Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate ratele dobânzilor – inflația a fost adusă sub control

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a cincea ședință consecutivă, la reuniunea de politică monetară de joi, apreciind că inflația este sub control, transmit DPA și Reuters.

„Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%”, se arată în comunicatul de presă publicat după prima reuniune a BCE din acest an.

Decizia este în linie cu așteptările analiștilor, majoritatea estimând că ratele nu vor fi modificate până la mijlocul anului viitor. Economia zonei euro poate face față fără impulsul de pe urma reducerii dobânzilor, apreciază analiștii.

BCE a indicat că nu sunt motive pentru a-și ajusta politica, inflația fiind sub control. În 2020, după invadarea Ucrainei de către Rusia, prețurile au crescut, dar de atunci avansul s-a atenuat.

Conform unei estimări preliminare publicate miercuri de Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 1,9% în decembrie 2025, sub ținta pe termen mediu de 2% vizată de BCE. Este cel mai redus nivel al inflației din septembrie 2024.

Datele Eurostat arată că inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a scăzut până la 2,2%, de la un nivel de 2,3%. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

„Economia rămâne rezilientă într-un mediu global dificil. În același timp, perspectivele sunt încă incerte, pe fondul actualelor incertitudini din comerțul mondial și a tensiunilor geopolitice”, se arată în comunicatul BCE. Instituția a precizat că evaluarea sa actualizată reconfirmă că inflația se va stabiliza la ținta pe termen mediu de 2%.

„Consiliul guvernatorilor este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta pe termen mediu de 2%. Direcția adecvată a politicii monetare va fi realizată în funcție de datele disponibile de abordarea punctuală, pentru fiecare ședință în parte”, anunță instituția cu sediul la Frankfurt.

Este prima reuniune BCE de când Bulgaria a aderat la zona euro.

Analiștii avertizează că recenta apreciere a euro complică situația și ar putea alimenta dezbaterea privind momentul în care BCE ar trebui să înceapă reducerea dobânzilor.

Felix Schmidt, economist la Berenberg, a declarat că „subiectul major de discuție“ la reuniunea de la Frankfurt „va fi evident aprecierea euro față de dolar, și ce spun oficialii în legătură cu asta”.

Dolarul se depreciază – iar euro se apreciază – de ceva timp, în special din cauza temerilor privind „administrarea haotică” de către președintele Donald Trump a celei mai mari economii mondiale.

Dar Donald Trump a respins săptămâna trecută preocupările legate de deprecierea dolarului, argumentând în schimb că moneda americană se descurcă „grozav”.

Întrebat de un reporter dacă este îngrijorat de pierderile recente ale dolarului, Trump a răspuns: „Nu, cred că este grozav” și a invocat afacerile pe care le fac Statele Unite, fără să ofere mai multe detalii.

Remarcile sale au atras o reacție rapidă pe piață, euro trecând de 1,20 dolari.

Evoluțiile provoacă îngrijorări la Frankfurt, un euro mai puternic face importurile mai ieftine, sporind potențial presiunile descendente asupra inflației, într-un moment în care deja oficialii sunt îngrijorați de evoluția prețurilor de consum.

Deși a subliniat că recenta apreciere a euro este „modestă”, guvernatorul Băncii Centrale a Austriei, Martin Kocher, a avertizat că BCE ar putea lua în considerare reducerea dobânzilor, dacă euro continuă aprecierea.

Dar un euro mai puternic nu este doar o veste proastă, deoarece majorează puterea de cumpărare a gospodăriilor, acasă și în vacanțele peste hotare.

De asemenea, aprecierea monedei unice indică sporirea interesului pentru Europa, într-un moment în care investitorii sunt îngrijorați de situația din Statele Unite, din cauza politicilor lui Trump, de la taxele vamale la atacurile la adresa independenței Rezervei Federale a SUA (Fed)

