Băncile, atinse și ele de recesiunea economiei – primele rezultate la 9 luni: profitul BCR scade, cel al BRD crește marginal – Creditarea crește, dar și provizioanele – Start în sezonul raportărilor la BVB

Sezonul raportărilor financiare de la BVB, aferente rezultatelor la primele 9 luni din an, a debutat oficial joi, cu OMV Petrom (SNP), iar vineri au raportat două dintre cele mai mari bănci active în România.

BCR a raportat pentru primele 9 luni din an un profit net de aproximativ 2 miliarde de lei, în scădere cu 18,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, în vreme ce BRD a înregistrat un profit net de 1,17 miliarde de lei, cu 1,6% mai mare față de perioada menționată.

Rezultatele BCR: Profit mai mic cu 19%, alocare de provizioane în creștere an/an la 343 mil. lei, dar în ușoară scădere față de S1 2026

BCR a realizat un profit net la nivel de grup de 2 miliarde de lei (388 milioane de euro) în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 18,6% față de 2,467 miliarde de lei (aproximativ 491 milioane de euro) în perioada similară din 2025, în contextul creșterii costurilor de risc, respectiv a alocărilor de provizioane, de la 230 milioane de lei la 343 milioane de lei.

Banca explică evoluția prin recalibrarea periodică a parametrilor de risc de credit, pe fondul intensificării incertitudinilor macroeconomice și geopolitice. Comparația anuală a profitului este influențată și de un câștig punctual înregistrat în septembrie 2025.

De notat totuși că banca spune că ”costul riscului s-a îmbunătățit în T3 2026, înregistrând o reluare netă de

provizioane susținută de recuperări semnificative din credite neperformante (NPL), inclusiv venituri din vânzarea unui subportofoliu de credite negarantate”.

Asta înseamnă că, în T3 2026, BCR nu a mai fost nevoită să constituie la fel de multe provizioane pentru credite cu probleme și, per total, a putut chiar să elibereze o parte din provizioanele constituite anterior – în condițiile în care, la S1 2026, provizioanele se situau la 352 milioane de lei.

În același timp, banca arată că a continuat să își extindă activitatea de creditare, cu un avans de 10,9% an la an al portofoliului total de credite nete acordate clienților și finanțări noi de aproximativ 22,7 miliarde de lei pentru populație, microîntreprinderi și companii. Pe segmentul populației și microîntreprinderilor, finanțările noi au însumat 10,8 miliarde de lei, în timp ce stocul de credite ipotecare a crescut cu 15,1% an pe an – din care creditele

ipotecare standard (Casa Mea) au înregistrat o creștere de 29,2% an pe an.

Pe segmentul companiilor, BCR a aprobat finanțări noi de aproximativ 11,9 miliarde de lei, dintre care 6,5 miliarde de lei au fost direcționate către sectoare strategice ale economiei, respectiv energie, agricultură, real estate, infrastructură și construcții. Stocul creditelor nete corporate a crescut cu 14,2% față de anul anterior.

Per total, veniturile operaționale la nivel de grup au avansat cu 5,3%, la 5,096 miliarde de lei, susținute de creșterea tuturor principalelor surse de venit: veniturile nete din dobânzi au crescut cu 1%, la 3,605 miliarde de lei, iar veniturile nete din comisioane și rezultatul net din tranzacționare au avansat fiecare cu 17,8%. Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 3,4% față de finalul anului 2025, la 75,4 miliarde de lei, iar depozitele au crescut cu 4,1%, la 96,9 miliarde de lei.

Rata creditelor neperformante a fost adusă sub control după o creștere majoră anul trecut

Cu toate acestea, profitul brut a coborât la 2,475 miliarde de lei, de la 2,875 miliarde de lei în perioada similară a anului trecut, o scădere de aproximativ 13,9%.

Banca, aflată în top 3 după active, raportează că rata creditelor neperformante s-a menținut relativ stabilă, la 2,8% la finalul primelor 9 luni din 2026, pe fondul măsurilor de administrare a portofoliului de credite neperformante. Anterior, la S1 2026, BCR a raportat o scădere importantă a ratei creditelor neperformante față de S1 2025, de la 3,5% la 2,9% (respectiv 2,6% în S1 2024), după o creștere semnificativă în prima jumătate a lui 2025. Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante s-a situat la 128% la finalul primelor 9 luni din 2026.

BCR arată că, deși costurile de risc cumulate în primele nouă luni au crescut față de aceeași perioadă din 2025, situația s-a îmbunătățit în trimestrul al treilea, când banca a înregistrat o reluare netă de provizioane, susținută de recuperări semnificative din credite neperformante, inclusiv de venituri rezultate din vânzarea unui sub-portofoliu de credite negarantate.

„Costul riscului s-a îmbunătățit în T3 2026”, arată BCR, care precizează că evoluția a fost susținută de recuperările din credite neperformante.

Notă: BCR nu este listată cu acțiuni la Bursa de Valori București, ci cu multiple emisiuni de obligațiuni.

Rezultatele BRD – creștere la provizioane, care ajung la 254 mil. lei

Grupul financiar BRD a raportat un profit net de 1,176 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, cu 1,6% mai mare comparativ cu cel obținut în aceeași perioadă a anului precedent, de 1,158 miliarde de lei – ritmul de creștere s-a temperat suplimentar de la +2,5% în S1 2026 vs. S1 2025 și +6% în T1 2026 vs. T1 2025. Venitul net bancar a crescut cu 2,7%, la 3,341 miliarde de lei, de la 3,252 miliarde de lei în primele nouă luni din 2025, potrivit raportului remis de BRD operatorului Bursei de Valori București.

Rezultatul BRD a fost susținut de creșterea activității comerciale și de menținerea sub control a cheltuielilor operaționale, în pofida unui context macroeconomic dificil și a unei taxe mai mari pe cifra de afaceri, arată banca. Rezultatul operațional brut al grupului a crescut cu 5,5%, la 1,702 miliarde de lei.

La nivel individual, de bancă, BRD a raportat însă un profit net de 1,090 miliarde de lei, în scădere cu -2,5% comparativ cu cele 1,118 miliarde de lei din primele nouă luni din 2025 – față de +1,1% în S1 2026 vs. S1 2025. În același timp, taxa pe cifra de afaceri aferentă perioadei ianuarie-septembrie 2026 a crescut cu 56,8%, la 209 milioane de lei, de la 133 milioane de lei în perioada similară a anului precedent.

Începând cu 1 iulie 2025, băncile datorează o taxă pe cifra de afaceri de 4%, față de 2% anterior. În primele nouă luni din 2026, impactul cotei majorate s-a resimțit astfel pe întreaga perioadă, în timp ce în perioada comparabilă din 2025 taxa de 4% s-a aplicat doar începând din trimestrul al treilea. Cu toate acestea, rezultatul operațional brut la nivelul băncii a crescut cu 2,6%, la 1,595 miliarde de lei.

Companiile mari și persoanele fizice, apetit puternic pentru creditare – Probleme pentru companiile foarte mici

Creditarea a continuat să crească atât pe segmentul companiilor, cât și pe cel retail. Soldul net al creditelor, inclusiv finanțările prin leasing, a avansat cu 12,4% anual, la 60,1 miliarde de lei, iar depozitele au crescut cu 2%, la 73,5 miliarde de lei. Banca și-a menținut o calitate bună a portofoliului de credite, cu o rată a creditelor neperformante de 2,7%, sub media de 2,9% a sistemului bancar la finalul lunii august.

Creditarea companiilor a fost principalul motor de creștere, cu un avans de 17,8% an/an, susținut de activitatea puternică pe segmentul clienților mari. Creditele retail au crescut cu 8,6%, pe fondul cererii ridicate pentru achiziția de locuințe, în timp ce creditarea de consum a avut o evoluție mai moderată, fiind mai afectată de mediul inflaționist.

„Costul net al riscului la nivelul Grupului a crescut la 254 milioane lei în primele nouă luni din 2026, comparativ cu 195 milioane lei în aceeași perioadă a anului anterior, reflectând în principal costurile de risc anticipate într-un context macroeconomic dificil, precum și evoluțiile portofoliului și actualizarea ipotezelor macroeconomice”, arată BRD în raport. Creșterea este de 29,9% an/an.

Acțiunile BRD, listate la Bursa de Valori București, creșteau vineri cu circa 1,5%, la 33,05 lei pe acțiune, după publicarea rezultatelor financiare (vezi grafic mai jos), pe revenire după o corecție survenită după atingerea unui maxim istoric în debutul lunii iulie.

Scădere mai accentuată a depozitelor companiilor

În ceea ce privește depozitele, baza totală a înregistrat o creștere de doar +2% an/an la sfârșitul lunii septembrie 2026, la 73,5 miliarde de lei, în temperare de la avansul an/an de +4,1% raportat la jumătatea anului și +14,3 an/an la T1 2026. Depozitele retail, o sursă stabilă și diversificată de finanțare, au crescut cu +7,8% an/an, pe fondul volumelor mai mari atrase de la persoanele fizice.

De notat că persoanele fizice și-au temperat achizițiile de titluri de stat românești Fidelis în ultimele luni, cu toate că acestea au continuat să fie oferite la dobânzi relativ atractive.

În același timp, depozitele companiilor au scăzut cu -6,8% an/an, după un declin de numai 1,1% raportat la finalul lunii iunie. BRD explică evoluția prin ajustarea nivelului de remunerare la condițiile de lichiditate și de piață, nevoile fluctuante de lichiditate ale companiilor mari și intensificarea concurenței pentru atragerea resurselor clienților.

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