Bănci americane, date în judecată pentru manipularea dobânzii de bază a creditării

JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii financiare americane se confruntă cu un nou proces colectiv în care sunt acuzate că ar fi conspirat pentru a fixa dobânda de bază a creditării (”prime rate”) în Statele Unite timp de mai bine de trei decenii, ceea ce ar fi determinat milioane de consumatori şi mici afaceri să plătească costuri de împrumut mai mari.

Plângerea, depusă joi la o instanţă federală din Connecticut, susţine că opt mari bănci au coordonat din 1994 stabilirea dobânzilor de creditare la acelaşi nivel cu un indicator publicat de The Wall Street Journal, cunoscut drept ”WSJ Prime Rate” – fixat exact cu 3 puncte procentuale peste dobânda fondurilor federale.

Acest indicator serveşte drept reper pentru credite în valoare de trilioane de dolari, inclusiv carduri de credit şi linii de credit ipotecar, explică Reuters, citată de News.ro.

Plângerea susţine că, până în 1992, ziarul publica un interval al dobânzilor ”prime” – cea mai mică şi cea mai mare rată oferită de marile bănci – fapt care stimula concurenţa. În prezent, WSJ Prime Rate este un singur număr rezultat din media ratelor unui grup de bănci.

Reclamanţii acuză băncile că, deşi au susţinut public că stabilesc independent dobânda ”prime” în funcţie de diverşi factori economici, în realitate ”dobânzile raportate sunt rezultatul unui acord pentru fixarea artificială a dobânzilor”.

Analiza datelor din ultimele decenii arată o aliniere aproape perfectă între marile bănci, ceea ce, potrivit plângerii, face ”imposibil” ca acestea să fi acţionat independent.

Plângerea ar putea deveni o acțiune colectivă

Cei doi reclamanţi, care cer statutul de acţiune colectivă pentru a reprezenta sute de mii de debitori din întreaga ţară, afirmă că au plătit dobânzi artificial ridicate la împrumuturi indexate după WSJ Prime Rate.

Aproximativ 70% dintre creditele de consum sub un milion de dolari sunt legate de acest indice, potrivit plângerii.

”Această presupusă conspiraţie afectează milioane de americani care încearcă să îşi cumpere o locuinţă sau să acceseze finanţare pentru o mică afacere”, a declarat avocatul Patrick McGahan, reprezentantul reclamanţilor.

JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citibank şi U.S. Bank au refuzat să comenteze sau nu au răspuns solicitărilor Reuters.

The Wall Street Journal şi proprietarul sau, Dow Jones, nu sunt vizaţi de proces.

****