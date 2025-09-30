Daniela Popescu, director executiv ROPEA: Banca de Dezvoltare și Investiții a României este operațională – ar putea finanța investițiile unor fonduri de private equity și venture capital. În Polonia așa se face

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) a României este operațională și a pus deja pe piață primele sale produse, acestea fiind produse de tip plafoane de garanții de portofoliu, a spus Daniela Iliescu, membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii de Investiții și Dezvoltare, director executiv al ROPEA (Romanian Private Equity Association) și membru al CA al Patria Bank, în cadrul conferinței ”Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea instrumentelor de irigare financiară a economiei” organizată de CDG.

Aceasta a vorbit despre fondurile de private equity și venture capital, respectiv despre activele sub administrare și perspectivele de creștere ale industriei în care activează aceste fonduri de capital de risc.

Banca de Investiții și Dezvoltare ar putea finanța investițiile unor fonduri de private equity și venture capital

Întrebată despre autorizarea Băncii de Dezvoltare și Investiții, Daniela Popescu a spus că ”această autorizare este o chestiune procedurală”.

”Ce pot să confirm – și ați văzut și din comunicarea publică a echipei de management a BID – este că primele produse sunt operaționale pe piață. Am pornit activitatea băncii cu produse de tip plafoane de garanții de portofoliu. Pentru aceste produse au fost deja transmise expresii de interes din partea băncilor. BID-ul este într-un proces de due-dilligence și urmează ca aceste produse să fie alocate. Deci banca este deja operațională, cu sistemele «up-and-running» cum s-ar zice”, a afirmat aceasta.

Potrivit Danielei Popescu, BID are în planul de afaceri, pentru perioada 2027-2028, lansarea unui vehicul care să aloce sume substanțiale pentru dezvoltarea zonei de private equity și venture capital și implicit pentru finanțarea companiilor. Aceasta a arătat că, spre deosebire de România, fondurile de capital de risc din Polonia au strâns de 3 ori mai mult capital de la investitori pentru investiții, în ultimii 5 ani, și au de 5 ori mai multe investiții și active sub administrare ca fondurile similare din România.

”A existat într-adevăr și un instrument în Polonia, un vehicul care este al Băncii de Dezvoltare a Poloniei. El a fost înființat aproximativ acum 10-11 ani și a alocat peste 1 miliard de euro către industria de venture capital și private equity. Noi nu avem încă așa ceva, dar de 2 ani s-a înființat Banca de Investiții și Dezvoltare și în strategia pe termen lung există și acest instrument de equity, de capital, și sperăm ca, din perspectivă strategică… El este inclus în planul de afaceri în perioada 2027-2028, iar intenția este ca, într-adevăr, să se creeze și un astfel de vehicul în România. Acel fond Recovery Equity Fund este administrat de o entitate din grupul Băncii Europene de Investiții și Dezvoltare și a acumulat experiență și know-how. Dar este o entitate europeană până la urmă și este important ca și în România să existe atât administratori cât și echipe locale care să administreze acești bani în linie cu strategia și cu sectoarele prioritare de dezvoltare”, a mai explicat Daniela Popescu.

Fondurile similare din Polonia au de 5 ori mai multe active sub administrare

Potrivit acesteia, fondurile de pensii sunt marii jucători lipsă din ecosistemul fondurilor de private-equity din România, fapt pentru care acest sector de finanțare este subdezvoltat.

”Este un singur fond de pensii care are 2 investiții în această clasă de active, private equity. La nivel teoretic, din perspectiva legislației, este posibilă și este de 15-20 de ani investirea în această clasă de active. Problema este că legislația a fost foarte fluctuantă – limită 10%, ba 1%, apoi din nou 10%… Și atunci predictibilitatea și defapt atractivitatea de a investi în această clasă de active este redusă”, a mai arătat oficialul ROPEA.

Aceasta a adăugat că, actualmente, fondurile de private equity și venture capital au în administrare active de 1,2-1,3 miliarde de euro, față de 6 miliarde de euro în Polonia.

***