Banca Europeană de Hidrogen – Licitațiile pentru subvenții încearcă să creeze o piață concretă pentru această formă de energie

Banca Europeană de Hidrogen funcționează prin organizarea de licitații competitive în cadrul Fondului de Inovare al UE. Producătorii licitează pentru a primi o subvenție fixă per kilogram de hidrogen livrat, timp de până la 10 ani. Dintre proiectele propuse, se califică la finanțare doar cele care au acorduri credibile pentru livrarea de hidrogen și sunt considerate fezabile. Astfel, se promovează hidrogenul cu costuri reduse, iar riscurile sunt distribuite, contribuabilii obținând beneficii mai bune.

La prima licitație pilot, organizată în aprilie 2024, au fost desemnate 7 proiecte câștigătoare care au primit o finanțare de 170 de milioane de euro. Ofertele au variat între 0,4 și 0,5 euro/kg, mult sub așteptări, obținându-se mai mult hidrogen per euro decât se anticipa. Volumele de producție subvenționate prin acest mecanism ar putea ajunge la o capacitate de electroliză de 6 GW, sau aproximativ 0,7 tone/an până în 2030, aproape dublând capacitatea proiectelor aprobate anterior.

A doua licitație de la începutul anului 2025 a arătat că modelul funcționează. Cu un buget de 1,2 miliarde de euro, a selectat 61 de oferte reprezentând 6,3 GW de capacitate de electroliză planificată și peste 7,3 tone de producție de hidrogen pe o perioadă de zece ani, de patru ori mai mult decât ar putea susține bugetul. Cele 15 proiecte câștigătoare din întreaga UE, vor primi aproape 992 de milioane de euro în sprijin.

Cele mai multe oferte câștigătoare au venit din Spania (8 proiecte), Germania (2), Olanda (1), Finlanda (1) și coridorul maritim al Norvegiei (3 proiecte). Ofertele din categoria generală s-au situat între 0,20 și 0,60 euro/kg, în timp ce ofertele axate pe domeniul maritim au variat între 0,45 și 1,88 EUR/kg, din cauza complexității mai mari a producției sau livrării. Dacă toate ofertele trec în faza de proiectare independentă (FID), capacitatea de hidrogen verde angajată a Europei va crește de la aproximativ 2,7 GW la aproximativ 5 GW, cel mai clar semnal de până acum că se ajunge la o scară rațională.

Eficiență, preț, impact

Banca de Hidrogen nu oferă doar subvenții; aceasta sortează lanțul de aprovizionare cu hidrogen în funcție de eficiență și credibilitate. Regiunile cu cele mai bune costuri ale resurselor regenerabile, precum Peninsula Iberică și țările nordice, au dominat ofertele câștigătoare. Acest lucru asigură că hidrogenul este disponibil acolo unde poate fi cel mai ieftin și cel mai scalabil.

De asemenea, factorii de decizie politică au introdus reguli de piață a produselor aftermarket în cadrul celei de-a doua licitații, cum ar fi limitarea conținutului de electrolizoare provenite din China la 25% și impunerea unor termene și obligațiuni mai stricte, asigurându-se că proiectele nu sunt doar ieftine, ci și sigure și sustenabile.

Exemple de proiecte câștigătoare:

Instalații de producție hidrogen în Spania, orientate spre aprovizionarea producătorilor de amoniac, metanol sau carburanți. Aceste proiecte au solicitat prime de până la 0,20 euro/kg și sunt legate direct de cererea cumpărătorilor în sectoarele chimice și al transportului greu.

Proiecte în Germania și Olanda, de amploare mai mare (sute de mii de tone pe parcursul a 10 ani), situate în apropierea clusterelor industriale existente, beneficiind de infrastructură și de furnizori locali, captând economii de scară.

Propuneri privind hidrogenul maritim în Norvegia, care necesită prime mai mari, dar satisfac cererea de nișă din porturi și coridoare de transport maritim ecologic. Prezența lor subliniază diverse cazuri de utilizare a hidrogenului în afară de utilizările industriale statice.

Consolidarea încrederii investitorilor

Acest model de licitație a atras atenția factorilor de decizie și a industriei deopotrivă. Suprasubscrierea cu o marjă largă demonstrează un apetit puternic din partea investitorilor. Este important de menționat că mecanismele Băncii încurajează cofinanțarea din fonduri naționale prin intermediul funcției sale de licitație ca serviciu, stimulând sprijinul din partea statelor membre precum Spania, Austria și Lituania cu miliarde suplimentare, tot prin același proces competitiv.

Fiecare proiect trebuie să atingă FID în termen de 2,5 ani și să înceapă producția în termen de cinci ani. Nerespectarea acestor condiții duce la pierderea subvențiilor. Termenul scurt garantează că doar proiectele mature și bancabile ajung să fie selectate, reducând probabilitatea unor acțiuni speculative.

Prin utilizarea licitațiilor competitive pentru acordarea subvențiilor, banca îndeplinește patru obiective principale:

eliminarea decalajului în ceea ce privește primele verzi;

facilitarea identificării prețului corect;

reducerea riscurilor legate de finanțare și atragerea capitalului privat;

protejarea fondurilor publice printr-un sistem bazat pe merit.

Formarea unei piețe concurențiale a hidrogenului

Banca de Hidrogen a transformat producția de hidrogen dintr-o perspectivă vagă într-un proiect concret. Prin licitațiile competitive și criteriile clare, banca poate concentra capitalul spre cele mai eficiente proiecte europene: cele care necesită subvenții minime, valorifică bine resursele de energie regenerabilă și acoperă cererea reală a consumatorilor finali din transporturi, industrie chimică și producție de amoniac.

Succesul celei de a doua licitație, cu cele 992 de milioane oferite, suprasubscrierea de patru ori și capacitatea de producție angajată de peste 5 GW denotă o cerere instituțională sănătoasă. Succesele înregistrate în statele membre, precum Spania, Germania, Olanda, Finlanda și Norvegia, confirmă faptul că hidrogenul trece de la stadiul de testare la realitatea industrială.

Într-adevăr, capacitatea este mult mai mică decât planul UE de 20 tone H2/an până în 2030, dar este o extindere a producției realistă. Și cel mai important, fiecare proiect susținut prin Banca de Hidrogen este cel mai probabil să se realizeze.

