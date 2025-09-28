Balanța comercială a UE la categoria high tech a revenit pe excedent – evoluția în ultimul deceniu între China și SUA

Balanța comercială a UE pentru produsele de înaltă tehnologie a trecut pe plus în 2024, după patru ani consecutivi de deficit – de la un minus de 15 miliarde euro în 2023, s-a înregistrat un excedent de 23 miliarde euro în 2024, conform datelor Eurostat.

Ponderea produselor de înaltă tehnologie în totalul comerțului internațională a UE a crescut de la 15,1% în 2014 la 19,5% în 2024, în toată această perioadă China fiind principalul partener pentru importurile de produse de înaltă tehnologie în UE, iar SUA, pentru exporturile de produse de înaltă tehnologie din UE.

În acest deceniu, balanța comercială totală (importuri + exporturi) cu produse de înaltă tehnologie a avansat de la 516 miliarde euro, la 979 miliarde euro, ceea ce echivalează cu o creștere medie anuală de 6,6 %:

importurile au crescut de la 249 miliarde euro la 478 miliarde euro, ceea ce echivalează cu o creștere medie anuală de 6,7 %

exporturile au avansat de la 267 miliarde euro la 501 miliarde euro, o creștere medie anuală de 6,5%

excedentul comercial a crescut de la 17 miliarde euro în 2014, la 23 miliarde euro în 2024.

Mai mult de jumătate din importurile high tech, din China

În 2024, mai mult de jumătate din importurile UE de produse high tech din țări terțe au provenit din China (30% – 141 de miliarde de euro) și din Statele Unite (23% – 111 miliarde de euro).

Ceilalți parteneri semnificativi au fost:

Elveția (6% – 31 de miliarde de euro)

Taiwan (6% – 26 de miliarde de euro)

Vietnam (5%; 24 de miliarde de euro)

Regatul Unit (4%; 21 de miliarde de euro).

Cele mai importante categorii de produse importate și țările de proveniență a acestora

Electronicele și telecomunicațiile au reprezentat cea mai mare pondere din importurile de produse de înaltă tehnologie din țări terțe (36%), pentru care China a fost cel mai important partener comercial.

Calculatoarele și echipamentele de birou au reprezentat 18% din importurile din țări terțe, iar produsele farmaceutice 15%, provenind în principal din China și, respectiv, din Statele Unite.

Cea mai largă categorie din importurile UE de produse de înaltă tehnologie a fost cea a produselor electronice și de telecomunicații, cu 171 de miliarde euro.

Pentru trei dintre cei șase parteneri principali (China, Taiwan și Vietnam), cea mai mare categorie în importurile UE de produse de înaltă tehnologie a fost cea a produselor electronice și de telecomunicații.

În cazul Elveției, medicamentele au dominat detașat lista importurilor.

Din Statele Unite și Regatul Unit, industria aerospațială a avut cea mai mare pondere.

Statele Unite au fost principalul partener în domeniul instrumentelor științifice, farmaceutic, aerospațial, al mașinilor neelectrice și al armamentului.

Pentru electronice-telecomunicații, calculatoare și mașini de birou și mașini electrice, cel mai important partener a fost China, în timp ce pentru chimie a fost Regatul Unit.

Evoluțiile din ultimul deceniu

Dintre cei șase parteneri principali, între 2014 și 2024:

Între 2014 și 2024, importurile de produse de înaltă tehnologie au crescut cel mai mult din China (63 de miliarde de euro) și din Statele Unite (60 de miliarde de euro).

Importurile din China au înregistrat cea mai mare creștere în termeni absoluți – de la 79 de miliarde euro, la 141 de miliarde euro.

Taiwanul (13%) a înregistrat cea mai mare rată medie anuală de creștere.

Categoriile cu cea mai mare rată medie anuală de creștere între 2014 și 2024 au fost pharma (10%) și armamentul (25%).

Aproape 1/3 din exporturile high tech ale statelor UE, către SUA

În 2024, SUA au fost principalul partener comercial (31% – 156 miliarde euro) pentru exporturile de produse de înaltă tehnologie către țări din afara UE.

Urmează:

China (cu 10% din totalul exporturilor high tech, adică 49 miliarde euro)

Regatul Unit (10% – 48 miliarde euro)

Elveția (6%; 29 miliarde)

Japonia și Turcia (fiecare cu 3% – 15 miliarde, respectiv, 14 miliarde euro).

Produsele farmaceutice au marcat cea mai mare pondere (33%) în totalul exporturilor, Statele Unite fiind principalul partener comercial.

Au urmat produsele din categoria electronicele și telecomunicații (19%) și sectorul aerospațial (18%), China și Statele Unite fiind principalii parteneri în aceste sectoare.

Aproape o treime din exporturile UE de produse de înaltă tehnologie către țări din afara UE au fost destinate Statelor Unite (31%), urmate la o distanță considerabilă de China și Regatul Unit (ambele cu 10%).

Farmaceuticele, o treime din totalul exporturilor de produse high tech ale UE

Produsele farmaceutice au condus în topul exporturilor de produse de înaltă tehnologie pentru Statele Unite (54% – 84 miliarde euro), Elveția (51% din totalul trimis în această țară – 15 miliarde) și Japonia (35% din totalul exporturilor către acest stat – 5 miliarde euro).

În total, exporturile pharma s-au cifrat la 166 miliarde, în 2024.

Aceasta a fost, de altfel, categoria cu cea mai mare rată medie anuală de creștere (12,8%) între 2014 și 2024, urmată de armament (12,5%).

Cea mai mică rată de creștere a fost înregistrată în cazul mașinilor neelectrice (1,2%).

Dintre cei șase parteneri principali, exporturile către Statele Unite au înregistrat cea mai mare creștere în termeni absoluți, de la 51 de miliarde euro, la 156 de miliarde euro, între 2014 și 2024, conform datelor Eurostat.

Cu 11,8%, Statele Unite au înregistrat, de asemenea, cea mai mare rată medie anuală de creștere în această perioadă.

Cel mai mare deficit, cu China – 92 mld. euro; cel mai mare excedent, cu SUA – 46 mld. euro

UE a înregistrat anul trecut un deficit comercial semnificativ cu China de 92 de miliarde euro.

În afara acestei țări, singurii parteneri cu un deficit comercial care depășea 10 miliarde euro au fost Taiwan (19 miliarde euro) și Vietnam (20 miliarde euro).

UE a înregistrat un excedent comercial de peste 10 miliarde euro:

Turcia (11 miliarde euro)

Regatul Unit (27 miliarde euro)

Statele Unite (46 miliarde euro).

Industriile europene de high tech

În 2023, UE avea un număr estimat de 42.043 de firme în sectorul producției de înaltă tehnologie, ceea ce reprezintă 0,1% din numărul total de întreprinderi din UE.

Producătorii de înaltă tehnologie erau cei mai numeroși în:

Germania (8.896)

Italia (5.156)

Polonia (3.929).

Statele membre cu cei mai mulți angajați în astfel de companii:

Germania (668.144)

Franța (388.613)

Italia (212 256).

În raport cu populația totală de întreprinderi, ponderea producătorilor de tehnologie de vârf a fost cea mai mare în: Cehia, Slovacia și Germania (toate cu 0,3%).

