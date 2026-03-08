”Băieții deștepți din industria avizelor pentru energie”: ANRE pune în transparență proiectul de ordin care prevede evitarea falselor investiții în capacitățile energetice  

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus, vineri, în dezbatere publică, un proiect prin care urmează să fie modificate regulile de racordare la rețelele electrice. Conform proiectului, va fi deblocată capacitatea rezervată de proiecte energetice care nu avansează către faza de implementare.

Problema pe care Ordinul încearcă să o rezolve este ”industria avizelor de racordare”: companii care anunță investiții pentru obțierea avizelor, investiții care nu se mai fac, iar avizele sunt vândute, apoi, altor ivestitori, la prețuri, uneori, de neplătit.

Proiectul de Ordin privind revizuirea Regulamentul de racordare prevede majorarea garanțiilor de la 5% din valoarea tarifului de racordare la 20%, a anunțat vineri seara, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George-Sergiu Niculescu.

„La începutul săptămânii, declaram că va urma o nouă revizie a Regulamentului de racordare, pentru a crește garanțiile financiare pentru cei care solicită racordarea proiectelor de producere energie electrică la rețea. Astăzi, a fost pus in transparență decizională proiectul de ordin care prevede majorarea garanțiilor de la 5% din valoarea tarifului de racordare la 20% din valoarea acestui tarif. Și dacă totuși cineva e dispus să plătească niște garanții crescute în ideea că le va deconta la vânzarea proiectului, am pus o măsură de siguranță: dacă autorizația de înființare nu este obținută în termenul stabilit de 12 luni de la semnarea Contractului de Racordare, ATR-ul se pierde. Deci, am lăsat suficient timp pentru investitorii de bună credință”, a scris Niculescu pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, de doi ani, vorbește despre raportul uriaș dintre megawatii de pe hârtie și cei cu finanțare, care pot „să și vadă lumina soarelui”, și că orice garanție financiară mai mare sperie investitorii care nu sunt serioși și pe cei care nu sunt de fapt investitori.

„Mă aștept să existe două chei de citire a acestei măsuri:

1. Că este consecința declarațiilor publice recente despre ATR-urile speculative. Aici pot spune că prima modificare a Regulamentului de racordare, cea care a instituit acest nivel de 5%, e făcută în 2024, în mandatul meu. Iar eu vorbesc de 2 ani de zile despre raportul uriaș dintre megawatii de pe hârtie și cei cu finanțare, care pot să și vadă lumina soarelui.

2. Că este mult. Că vom alunga investitorii. Sunt dispus la orice argument real și rațional despre cât ar trebui să fie valoarea acestor garanții. La ce nu sunt dispus, sunt argumentele lacrimogene despre cum orice garanție financiară mai mare sperie investitorii. Orice garanție financiară mai mare sperie investitorii care nu sunt serioși și pe cei care nu sunt de fapt investitori. Investitorii serioși în energie vor plăti și garanțiile, vor licita și pentru ATR, deoarece vor să facă business real”, a punctat șeful ANRE.

Conform Referatului de aprobare, printre schimbările prevăzute în proiect se numără majorarea valorii garanției financiare constituite de utilizatori în vederea emiterii ATR pentru racordarea locurilor de producere/de consum și de producere cu puteri aprobate totale pentru evacuare mai mare de 1 MW, de la 5% la 20% din valoarea tarifului de racordare.

„Noua valoare a garanției financiare urmărește: creșterea gradului de responsabilizare a utilizatorilor care solicită racordarea la rețea; reducerea riscului rezervării speculative a capacității de racordare; asigurarea unei utilizări eficiente a capacității rețelelor electrice; limitarea riscurilor financiare suportate de operatorii de rețea în situația abandonării proiectelor. Garanția financiară are rolul de a garanta îndeplinirea obligațiilor asumate de utilizatori prin contractul de racordare și de a limita riscurile generate de nefinalizarea proiectelor pentru care s-a rezervat capacitate în rețea”, se precizează în document.

Potrivit sursei citate, în cazul proiectelor pentru care a fost constituită garanția financiară prin aplicarea procentului de 5%, proiecte care reprezintă un procent de 49% din numărul total al proiectelor cu ATR emise, situația la data de 1 ianuarie 2026 raportată la ANRE de operatorii de rețea evidențiază faptul că în cazul a 12% din aceste proiecte au fost încheiate contractele de racordare, în cazul a 3% au fost încheiate contractele de racordare și obținute autorizațiile de construire și în cazul unui procent de aproximativ 1% au fost încheiate contractele de racordare și obținute autorizațiile de construire și cele de înființare.

„Această evoluție demonstrează faptul că un procent destul de scăzut de proiecte au ajuns în stadii avansate ale procesului de racordare, chiar dacă timpul de aplicare a regulilor de constituire a garanției scurs de la data intrării în vigoare a acestora a fost relativ scurt, de aproximativ 16 luni, comparativ cu durata în care se desfășoară procesul de racordare pentru proiectele cu cereri de racordare emise înainte de data de 2 august 2024. Totodată, în cazul proiectelor de racordare a locurilor de producere/de consum și de producere cu puteri instalate mai mari sau egale cu 5 MW pentru care au fost transmise la operatorii de rețea cereri de racordare anterior datei de 1 ianuarie 2026, un număr de 663 de proiecte cu o putere solicitată pentru evacuare de aproximativ 57 GW au studiile de soluție transmise la operatori în vederea avizării acestora până cel târziu la data de 30 iunie 2026”, se mai arată în referat.

O altă modificare vizează completarea Regulamentului și a Contractului-cadru de racordare cu prevederi referitoare la autorizația de înființare emisă de ANRE. Modificările propuse vizează: introducerea obligației utilizatorilor de obține autorizația de înființare pentru capacitățile energetice de producere a energiei electrice; stabilirea termenelor în care această autorizație trebuie obținută, și anume în termenele maxime de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare și 18 luni de la data emiterii ATR (termene similare celor prevăzute în Regulament pentru transmiterea autorizației de construire a obiectivului); reglementarea situațiilor în care lipsa obținerii autorizației de înființare conduce la încetarea valabilității ATR și a contractului de racordare, precum și la executarea de către operatorul de rețea a garanției financiare constituite de utilizator; introducerea retragerii autorizației de înființare ca situație de încetare de drept a contractului de racordare și a valabilității ATR, precum și de executare a garanției financiare constituite de utilizator.

Aceste prevederi se aplică capacităților energetice cu puterea aprobată pentru evacuare mai mare de 1 MW, având în vedere impactul semnificativ al acestor proiecte asupra capacității rețelelor electrice.

Problema – obțierea avizelor, dar fără ivestiție: avizele sunt ținute petru vânzare

„Analizele realizate de ANRE, pe baza informațiilor transmise de operatorii de rețea, evidențiază faptul că în ultimii ani s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de cereri de racordare pentru instalații de producere a energiei electrice, în special din surse regenerabile. În același timp, o parte semnificativă dintre proiectele pentru care au fost emise ATR nu au avansat către faza de implementare, ceea ce conduce la blocarea capacității de racordare disponibile în rețelele electrice și la întârzierea sau imposibilitatea racordării altor proiecte viabile. În acest context, măsura introdusă constituie, alături de obligația utilizatorului de a face dovada obținerii autorizației de construire pentru obiectiv, un nou criteriu de selecție a proiectelor cu capacitate economică având în vedere că dovada deținerii capabilității financiare pentru edificarea capacităților de producere de către dezvoltatorul proiectului reprezintă o condiție obligatorie pentru obținerea autorizației de înființare”, se explică în referatul de aprobare a Ordinului.

A treia schimbare prevăzută în proiect se referă la clarificarea condițiilor de restituire a garanției financiare constituite de utilizator în vederea prelungirii termenului de transmitere la operatorul de rețea a autorizației de construire pentru obiectivul de la locul de producere/de consum și de producere.

Astfel, s-a introdus obligația operatorului de rețea de a restitui garanția respectivă utilizatorului în termen de 10 zile de la data la care acesta transmite autorizația de construire a obiectivului. Introducerea acestui termen s-a realizat ca urmare a unor sesizări primite de ANRE în scopul clarificării cu privire la termenul de restituire a garanției financiare către utilizatorul care a îndeplinit obligația de a transmite autorizația de construire.

În proiect au fost introduse și dispoziții potrivit cărora prevederile referitoare la creșterea procentului garanției financiare în scopul emiterii ATR nu se aplică solicitărilor pentru care operatorul de rețea a comunicat utilizatorului până la data intrării în vigoare a ordinului valoarea garanției financiare conform prevederilor art. 18 alin. (4) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Proiectul mai prevede și alte dispoziții potrivit cărora introducerea obligației utilizatorului de a obține autorizația de înființare în termene maxime de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare și 18 luni de la data emiterii ATR, precum și măsurile prevăzute în cazul neîndeplinirii obligației respective se aplică în cazul utilizatorilor care încheie contracte de racordare cu operatorul de rețea începând cu data intrării în vigoare ordinului.

Totodată, conform proiectului, utilizatorii care au încheiat cu operatorul de rețea contracte de racordare pentru racordarea unor locuri de producere sau locuri de consum și de producere cu puterea aprobată pentru evacuare mai mare de 1 MW anterior datei de intrare în vigoare a ordinului, au obligația să obțină autorizații de înființare în termen de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a ordinului. În cazul nerespectării obligației, ATR emise își încetează valabilitatea și contractele de racordare încheiate încetează de drept.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că Executivul va prezenta, până la sfârșitul lunii martie, un plan de măsuri care vizează scăderea prețurilor în zona de energie electrică.

„Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru (ministrul Energiei – n.r.), pe care-l vom anunța până la sfârșitul lunii martie, care urmărește scăderea prețurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcții importante pe care le-am discutat și pe care vom lucra, în așa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta’, a declarat Ilie Bolojan, joi, la Palatul Victoria.

El a precizat că măsurile vizează, între altele, „deblocarea capacităților de rețea”.

„Deci, desființarea acelor ATR-uri care ne-au acoperit, practic, întreaga capacitate de racordare la rețelele de electricitate și trebuie să eliberăm aceste rețele pentru a deschide piața pentru cei care vor să investească cu adevărat și a reduce costurile”, a explicat Bolojan.

***