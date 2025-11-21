Cele mai mari două bănci din România, împrumuturi de câte 500 mil. euro pe piețele externe – Peste 5 mld. lei capital pentru susținerea creditării

Banca Transilvania (TLV) și Banca Comercială Română (BCR), cele mai mari bănci din România cu active cumulate de 325 miliarde de lei la finalul primelor 9 luni din acest an, au atras joi, fiecare, câte 500 milioane de euro prin vânzarea de obligațiuni pe piețele internaționale.

Maturitate de 5 ani pentru obligațiunile TLV – Care e dobânda

În ceea ce privește emisiunea Banca Transilvania, instituția de credit cu capital românesc a vânzut obligațiuni în euro cu maturitate de 5 ani, maturitatea maximă permisă de programul de emisiuni aprobat de acționari.

Dobânda anuală a obligațiunilor a fost stabilită la 7,125%, peste nivelul dobânzii suverane pe 5 ani la care se împrumută în general statul român. Emisiunea a fost intermediată de Bank of America, BT Capital Partners, JP Morgan și Morgan Stanley.

Emisiunea face parte din programul de finanțare prin obligațiuni de până la 2 miliarde euro, aprobat în final de octombrie de acționari.

BT a mai atras în acest an 1,5 miliarde de lei printr-o emisiune de obligațiuni ”sustenabile” în lei, titluri listate la ulterior la BVB.

La nivel de grup, BT a raportat la primele 9 luni din acest an un profit net de 3,27 miliarde lei, în scădere cu 16 % față de perioada similară din 2024. Profitul la nivelul băncii a fost de 2,92 miliarde de lei, în creștere cu 7,9%.

Emisiunea BCR a atras o cerere de peste 2 mld. euro – Obligațiunile vor fi passportate la BVB. Împrumuturi de 3,62 mld. lei în noiembrie pentru BCR

În ceea ce privește împrumutul de 500 de milioane de euro al BCR, un comunicat al băncii arată că aceasta a fost a doua emisiune de euroobligațiuni, cu o cerere ce a depășit 2 miliarde de euro. Cele 500 milioane de euro se adaugă la cele 1,125 miliarde de lei atrase printr-o emisiune locală, lansată la 11 noiembrie.

”Peste 130 de investitori instituționali și-au manifestat interesul pentru tranzacție, iar cererea a depășit semnificativ valoarea oferită, depășind 2 miliarde EUR la închiderea registrului. Emisiunea a fost intermediată de Bank of America, BNP Paribas, Citi, Erste Group și JP Morgan, iar obligațiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori din Viena și, ulterior, la Bursa de Valori București”, potrivit comunicatului BCR.

Obligațiunile BCR au o maturitate de 6 ani, cu opțiune de răscumpărare anticipată după cinci ani. Banca arată că aceasta se înscrie în strategia BCR de a extinde și completa curba de randament a băncii, care presupune emisiuni periodice, menite să acopere intervalele lipsă dintre maturități.

Prin această abordare, banca spune că își consolidează structura maturităților și ancorează un cost de finanțare eficient pe termen lung.

Se estimează că obligațiunile vor primi ratingurile Baa2 (Moody’s) și BBB+ (Fitch), peste ratingul suveran al României.

„Succesul acestei emisiuni arată că investitorii apreciază consecvența cu care construim valoare și modul responsabil în care navigăm un context global imprevizibil. Este un vot de încredere nu doar pentru BCR, ci și pentru direcția în care evoluează economia țării și pentru capacitatea unui emitent din România de a livra instrumente de capital competitive pe piețele internaționale. Mărimea registrului și calitatea cererii ne confirmă că rigoarea, disciplina și execuția atentă rămân diferențiatorii noștri. Continuăm să ne asumăm rolul de partener pe termen lung pentru clienți, comunități și investitori, finanțând proiecte care întăresc infrastructura digitală, accelerează dezvoltarea și susțin reziliența mediului economic. Le mulțumim investitorilor și partenerilor implicați în această tranzacție”, a afirmat Sergiu Manea, CEO-ul BCR.

