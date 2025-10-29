Banca Transilvania va lansa obligațiuni corporative de 2 mld. euro / Banca profită de impozitarea actuală de 10% la dividende – acționarii vor primi 700 mil. lei din rezerve

Acționarii Băncii Transilvania (TLV), cel mai mare grup financiar din România, au aprobat, în cadrul ședinței de marți, distribuția a 700 de milioane de lei ca dividende suplimentare și lansarea unor emisiuni de obligațiuni de până la 2 miliarde euro, conform raportului cu deciziile AGA transmis Bursei de Valori București (BVB).

Dividendele suplimentare vor fi distribuite din rezervele de profit net acumulate în anii anteriori, în timp ce emisiunile de obligațiuni vor susține planurile viitoare de creștere.

Valoarea dividendului brut per acțiune este de 0,642 lei, cu plata pe 11 decembrie 2025, iar raportat la prețul actual al acțiunilor TLV de la BVB, randamentul estimat este de 2,3%. Data de înregistrare pentru acționari este 25 noiembrie.

BT a alocat deja în acest an 1,59 miliarde lei ca dividende, din profitul anului 2024, reprezentând 45% din profit

În ceea ce privește obligațiunile corporative, acestea vor avea maturitate maximă de 5 ani și vor putea fi denominate în euro, leu sau alte valute. BT a mai atras în acest an 1,5 miliarde de lei printr-o emisiune de obligațiuni ”sustenabile” în lei, titluri listate la ulterior la BVB.

Grupul financiar nu dă multe detalii despre emisiunile de obligațiuni dincolo de elementele tehnice, dar cel mai probabil orice finanțare atrasă va fi utilizată pentru eventuale achiziții (cea mai recentă este preluarea din 2024 a OTP Bank România) și susținerea activității de creditare.

”Angajamentul nostru este de a recompensa încrederea acționarilor și investitorilor, având în vedere rezultatele financiare solide ale băncii și capacitatea sa de a genera valoare pe termen lung. În plus, ne bucurăm că putem să oferim lichiditate și sprijin acționarilor noștri, într-o perioadă cu provocări. Referitor la noile emisiuni de obligațiuni, considerăm că sunt o opțiune foarte bună pentru diversificarea bazei de capital, în condiții eficiente de cost și care oferă în același timp o consolidare a prezenței BT ca emitent pe piețele financiare internaționale”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, citat de Agerpres într-un comunicat.

Banca Transilvania va anunța rezultatele la 9 luni pe 10 noiembrie

”BT a propus acționarilor aprobarea de emisiuni de obligațiuni pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe emisiuni de obligațiuni separate, sau în cadrul unui program nou de obligațiuni sau fie ca urmare a majorării în mod corespunzător a sumei maxime autorizate conform Programului EMTN de 1,5 miliarde euro din anul 2023. Banca va avea în vedere condițiile și practicile de piață pentru stabilirea ratei dobânzii, frecvenței de plată a cuponului, tipului de instrument sau oricăror alte elemente de structurare a emisiunilor. BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, va fi unul dintre intermediarii ofertei aferente fiecărei emisiuni de obligațiuni”, se mai arată în comunicat.

Grupul Banca Transilvania a înregistrat în primele șase luni ale anului un profit net de 1,97 miliarde lei, din care 1,78 miliarde lei reprezintă profitul Băncii Transilvania. Rezultatele financiare pentru primele nouă luni din 2025 vor fi anunțate de BT în 10 noiembrie.

***