarde lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,3%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33% în totalul creditului neguvernamental, s-a mărit cu 4,1% (2%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Raportat la perioada similară din 2025, creditul neguvernamental a înregistrat în luna mai o creştere de 7,7% (-2,8% în termeni reali), pe seama majorării cu 3,2% a componentei în lei (-7% în termeni reali) şi cu 18,1% a componentei în valută exprimată în lei (14% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Conform BNR cererea de credite în trimestrul întâi a scăzut concomitent și cu o înăsprire ușoară a condițiilor de creditare. Gradul de intermediere financiară a ajuns la 23,3% (ca pondere a creditului neguvernamental în PIB) la finalul primului trimestru din 2026, cel mai mic din UE, în timp ce raportul credite/depozite a ajuns la 67,5%, potrivit informațiilor furnizate de Asociatia Română a Băncilor (ARB).

Cel mai recent sondaj realizat de BNR în rândul băncilor comerciale arată că în primul trimestru din 2026, instituțiile de credit din România au indicat înăsprirea ușoară a standardelor de creditare pentru împrumuturile și liniile de credit acordate companiilor nefinanciare pentru al șaptelea trimestru consecutiv, așteptările fiind ca acest trend să fie continuat și în trimestrul următor.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au mărit în mai 2026 cu 1,6% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 683,4 miliarde lei. Raportat la aceeaşi perioadă a anului anterior, este vorba de un avans de 7,7% (-2,8% în termeni reali).

Cât priveşte depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 67,7% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, ele s-au mărit cu 0,8% faţă de luna aprilie 2026, până la 462,5 miliarde lei. Comparativ cu mai 2025, se înregistrează un avans de 7,8% (-2,7% în termeni reali), arată datele BNR.

Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, consideră că cifrele de anul acesta arată că lichiditatea sistemului bancar este una foarte bună, dar băncile sunt prudente în acordarea de credite noi datorită condițiilor economice și a faptului că se străduiesc să atragă clienți bancabili, atât pe zona de persoane fizice, cât și persoane juridice.

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