”Banana balcanică”: România și Coridorul Marea Neagră – Marea Egee

Noi ferestre de oportunitate sunt deschise în fața României în acest moment geoeconomic, însă ele ar putea fi ratate spectaculos din cauza risipei de bani publici din anii anteriori ce a dus la deficitul de acum și limitarea fondurilor disponibile pentru a fi investite în proiectele strategice.

În octombrie, consultant grec în strategie și dezvoltare Fanis Ougrinis lansa în publicația elenă The Opinion ideea unei „Banane balcanice”, un arc economic – industrial ce ar lega Salonicul – Sofia – Ruse – București – Timișoara/Arad, ca replică pentru Blue Banana din Europa de Vest, având drept nod principal de export Portul Salonic.

În geografia economică, conceptul „banană” descrie un coridor urban neîntrerupt, superdezvoltat economic și dens populat, ce se întinde pe teritoriul mai multor țări. Denumirea vine de la forma arcuită de pe hartă, asemănătoare cu o banană.

Bananele Europei

Cea mai renumită este „Banană Albastră”, care constituie coloana vertebrală industrială și urbană a Europei de Vest. Termenul descrie un arc ce se întinde, în linii mari, de la Manchester până la Milano, găzduind aproximativ 110 milioane de locuitori și generând un PIB estimat la peste 4,5 trilioane de euro.

În afara acesteia, au mai fost identificate alte cinci „banane”, adică, coridoare economice coerente, cu dimensiuni și potențial variate:

„Banana de Aur” (de la Valencia la Florența)

„Banana Verde” (de la Trieste la Gdańsk)

„Banana Portocalie” (de-a lungul Golfului Finlandei)

„Banana STRING” (de la Hamburg la Stockholm)

„Axa Atlantică” (din Galicia până la Lisabona).

Consultantul grec scria la începutul lunii octombrie că s-au creat treptat condițiile pentru constituirea unei entități corespunzătoare pe flancul sud-estic al UE: o Zonă Industrială Euro-Balcanică, menită să servească drept extensie sudică a Inițiativei celor Trei Mări, aflată în plină dezvoltare.

Acest arc ar conecta Grecia, Bulgaria și România într-un lanț integrat de producție, comerț și tehnologii avansate. Integrarea instituțională deplină a regiunii în Piața Unică și în Spațiul Schengen elimină frontierele, permițând libera circulație a bunurilor și serviciilor.

Spre deosebire de ruta care, deși scurtă din punct de vedere geografic, implică proceduri vamale complexe prin țări din afara UE de-a lungul Coridorului 10, acest coridor estic creează un spațiu economic cu o populație de treizeci de milioane de locuitori, menționa expertul elen.

Axa în cauză este un lanț coerent de noduri industriale și de tranzit specializate, cu următoarele coordonate și posibile roluri în această construcție, conform articolului din The Opinion:

Salonicul domină extremitatea sudică, servind drept principală poartă de acces maritim. Datorită portului său, zonelor industriale Sindos-Kalochori-Kilkis, centrelor de transport intermodal și infrastructurii turistice, orașul este ideal poziționat pentru a funcționa ca un centru de logistică, servicii bancare, servicii administrative pentru companii și cercetare științifică, cu o arie de acoperire ce cuprinde întregul hinterland balcanic.

Mai spre nord, Sofia funcționează în principal ca un centru tehnologic, în timp ce, la est de aceasta, Plovdiv constituie cel mai important cluster industrial din Balcani, specializat în componente auto, electronică și inginerie mecanică.

Această axă intersectează Dunărea în dreptul complexului Ruse-Giurgiu, un nod pentru transportul fluvial de mărfuri către Europa Centrală și centrul unei regiuni agricole vaste și extrem de productive.

Mai departe, Bucureștiul și Ploieștiul găzduiesc principalele centre industriale grele ale peninsulei, în special în domeniul producției auto și chimice din România. Extremitatea nord-vestică a acestei „banane” se află la Timișoara, în Transilvania, în proximitatea clusterelor industriale din Ungaria, Austria și Germania.

Cum poate fi valorificat acest climat favorabil, în viziunea lui Fanis Ougrinis

Crearea unei astfel de zone de dezvoltare ambițioase necesită o serie de intervenții coordonate. Modernizarea rețelei feroviare reprezintă obiectivul principal, întrucât conexiunea rutieră existentă este singura legătură considerată, în prezent, satisfăcătoare. Linia care leagă Salonicul de Sofia, Ruse și București necesită o modernizare imediată, transformarea într-o linie electrificată cu dublu fir și regim de mare viteză, permițând astfel mărfurilor și pasagerilor să traverseze regiunea în doar câteva ore.

Integrarea energetică prin intermediul „Coridorului Vertical” propus este considerată imperativă. Conectarea unităților plutitoare de stocare și regazificare (FSRU) și a gazoductelor grecești cu rețelele din Bulgaria și România, coroborată cu noi interconexiuni electrice pentru transportul energiei verzi, garantează securitatea energetică a regiunii și, implicit, a fiecărei țări în parte.

De asemenea, este necesară înființarea unor centre logistice în locații strategice din interiorul continentului (porturi uscate), care să funcționeze ca noduri satelit ale Portului Salonic, facilitând astfel fluxul neîntrerupt de mărfuri.

Nu în ultimul rând, cele trei țări sunt chemate să adopte o strategie comună de atragere a investițiilor, trecând de la competiția reciprocă la o abordare bazată pe colaborare. Un cadru promoțional comun poate atrage investitori importanți, valorificând accesul maritim facil prin Grecia, costurile competitive de producție din Bulgaria și capacitatea de producție la scară largă din România.

Banana balcanică și Coridorul Marea Neagră – Marea Egee

Articolul din The Opinion a fost publicat la doar câteva zile după semnarea 𝗣𝗹𝗮𝗻𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁̦𝗶𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗶 𝗖𝗼𝗿𝗶𝗱𝗼𝗿𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗠𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗡𝗲𝗮𝗴𝗿𝗮̆ – 𝗠𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗘𝗴𝗲𝗲, ce acoperă legăturile de transport esențiale ale componentei sudice, balcanice, din cadrul Coridorului european de transport Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee (Coridorul BBA) dintre Grecia, Bulgaria și România.

Un plan ce, spre deosebire de Banana balcanică, conține o componentă estică, unde România are o miză uriașă pe legăturile rutiere și feroviare spre Ucraina și Republica Moldova.

Planul de acțiune semnat de reprezentanți ai României, Bulgariei și Greciei conține măsuri concrete și un cadru comun pentru planificarea strategică, pregătirea coordonată a proiectelor, finanțarea, punerea în aplicare și monitorizarea infrastructurii de transport transfrontalier de-a lungul Coridorului Marea Neagră – Marea Egee., care corespunde ramurilor sudice ale BBA: din România și Bulgaria spre porturile grecești de la Salonic și Atena, respectiv spre Alexandroupoli și porturile bulgărești Burgas/Varna.

El susține o conectivitate multimodală îmbunătățită printr-o integrare mai strânsă cu porturile, aeroporturile și terminalele multimodale și prin conectarea acestora la coridorul european de transport din Coridorul BBA.

Coridorul BBA are trei axe principale nord-sud ce structurează conectivitatea transfrontalieră din această regiune din sud-estul UE:

Axa centrală a Coridorului BBA traversează nord-estul Greciei și centrul Bulgariei, cu o intersecție feroviară cheie la Ormenio – Svilengrad. Această axă importantă leagă Salonic și Alexandroupolis din Grecia de Ruse (Bulgaria) și Giurgiu (România), continuând spre București și mai la nord până la Siret (rutier)/Vicșani (feroviar) în România, servind drept coridor vital pentru fluxurile de mărfuri și pasageri. Modernizarea axei centrale feroviare și rutiere a Coridorului BBA, care merge spre Siret și Ungheni, reprezintă o prioritate esențială și are o importanță strategică din ce în ce mai mare, în special în contextul războiului din Ucraina și al perspectivei viitoare de aderare a Ucrainei și a Moldovei, precizează documentul aprobat de Comisie.

Axa vestică a Coridorului BBA leagă nordul Greciei de sud-vestul Bulgariei, cu puncte de trecere cheie la Promachonas – Kulata, făcând legătura între Atena și Sofia și, prin Vidin/Calafat, apoi prin Craiova, către București/Arad în România, facilitând atât transportul rutier, cât și cel feroviar.

Axa estică leagă nord-estul Greciei (Alexandroupoli) de estul Bulgariei (Burgas, Varna) prin Svilengrad și Stara Zagora, extinzându-se spre Constanța în România, și joacă un rol important ca rută de deviere care leagă porturile de la Marea Egee de cele de la Marea Neagră.

Aceste trei axe, împreună cu Dunărea și legătura cu Coridorul Rin-Dunăre (RD), constituie o „coloană vertebrală strategică pentru transportul multimodal din regiune”, asigurând o conectivitate transfrontalieră fără întreruperi și integrarea în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) mai amplă, în special către Ucraina și Moldova, pe de o parte, și către Europa Centrală și de Nord, pe de altă parte, precizează documentul.

Proiecte-cheie și termene

Conectivitatea feroviară reprezintă cea mai mare parte a proiectelor incluse în Planul de acțiune, obiectivele fiind atingerea unor viteze mult mai mari, cu o capacitate de transport de marfă sporită, electrificarea, sisteme de siguranță europene, dublarea căilor ferate pe anumite tronsoane, conexiuni mai bune cu porturile și legături mai fiabile între Bulgaria, Grecia, România, Moldova și Ucraina.

Modernizarea unor tronsoane de-a lungul uneia dintre cele mai aglomerate rute feroviare, între Burgas, Varna și Ruse, precum și proiectarea a două poduri noi peste Dunăre, în apropierea orașelor Silistra și Nikopol, sunt, de asemenea, prevăzute să beneficieze de finanțare în perioada de până în 2034.

Planul de acțiune cuprinde 53 de proiecte, dintre care 25 sunt încadrate ca prioritare și totalizează aproximativ 22,8 miliarde de euro pe cele trei axe care conectează Marea Egee, Dunărea și Marea Neagră.

România are cele mai puține proiecte înscrise:

Printre proiectele cu prioritate maximă din Planul de acțiune se numără:

modernizarea și electrificarea liniei feroviare existente Ruse-Giurgiu-București, cu termen de finalizare prevăzut pentru 2030

un nou pod combinat rutier-feroviar peste Dunăre la Ruse-Giurgiu, cu termen de finalizare prevăzut pentru 2032. Studiul de fezabilitate pentru acest al doilea pod este în curs de desfășurare, contractul pentru acest studiu fiind atribuit companiei Egis România la jumătatea anului 2026, în cadrul finanțării pentru mobilitatea militară din Fondul pentru Conectarea Europei.

Alte priorități includ:

modernizarea liniei feroviare aglomerate Burgas-Varna-Ruse

proiectarea a două poduri suplimentare peste Dunăre la Silistra-Călărași și Nikopol-Turnu Măgurele, a căror finanțare este planificată până în 2034

pe partea greacă, sunt prevăzute modernizarea căii ferate Alexandroupoli-Pythio–Ormenio (contractul este preconizat pentru începutul anului 2027) și a tronsonului Mouries-Promachonas-Kulata (contractul este preconizat pentru iunie 2027), precum și conexiunea feroviară cu portul din Salonic.

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