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România, pe locul 5 în lume la capitalul privat atras cu sprijinul Băncii Mondiale: 12,3 mld. $ în 4 ani, după Brazilia, India, Turcia și Nigeria

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De Razvan Diaconu

13 octombrie, 2026

România s-a numărat în ultimii patru ani printre principalii beneficiari la nivel global ai capitalului privat mobilizat cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale, potrivit statisticilor băncii internaționale de dezvoltare.

În perioada 2022-2026, instituția a contribuit la atragerea a 12,3 miliarde de dolari în capital privat în România, ceea ce plasează țara pe locul al cincilea în lume, după Brazilia, India, Turcia și Nigeria.

Numai în anul fiscal 2026, încheiat la finalul lunii iunie, volumul mobilizat a ajuns la 4,2 miliarde de dolari, de aproape 20 de ori peste nivelul din 2022.

”Sprijinul acordat de Grupul Băncii Mondiale contribuie la dezvoltarea pieței de capital și la extinderea accesului la finanțare prin intermediul sectorului bancar. În același timp, creează condițiile necesare pentru atragerea unor investiții private mai mari în energie, infrastructură și logistică, IMM-uri, locuințe și alte sectoare esențiale pentru competitivitatea și creșterea economică a României. Această abordare urmărește atragerea finanțării private la scară largă prin investiții, reforme și dezvoltarea piețelor de capital”, arată instituția, într-un comunicat.

Banca Mondială a mobilizat un nivel record de capital pentru țările în curs de dezvoltare: 200 mld. dolari

Mobilizarea capitalului privat este de altfel și una dintre temele centrale discutate zilele acestea la Reuniunile Anuale ale Băncii Mondiale cu Fondul Monetar Internațional.

Conform statisticilor băncii internaționale de dezvoltare, grupul Băncii Mondiale a mobilizat în anul fiscal 2026 mai mult capital privat decât în oricare alt an din istoria sa și a emis un volum record de garanții. Potrivit Băncii Mondiale, obiectivul său, susținut de acționari și clienți, este atragerea unui volum mai mare de capital privat, alături de finanțare și expertiză proprie în economiile în curs de dezvoltare.

Astfel, capitalul privat mobilizat de grupul Băncii Mondiale s-a triplat în ultimii patru ani, crescând de la 35 de miliarde de dolari în anul fiscal 2022 la 112 miliarde de dolari în anul fiscal 2026. Împreună cu finanțarea proprie a grupului, acest lucru a adus volumul total al finanțării și capitalului mobilizat în economiile în curs de dezvoltare la peste 200 de miliarde de dolari în anul fiscal 2026.

(Citește și: Banca Mondială a mobilizat un nivel record de capital pentru țările în curs de dezvoltare: 200 mld. dolari)

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