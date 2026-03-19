Banca Transilvania intră pe piața ETF-urilor

Banca Transilvania își extinde oferta de produse de investiții, intrând pe segmentul fondurilor tranzacționate la bursă (ETF). Fondul va urmări performanța indicelui BET-TR, care reflectă evoluția celor mai lichide companii listate la BVB și include dividendele reinvestite.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat autorizarea Fondului Deschis de Investiții BT Index România ETF BET-TR, administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A., și a înscris fondul în Registrul public al instituției, potrivit deciziilor adoptate de consiliul ASF miercuri. Decizia deschide calea listării noului produs la Bursa de Valori București (BVB), conform Băncii Transilvania.

În prezent, pe Bursa de Valori București sunt tranzacționabile opt ETF-uri. Acestea acoperă indici locali, expuneri externe și obligațiuni. Printre produsele existente se numără cele patru ETF-uri administrate de InterCapital Asset Management, ETF BET Patria-Tradeville și ETF Energie Patria-Tradeville (administrate de Patria-Tradeville), Globinvest Energy & Financials ETF (care replică indicele BET-EF), ETF BET BRK (administrat de SAI Broker), precum și un ETF cu expunere pe indicele CROBEX10tr din Croația și un altul care investește în obligațiuni guvernamentale românești denominate în euro, cu maturități de 5-10 ani.

ETF-urile sunt instrumente de investiții care replică un indice sau un coș de active și se tranzacționează la bursă asemenea acțiunilor. Ele oferă investitorilor de retail și instituționali acces rapid la diversificare, cu costuri reduse de administrare și transparență ridicată. Prețul unui ETF variază în timp real pe baza cererii și ofertei, iar lichiditatea este asigurată, de regulă, de market makeri. Structura portofoliului este publicată periodic, permițând investitorilor să cunoască exact activele în care sunt expuși.

ETF-urile reprezintă adesea o poartă de intrare în piața de capital pentru investitorii de retail, datorită simplității, iar pentru cei experimentați oferă posibilitatea de alocări tactice sau expunere rapidă pe indici.

Interes mare pentru cele 8 EFT-uri

Datele pieței arată că ETF-urile listate la BVB au înregistrat o creștere a interesului în ultimii ani, pe fondul dezvoltării investițiilor pasive și al accesului mai facil la platforme online. Volumele tranzacționate și activele sub administrare au evoluat constant, iar listările noi au contribuit la diversificarea ofertei.

Cel mai mare ETF local, ETF BET Patria-Tradeville (TVBETETF), a depășit 1 miliard lei active nete în februarie 2026 (204 mil. euro). Activele au crescut cu 120,9% în ultimele 12 luni, de peste 12 ori în 3 ani și de peste 60 ori din 2021. La finele 2025: 809,7 mil. lei; 2024: 447,7 mil. lei; 2023: 170,5 mil. lei. Numărul investitorilor a ajuns la 32.000 la sfârșitul lui 2025. Randament net 2025: 52,9%; ultimii 3 ani: +133,2%.

ETF Energie Patria-Tradeville (PTENGETF) a fost cel mai performant fond din România în 2025 (+55,1% net), cu active de 68,5 mil. lei în februarie 2026 (+180,5% în 12 luni).

Intercapital BET-TRN UCITS ETF (ICBETNETF) avea active unitare de 125,48 lei și preț de 124 lei la 12 martie 2026.

Intrarea Băncii Transilvania pe segmentul ETF-urilor survine după ce indicele BET a atins maximul istoric de 29.615,57 puncte în februarie 2026. La 17 martie 2026, BET închidea la 28.232 puncte, în scădere cu 0,25% față de ședința anterioară, dar cu +63,31% față de aceeași dată din 2025.

În 2025, BET a crescut cu 46,16% (până la 24.438,89 puncte la finele anului), cea mai bună performanță anuală din 2009. Indicele BET-TR, care include dividendele reinvestite, a înregistrat +55,21% în 2025. La 18 martie 2026, BET-TR se situa la 66.088,01 puncte (-0,04% zilnic), cu maxim recent de 66.517,26 puncte.

Diferența de performanță între BET-TR și BET reflectă contribuția dividendelor: în ultimii ani, yield-ul mediu al dividendelor pentru companiile din BET-TRN a fost de circa 6-7% (ex. 7% în 2024 YTD, medie 11 ani ~6,8%). Pentru 2026, estimările indică un randament mediu al dividendelor de ~3,6% pentru o selecție de companii din BET-Plus (față de 4,1% estimat anterior), cu valori mai ridicate la anumite emitente (ex. Conpet ~8,8%, Alumil ~7%).

Context fiscal favorabil

Contextul fiscal recent susține interesul pentru astfel de produse: începând cu 1 martie 2026, investitorii beneficiază de o deducere fiscală de până la 400 de euro pe an pentru investițiile realizate în acțiuni, obligațiuni sau ETF-uri plătite și decontate.

Această măsură se aplică investițiilor efectuate prin intermediari autorizați și poate stimula alocările în instrumente de tip ETF.

Detaliile privind data exactă a listării, simbolul bursier și procedura de subscriere vor fi comunicate ulterior de BT Asset Management S.A.I. și BVB.

Fondul este autorizat ca fond deschis de investiții și respectă reglementările ASF privind structura și administrarea.

