Banca Transilvania a atras 500 mil. € de pe piețele internaționale, cu cerere de aproape 2 mld. € din 30 de țări. Dobânda e cu 0,45pp peste randamentul statului român

Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni care a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, la o marjă cu doar 0,45 puncte procentuale peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București.

Conform instituției financiare, tranzacția a fost finalizată cu succes într-un context de piață marcat de volatilitate ridicată și de o abordare selectivă a investitorilor față de noile emisiuni.

„Prin calibrarea atentă a momentului lansării și prin dialogul constant cu investitorii internaționali, Banca Transilvania a obținut un rezultat remarcabil, continuând să fie un exemplu de performanță financiară și de disciplină în gestionarea capitalului. Este prima emisiune de obligațiuni subordonate a băncii pe piețele financiare internaționale, contribuind la obiectivul de diversificare și optimizare a bazei de fonduri proprii și datorii eligibile. Peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări au participat la tranzacție, majoritatea din Europa, reprezentând 44% din cerere, alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia”, arată Banca Transilvania în comunicat.

Omer Tetik, CEO BT: „Ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele de viitor ale României”

Cererea a fost susținută în principal de investitori de tip real-money, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurare, alături de bănci comerciale, private și instituții supranaționale.

De notat că emitentul a reușit să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 puncte procentuale, un nivel similar cu emisiuni recente de astfel de instrumente în geografii mai stabile.

„Capitalul este combustibilul creșterii în economie. Prin această emisiune de obligațiuni ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele de viitor ale României, companiile și populația, având în același timp indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent. Mulțumim investitorilor pentru interes și pentru susținerea strategiei BT, construită pe performanță, responsabilitate și planuri pe termen lung”, spune Ömer Tetik, director general al Băncii Transilvania.

Dobândă de 6,2% pentru obligațiuni în euro pe 11 ani

Obligațiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%, la un cupon fix de 6,122% pe an, și au maturitatea în anul 2037, putând fi răscumpărate începând cu anul 2032. Emisiunea este listată la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).

Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. În calitate de intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale.

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