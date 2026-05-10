Banca Mondială achiziționează, prin IFC, 10% din Carpathia Pensii, fostul Aegon Pensii, fond cu contribuție obligatorie

Banca Mondială va achiziționa până la 10% din Carpathia Pensii, prin intermediul International Finance Corporation (IFC). Denumită anterior Aegon Pensii, Carpathia Pensii are peste un milion de contributori la Pilonul II, pensia cu contribuție obligatorie și administrează și un fond de pensii facultative, Pilonul 3, denumit Esential.

IFC a semnat la București un acord cu Vienna Insurance Group (VIG) pentru achiziționarea a până la 10% din acțiunile Carpathia Pensii.

Un parteneriat strategic care vizează consolidarea încrederii românilor în pensiile private, au anunțat cei de la Vienna Insurance Group(VIG), acționarul majoritar al Carpathia și unul dintre cei mai mari acționari din piața locală a asigurărilor, prin deținerile pe care le are la Asirom VIG, Omniasig VIG și BCR Asigurări de Viață.

Sub rezerva autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, până la 10% din acțiunile companiei de pensii private vor fi transferate către IFC.

Banca Mondială este „arhitectul intelectual” al reformei sistemului de pensii private din România, începute de la modelul teoretic din 1994 și până la implementarea propriu-zisă din perioada 2006-2008. Viziunea Băncii Mondiale cu privire la nevoia de a implementa în România un sistem de pensii bazat pe mai mulți piloni s-a dovedit a fi cea potrivită.

După aproape 18 ani de contribuții în sistemul de pensii private Pilon II și Pilon III, fondurile de pensii au cumulat peste 200 miliarde lei în active în administrare, oferind românilor surse suplimentare de venit la vârsta pensionării.

„Implicarea World Bank în România a existat încă de la începutul sistemului de pensii private, iar azi este cu atât mai importantă cu cât Pilonul II ajunge încetul cu încetul să ofere beneficiile promise participanților care ating vârsta pensionării. În același timp, Pilonul III, prin pensiile facultative, devine tot mai interesant pentru generațiile de tineri, care conștientizează zi de zi că există alternative sigure, performante și ușor de accesat pentru a-și asigura confortul la vârsta pensionării – pentru a se putea dedica familiei, călătoriilor și intereselor personale, fără grijile financiare lunare. Pentru noi, parteneriatul dintre Vienna Insurance Group și Banca Mondială este unul ce aduce un plus de încredere, care susține inițiativele de dezvoltare, digitalizarea operațiunilor și loializarea clienților noștri. Împreună, ne dorim creșterea nivelului de conștientizare a nevoii de economisire prin pensiile private, îmbunătățirea educației financiare privind produsul de pensii facultative, precum și facilitarea accesului simplu, transparent și eficient, prin interacțiune onestă, la produsele și serviciile specifice pensiilor private. Ne bazăm pe expertiza și susținerea IFC și a Băncii Mondiale, arhitectul intelectual al sistemului de pensii private din România, pentru atingerea acestor obiective”, a declarat Marius Rațiu, Președintele Directoratului Carpathia Pensii.

„Pensiile private oferă oamenilor posibilitatea de a economisi pentru viitor, consolidează stabilitatea financiară și stimulează dezvoltarea pieței de capital – esențială pentru piețele emergente și societățile îmbătrânite”, a menționat Vittorio Di Bello, Director of the Financial Institutions Group for Europe, Latin America and the Caribbean în cadrul IFC. „Prin mobilizarea economiilor pe termen lung în investiții productive pe termen lung, acestea sprijină direct și indirect crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Investiția noastră planificată în Carpathia Pensii își propune să extindă accesul la pensiile facultative și să sprijine dezvoltarea pieței prin inovație digitală și educație financiară.”, a adăugat Di Bello, Director of the Financial Institutions Group for Europe, Latin America and the Caribbean în cadrul IFC.

Peste 8,3 milioane de români contribuie obligatoriu, cu 4,75% din salariul brut, la sistemul de pensii administrate privat din România.

