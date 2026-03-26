Companiile de la BVB încep să anunțe dividendele: 1,4 mld. lei din partea Banca Transilvania – Romgaz va distribui doar 18% din profit

Companiile listate la Bursa de Valori București (BVB) au început să publice convocatoarele pentru adunările de bilanț, în care sunt trecute propunerile de sume pe care firmele le vor distribui acționarilor din profiturile anului 2025. Cele mai generoase sectoare sunt cel bancar energetic și bancar, ambele relativ bine reprezentate la bursa locală.

Acționarii Băncii Transilvania (TLV) vor avea AGA de bilanț pe 28 aprilie, iar din profitul net de 4,1 miliarde de lei de anul trecut suma de 1,4 miliarde de lei este propusă a fi distribuită ca dividende. Dividendul propus de 1,2840240875 lei poartă un randament de circa 3%, raportat la prețul de închidere de 36,4 lei de miercuri, iar data plății propusă este 30 iunie.

În același timp, TLV a propus acționarilor o majorare de capital de 1,57 miliarde de lei, prin încorporarea rezervelor din profit, respectiv prin emiterea a 157,3 milioane de acțiuni noi, fiecare cu valoare nominală de 10 lei și dată a plății 20 iulie. Banca are o capitalizare la BVB de aproape 40 miliarde de lei.

Amintim și că BRD, cealaltă mare bancă listată la bursa locală, a propus acționarilor, pentru AGA din 29 aprilie, aprobarea unor dividende în cuantum de 749,3 milioane lei, echivalentul a 50% din profitul anului 2025, respectiv un dividend brut de 1,0752 lei/acțiune, cu plată din 5 iunie 2026.

Energie & farma. Randamente în scădere

În același timp, conducerea Romgaz (SNG) a propus acționarilor, pentru AGA din 29 aprilie, o distribuție de dividende de aproape 606 milioane de lei, mare parte bani din profitul anului trecut. Compania de stat, controlată în proporție de 70% prin Ministerul Energiei, are o valoare de piață de 45,7 miliarde de lei, iar anul trecut a realizat un profit net la nivel de grup de 3,33 miliarde de lei.

Alocarea mai mică este explicată de investițiile mari, în contextul dezvoltării producției din zăcământul offshore Neptun Deep, care va intra în producție anul viitor. Dividendul pe acțiune este de 0,1572 lei, care poartă un randament de 1%, raportat la prețul de închidere de 11,8 lei.

De notat și propunerea Petrom (SNP), care a convocat AGA pentru data de 28 aprilie. La AGA, acționarii ar urma să aprobe distribuirea unui dividend de bază în sumă de 0.0466 RON/acțiune, cu 5% mai mare față de cel acordat anul trecut și un randament de puțin peste 4%. La acesta se adaugă un dividend special de 0,0112/acțiune, cu 44% mai mic față de cel acordat anul trecut.

Totodată, Transelectrica (TEL), companie de stat cu investiții importante, a propus acționarilor distribuirea ca dividende a doar 35,2 milioane de lei, bani din rezultatul reportat. Transelectrica e deținută în proporție de 58% de stat și operează rețeaua de transport energie electrică și prin extensie, prin OPCOM, piețele pe care se tranzacționează electricitatea.

Transelectrica raportat un profit net de 328 milioane de lei în 2025, cu 44% mai mic față de 2024, pe fondul reducerii veniturilor din piaţa de echilibrare şi al diminuării veniturilor conjuncturale. Per total, compania de stat a înregistrat pierdere de 142 milioane de lei din activitățile cu profit zero, în timp ce veniturile din activități cu profit permis s-au cifrat la 2,33 miliarde de lei (-0,5% an/an), iar asta în contextul creșterii veniturilor din tariful de transport (reglementat de ANRE) cu 15%, la 1,85 miliarde de lei (+235 mil. lei). Cantitatea tarifată la transportul de energie a fost în 2025 în scădere cu 0,2%.

În plus, la nivel de sector farma, conducerea Antibiotice Iași (ATB), altă companie de stat controlată de această dată prin Ministerul Energiei, a propus acționarilor la AGA din 29 aprilie o distribuție de dividende de 13,3 milioane de lei, undeva la un sfert din profitul anului trecut.

