Bahrain cere Consiliului de Securitate al ONU o „acțiune internațională” pentru a opri „agresiunile iraniene”

Bahrain cere o „acțiune internațională” pentru a opri „agresiunile iraniene”, după ce această țară și Kuweitul au interceptat noi rachete și drone lansate de Iran în noaptea precedentă, după riposta SUA la atacarea unor nave în strâmtoarea Hormuz.

„Această nouă agresiune, care a avut loc astăzi, duminică, 28 iunie 2026, confirmă că (…) regimul iranian persistă în strategia sa, ignorând condamnarea internațională și promisiunile pe care le-a făcut” în memorandumul de înțelegere semnat pe 17 iunie cu SUA pentru a pune capăt războiului, a anun’at Ministerul de Externe de la Manama într-un comunicat citat de EFE, preluat[ de Agerpres

Comunicatul subliniază necesitatea unei ‘acțiuni ferme (la nivel internațional)’ și cere „Consiliului de Securitate al ONU să organizeze o sesiune de urgență și să își asume responsabilitățile pentru (…) a pune capăt acestei agresiuni în curs și a cere asumarea răspunderii de către autorii săi”.

Într-un comunicat, Kuwait condamnă, de asemenea, „în cei mai fermi termeni, atacurile repetate și atroce ale Iranului împotriva statului kuweitian, ultimul dintre ele având loc în zorii zilei de duminică”, apreciind că este vorba de „o violare flagrantă a suveranității și o amenințare directă la adresa securității și stabilității” statului din Golf.

În comunicate separate, armatele din Bahrain și Kuweit au afirmat că în noaptea de sâmbătă spre duminică au interceptat’ „mai multe” rachete și drone lansate de Iran împotriva celor două țări din Golful Persic, aliați ai SUA, fără a oferi deocamdată informații despre victime sau daune.

Aceste noi atacuri iraniene au avut loc după noile bombardamente ale SUA de sâmbătă împotriva mai multor obiective militare din Iran ca răspuns la atacul unei drone atribuit Teheranului asupra unui petrolier care naviga prin Strâmtoarea Ormuz.

La rândul său, Iranul a acuzat din nou duminică SUA că au încălcat memorandumului de înțelegere pentru a pune capăt războiului, după noile bombardamente americane asupra instalațiilor de pe coasta de sud a Iranului.

„Aceste atacuri sălbatice, care constituie o încălcare flagrantă a alineatului 4 al articolului 2 din Carta Națiunilor Unite, precum și o încălcare expresă a primei clauze a memorandumului de înțelegere pentru sfârșitul războiului, demonstrează că regimul american nu acordă cea mai mică valoare sau credibilitate angajamentelor sale”, a denunțat Ministerul iranian de Externe într-un comunicat.

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