Băncile amendate în dosarul ROBOR resping acuzațiile și anunță că vor contesta decizia Consiliului Concurenței / Reacții de la BNR, BCR, BRD, Raiffeisen, Unicredit și CEC Bank

Băncile sancționate de Consiliul Concurenței în investigația privind procedura de stabilire a indicelui ROBOR au respins concluziile autorității și au anunțat că vor contesta în instanță decizia prin care au fost aplicate amenzi totale de 3,73 miliarde de lei.

După anunțul făcut de Consiliul Concurenței, Banca Națională a României a transmis că regulamentul de tranzacționare agreat de banca centrală nu este vizat de investigație și a indicat că aspectele aflate în dispută vor fi clarificate de instanțe.

„Înțelegem din comunicatul Consiliului Concurenței că decizia nu vizează regulamentul de tranzacţionare agreat de BNR. În ceea ce priveşte practicile anticoncurenţiale pe care le amendează Consiliul Concurenţei am observat că băncile se consideră nevinovate şi vor contesta în instanţă decizia. Probabil că lucrurile se vor clarifica pe parcurs, în instanţă”, a declarat pentru Ziarul Financiar Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

Consiliul Concurenţei a anunţat duminică sancţionarea a 10 bănci participante la procedura de stabilire a ROBOR, cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, pentru ceea ce autoritatea a descris drept coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de fixing prin schimb de informaţii confidenţiale şi strategice referitoare la nivelul indicelui.

Banca Transilvania: Decizia nu are nicio fundamentare și va fi contestată în instanță

Banca Transilvania, instituția de credit care a primit cea mai mare sancțiune în cadrul investigației privind ROBOR, a respins concluziile Consiliului Concurenței și a anunțat că va contesta în instanță decizia imediat după comunicarea oficială și motivarea acesteia.

Banca a precizat că, la momentul reacției, nu primise încă decizia oficială de sancționare și că a aflat din presă cuantumul amenzilor.

„Cu toate că Banca Transilvania nu a primit, până la momentul publicării acestor informații, comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancționare, totuși am luat act din presă, contrar oricăror uzanțe și reguli de procedură, despre cuantumul amenzilor aplicate băncilor în cadrul acestei investigații”, a transmis instituția.

În poziția oficială, banca a respins acuzațiile formulate de autoritatea de concurență.

„Respingem vehement concluziile raportului, ne reafirmăm nevinovăția și considerăm că decizia nu are nicio fundamentare și nicio bază reală. Dincolo de implicațiile financiare, suntem determinați să ne apărăm reputația”, a precizat Banca Transilvania.

Instituția de credit a anunțat că va utiliza toate căile legale disponibile pentru contestarea sancțiunii.

„Anunțăm că, odată cu confirmarea oficială a deciziei și a motivării acesteia, vom iniția demersurile legale de contestare a acesteia la Curtea de Apel București. Totodată, suntem pregătiți să ne adresăm oricăror instanțe sau autorități competente, interne și internaționale, pentru deplina protejare a drepturilor noastre”, a transmis banca.

Potrivit reprezentanților săi, există argumente juridice solide pentru contestarea deciziei.

„Împreună cu juriștii interni, avocații externi și auditorii, suntem convinși că există premise solide pentru obținerea unei decizii favorabile în instanță, demontând complet acuzațiile Consiliului. Avem încredere deplină în procesul de justiție din România”, se arată în comunicat.

Banca Transilvania susține că propunerea de sancționare nu ține cont de specificul cadrului legal și de reglementare aplicabil sectorului bancar.

„Considerăm că, pe fond, propunerea de sancționare a Băncii Transilvania ignoră atât cadrul legal aplicabil sectorului bancar, cât și modul în care este supravegheat și reglementat, precum și faptul că BT a acționat în conformitate cu legislația, cu regulile pieței și cu standardele impuse de autoritățile de reglementare”, a precizat instituția.

Totodată, banca și-a exprimat rezervele față de modul în care a fost gestionată procedura și comunicarea publică a deciziei.

„Din punct de vedere formal, ne exprimăm rezervele față de modul în care a fost gestionată această situație în general și, în special, atragem atenția asupra comunicării deficitare în raport cu părțile implicate. Constatăm cu surprindere că informații de interes major sunt dezvăluite în presă înainte de a ne fi transmisă o comunicare oficială scrisă”, a transmis Banca Transilvania.

Instituția a avertizat și asupra efectelor pe care sancțiunile le-ar putea avea asupra sectorului bancar și a economiei.

„Diminuarea capitalizării viitoare a băncilor (în total) cu suma vehiculată ar putea duce la o potențială diminuare a creditării în sistemul bancar cu până la 5 miliarde de euro. Decizia arbitrară și nefondată a Consiliului Concurenței poate cauza reducerea șanselor relansării economice imediate”, se mai arată în poziția oficială a băncii.

BCR: Concluziile Consiliului Concurenței sunt neîntemeiate

Banca Comercială Română (BCR), sancționată cu o amendă de 577,36 milioane de lei, a transmis că nu a primit încă decizia motivată și a respins concluziile comunicate de autoritatea de concurență.

„BCR a luat act de comunicarea publică a Consiliului Concurenţei, însă precizează că, la acest moment, nu a primit decizia finală motivată a autorităţii. BCR respinge, în mod ferm, concluziile comunicate şi le consideră neîntemeiate, atât în fapt, cât şi în drept”, se arată în poziția băncii.

Instituția de credit a invocat și o investigație anterioară a Consiliului Concurenței privind procedura de stabilire a indicilor ROBID/ROBOR.

„Din perspectiva BCR, poziţia Consiliului Concurenţei în acest caz este cu atât mai surprinzătoare cu cât aceeaşi autoritate a mai analizat în trecut procedura de stabilire a indicilor ROBID/ROBOR şi a constatat, în urma investigaţiei închise în anul 2013, inexistenţa vreunei încălcări a normelor de concurenţă. Această schimbare de abordare ridică probleme de predictibilitate şi consecvenţă a practicii administrative proprii”, a transmis banca.

Potrivit BCR, mecanismul ROBOR „a fost şi rămâne un mecanism cunoscut, accesibil şi transparent, desfăşurat într-un cadru sectorial specific, supravegheat de Banca Naţională a României şi guvernat de reguli aplicabile pieţei monetare interbancare emise de către banca centrală”.

Banca a mai arătat că „orice susţinere privind existenţa unui pretins schimb de informaţii confidenţiale şi strategice trebuie analizată strict prin raportare la cadrul concret al procedurii de fixing, la informaţiile efectiv disponibile în piaţă şi la obligaţiile reale aplicabile participanţilor”.

CEC Bank: Decizia este profund nejustificată

La rândul său, CEC Bank, sancționată cu 332,98 milioane de lei, și-a exprimat „profunda îngrijorare” și dezacordul față de decizia autorității de concurență.

„CEC Bank ia act cu profundă îngrijorare şi este în dezacord total faţă de decizia Consiliului Concurenţei de a sancţiona cele 10 bănci din România care participă la procesul de fixing al pieţei, decizie pe care o considerăm profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid şi bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piaţă”, a transmis instituția.

Banca a respins acuzațiile privind influențarea indicelui de referință. Potrivit reprezentanților instituției, activitatea pe piața monetară interbancară „a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă şi conformă cu cadrul legal şi regulatoriu în vigoare, cu regulamentele Băncii Naţionale a României şi cu standardele europene aplicabile instituţiilor de credit”.

CEC Bank a susținut că există „un conflict instituţional între Consiliul Concurenţei şi Banca Naţională a României, ca administrator al indicelui şi al mecanismului ROBOR”.

Banca a mai afirmat că investigația a beneficiat de cooperarea deplină a instituției.

„Pe tot parcursul acestui proces, CEC Bank a cooperat în mod activ şi în deplină bună-credinţă cu autoritatea de investigare, a pus la dispoziţie toate documentele solicitate şi a furnizat explicaţii detaliate cu privire la fiecare aspect invocat. În ciuda acestei cooperări totale, concluziile formulate de autoritate nu reflectă realitatea operaţiunilor noastre”, se arată în comunicat.

Referitor la sancțiune, banca a apreciat că „amenda este absolut inacceptabilă”.

„Aplicarea oricărui cuantum, indiferent de nivel, în absenţa unor probe clare, directe şi incontestabile ale unui comportament anticoncurenţial, este arbitrară şi de natură să afecteze grav stabilitatea unui sector bancar care finanţează economia reală a României”, a transmis instituția.

CEC Bank a anunțat că va contesta decizia.

„CEC Bank va contesta această decizie în faţa Curţii de Apel Bucureşti şi, dacă va fi necesar, până la ultimul grad de jurisdicţie disponibil, inclusiv prin luarea în considerare a implicării instanţelor europene”, a precizat banca.

De asemenea, instituția a transmis că sancțiunea nu îi va afecta activitatea curentă.

BRD: Vom utiliza toate căile legale pentru contestarea sancțiunii

BRD-Groupe Société Générale, amendată cu 412,47 milioane de lei, a anunțat, la rândul său, că nu este de acord cu concluziile Consiliului Concurenței și că va utiliza toate căile legale disponibile pentru contestarea deciziei.

„BRD a luat cunoştinţă de anunţul public al Consiliului Concurenţei privind decizia în cadrul investigaţiei referitoare la mecanismul de stabilire a ratei ROBOR în raport cu cele 10 bănci comerciale participante şi îşi exprimă dezacordul ferm faţă de concluziile acesteia. După comunicarea deciziei şi analiza considerentelor pe care se întemeiază, banca va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenţei”, a transmis instituția.

Banca a susținut că activitatea sa a respectat permanent cadrul legal și de reglementare.

„Conduita BRD a fost în permanenţă deplin conformă cu cadrul legal şi de reglementare aplicabil. BRD a respectat întocmai regulile şi procedurile care guvernează rata ROBOR, acţionând în litera şi spiritul reglementărilor în vigoare”, a precizat banca.

Totodată, BRD a apreciat că sancțiunea produce efecte asupra imaginii întregului sector bancar. „Impactul reputaţional generat de această decizie afectează percepţia asupra întregului sistem bancar din România, într-un moment în care stabilitatea şi capacitatea lui de a finanţa economia sunt esenţiale”, se arată în poziția transmisă de instituție.

Raiffeisen Bank: Concluziile autorității nu reflectă realitățile pieței interbancare

Raiffeisen Bank și-a exprimat dezacordul față de concluziile Consiliului Concurenței și a susținut că acestea nu reflectă modul de funcționare al pieței monetare interbancare și cadrul legal aplicabil procedurii de fixing.

„Ne exprimăm dezacordul față de concluziile Consiliului Concurenței și ne menținem punctul de vedere conform căruia acestea nu reflectă realitățile pieței interbancare și nu țin cont de cadrul legal în vigoare, pe care băncile participante la sistemul de fixing aveau obligația să îl respecte”, a transmis banca.

Potrivit instituției de credit, ROBOR este „un mecanism strict reglementat, în cadrul căruia băncile participante operează exclusiv în baza unor reguli tehnice clare, supravegheate de autoritățile competente”.

Raiffeisen Bank a mai arătat că investigația nu ar fi identificat dovezi privind existența unei înțelegeri între participanții la procedura de fixing.

„Constatăm că investigația nu a relevat nicio dovadă privind existența unei înțelegeri între bănci pentru stabilirea cotațiilor ROBOR. Singurul aspect indicat vizează transparența acestor cotații, acesta fiind un element ce reprezintă o caracteristică intrinsecă a sistemului de fixing și nicidecum o opțiune a băncilor participante”, a precizat banca.

Instituția a anunțat că va contesta sancțiunea în instanță.

„Vom contesta decizia în instanță pentru a demonstra corectitudinea conduitei noastre și avem încredere că instanțele vor confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor noastre”, a transmis Raiffeisen Bank.

UniCredit Bank: Decizia este nefundamentată și va fi contestată în instanță

UniCredit Bank a respins concluziile Consiliului Concurenței și a anunțat că va contesta în justiție sancțiunea aplicată în cadrul investigației privind procedura de stabilire a ROBOR.

„Poziția noastră este fără echivoc: decizia Consiliului Concurenței este injustă, nefundamentată și o respingem ferm. Modul în care a fost gestionată această investigație arată că niciunul dintre argumentele tehnice și juridice prezentate pe parcursul audierilor nu a fost de fapt analizat. Ne exprimăm profunda dezamăgire față de caracterul arbitrar al acestui act administrativ”, a transmis banca.

Instituția de credit susține că va utiliza căile legale pentru contestarea deciziei și că își va susține poziția în fața instanței.

„Vom contesta această decizie în instanță, unde vom prezenta aceleași dovezi de nevinovăție, incontestabile din punct de vedere legal. Avem deplină încredere în imparțialitatea și echidistanța instanțelor de judecată pentru a face lumină în acest caz soluționat pe repede-înainte și pentru a ne repara reputația pusă la îndoială pe nedrept”, a mai arătat UniCredit Bank.

ING Bank România: Sancțiunile sunt profund neîntemeiate și vor fi contestate

ING Bank România a respins concluziile Consiliului Concurenței și sancțiunea aplicată în cadrul investigației privind procedura de stabilire a ROBOR, susținând că decizia se bazează pe o interpretare eronată a modului de funcționare a pieței monetare interbancare.

„ING Bank România a luat act de comunicarea publică a Consiliului Concurenței din data de 7 iunie 2026. ING Bank România respinge categoric concluziile acesteia și sancțiunile dispuse, pe care le consideră profund neîntemeiate și bazate pe o înțelegere eronată a modului de funcționare a pieței monetare interbancare”, a transmis banca.

Instituția de credit a subliniat că și-a desfășurat activitatea în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile sectorului bancar.

„Activitatea băncii s-a desfășurat în permanență cu respectarea reglementărilor legale și a normelor aplicabile, în cadrul creat, reglementat și supravegheat de Banca Națională a României, și a fost supusă unor mecanisme continue de control, care nu au evidențiat deficiențe”, se arată în poziția oficială.

ING Bank România a mai precizat că integritatea și responsabilitatea față de clienți reprezintă principii fundamentale ale instituției și a anunțat că va utiliza toate căile legale pentru contestarea deciziei.

„Integritatea și responsabilitatea față de clienții noștri și față de societate sunt valori esențiale ale băncii noastre, pe care le urmăm în toate acțiunile pe care le întreprindem. După comunicarea deciziei motivate, ING Bank România va exercita cu hotărâre toate căile legale de contestare, având convingerea că a acționat corect, legal și cu respectarea obligațiilor față de clienți și piață”, a transmis banca.

Mugur Isărescu: BNR apără mecanismele pieței monetare

Anterior publicării deciziei Consiliului Concurenței, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, s-a referit în mai multe rânduri la investigația privind ROBOR și la rolul pieței monetare în transmiterea politicii monetare. „Raportul Consiliului Concurenţei nu se referă la BNR, dar se referă la o piaţă vitală pentru transmiterea politicii monetare – piaţa monetară din România. Acolo se stabileşte ROBOR, cu un regulament foarte clar”, declara Isărescu.

Guvernatorul BNR afirma, de asemenea, că instituția pe care o conduce „apără cu tărie” mecanismele pieței monetare și susținea că evoluția ROBOR în perioada analizată a fost corelată cu modificările ratei de politică monetară. „Dacă tot timpul ROBOR a fost cu plus/minus 1% în jurul ratei de politică monetară, şi rata de politică monetară – cea pe care o stabileşte BNR – a urcat de la 1% şi ceva la 7% şi dumneata spui că a crescut ROBOR datorită unei practici neconcurenţiale înseamnă că te referi la BNR, nu? Nu, nu ne referim la BNR. Dar la ce vă referiţi? La ROBOR”, declara guvernatorul.

Totodată, Isărescu susținea că mecanismul pieței monetare este esențial pentru funcționarea sistemului financiar. „Fără piaţa monetară, fără ROBOR/ROBID, fără aceste mecanisme nu se asigură lichiditate în piaţă”, afirma acesta.

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