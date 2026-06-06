Banca Angliei înlocuiește personalitățile istorice, precum Winston Churchill, de pe bancnote, cu animale sălbatice și insecte din fauna locală

Banca Angliei a decis să elimine personalități ale istoriei și culturii precum fostul premier Winston Churchill, matematicianul Alan Turing și scriitoarea Jane Austen de pe bancnotele britanice, după ce o cercetare de piață a concluzionat că aceste figuri istorice sunt „dezbinătoare și elitiste”, dezvăluie documente consultate de The Telegraph.

Un studiu de piață realizat de firma Savanta în octombrie 2025 pentru oficialii băncii centrale a Angliei concluzionează că astfel de portrete prezintă „o viziune învechită asupra Regatului Unit, care prezintă un risc prea mare de antagonizare și controverse”.

Sociologii au stabilit că figuri precum prim-ministrul din timpul războiului Winston Churchill, celebrul spărgător de coduri Alan Turing și renumita scriitoare Jane Austen, autoarea romanului „Mândrie și prejudecată” sunt „controversate și nu mai sunt reprezentative pentru diversitatea culturală și naturală a Regatului Unit”.

Studiul Savanta, care a adunat opiniile a 119 participanți la focus grupuri, a constatat că majoritatea celor intervievați au considerat că prezența unor figuri istorice pe bancnote era „potențial dezbinătoare, elitistă și fără legătură cu propriile experiențe”.

În special, participanții la studiu mai tineri se îndoiesc de actualitatea subiectelor de pe bancnote, dacă mai sunt relevante, sociologii remarcând „o dorință clară ca imaginile de pe bancnote să evolueze și să reflecte mai bine Marea Britanie modernă, să fie mai inclusive”.

Un membru al grupului de discuții l-a descris pe Alan Turing, spărgătorul de coduri și matematician din cel de-al Doilea Război Mondial, ca fiind „imperialist”, relatează The Telegraph.

Participantul a declarat: „Încă pare un pic imperialist… Chiar și Alan Turing, care a fost în mod evident un om de știință faimos, se află în contextul câștigării celui de-al Doilea Război Mondial. Se simte ca și cum există acel sentiment de baby boom, imperialist, «noi suntem cei care am câștigat al Doilea Război Mondial și am salvat lumea» în ceea ce privește bancnotele.”

Banca Angliei a justificat public schimbarea designului ca o măsură de securitate, guvernatorul Andrew Bailey scriind în The Telegraph săptămâna aceasta: „Principalul obiectiv al Băncii este securitatea bancnotelor noastre, care include combaterea amenințării reprezentate de contrafacere.”

Oficialii susțin că falsificatorii devin din ce în ce mai pricepuți în reproducerea fețelor umane, ceea ce necesită trecerea la imagini cu animale sălbatice.

Banca centrală menționează, de asemenea, o consultare publică efectuată anul trecut, în care 60% dintre cei 44.000 de respondenți au ales natura ca temă preferată pentru viitoarele bancnote – clasând-o mai presus de arhitectură, repere și figuri istorice.

Robert Jenrick, purtătorul de cuvânt al partidului Reform a cerut băncii centrale „să înceteze să mai piardă timp și bani cu asta” și să se concentreze în schimb pe scăderea inflației.

Jenrick a declarat: „Dacă nu ar fi fost oameni ca Churchill și Turing, am trăi acum sub un guvern cu adevărat dezbinător și imperialist. Nu este prea târziu să anulăm aceste absurdități.”

Colonelul Richard Kemp, ofițer în retragere al armatei britanice, a lansat un avertisment dur: „Fără personalități importante și curajoase precum Churchill și Turing, am fi putut avea svastici pe bancnotele noastre de astăzi. Le datorăm atât de mult și este corect să ni se reamintească zilnic de pe bancnote datoria noastră față de ei.”

El a descris decizia drept „rușinoasă” și a cerut anularea acesteia, acuzând Banca că a cedat „ideologiei woke de a distruge remarcabila cultură a Marii Britanii”.

Banca Angliei a introdus pentru prima dată figuri istorice pe bancnote acum mai bine de o jumătate de secol, în 1970, când William Shakespeare a fost tipărit pe bancnota de 20 de lire sterline.

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