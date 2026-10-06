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Azomureș repornește sub noul proprietar Romgaz: angajații s-au întors pe platformă și fac probe pe instalații

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De Vladimir Ionescu

6 octombrie, 2026

Producătorul național de Romgaz, controlat de statul român, pregătește repornirea producătorului de îngrășăminte Azomureș, scrie Radio Mureș, citându-l pe liderul sindicatului Alternativa 2002, Emil Almășan. Romgaz a primit luna trecută toate aprobările pentru preluarea combinatului.

Conform sursei citate, Azomureș solicită acum acționarilor aprobarea unei noi linii de credit, în valoare de 100 de milioane de euro, în contextul în care activitatea preluată de la combinat nu este estimată să genereze venituri și intrări de numerar până în aprilie 2027. Până la reluarea producției de îngrășăminte, compania va trebui să suporte cheltuielile aferente activității preluate, fără încasări generate de funcționarea combinatului.

Noua linie de finanțare ar urma să asigure lichiditățile necesare, inclusiv pentru susținerea activităților legate de Azomureș, până când producția va începe să genereze venituri.

Combinatul, oprit din noiembrie 2025, va funcționa la capacitate din T1 2027

Angajații s-au întors pe platformă și fac pregătirile necesare pentru pornirea producției, a explicat pentru Radio Tg. Mureș liderul sindicatului Alternativa 2002, Emil Almășan.

„Angajații Romgaz se pregătesc pentru repornirea instalațiilor, care va avea loc în aprilie 2027. Sunt anumite lucrări care se fac, legate de punerea instalațiilor în stare bună de funcționare, se fac probe, toate procedurile care trebuie să fie pornirea instalațiilor, ca 1 aprilie să ne prindă pregătiți”, a afirmat Almășan.

Guvernul a aprobat angajarea a peste 1.130 de persoane de către Romgaz, dintre care aproximativ 860 sunt salariați ai Azomureș.

Aceștia sunt necesari pentru operarea instalațiilor și pentru asigurarea continuității activității industriale în perioada de pregătire a repornirii combinatului.

(Citește și: Ilie Bolojan: Azomureș va funcționa la capacitate din primul trimestru al lui 2027 – Combinatul e oprit din noiembrie 2025)

(Citește și: Romgaz a finalizat preluarea Azomureș: preia și salariații combinatului de îngrășăminte. Producția va fi reluată inclusiv cu gaze din Neptun Deep – Compania de stat urmărește integrarea pe verticală)

(Citește și: Detaliile preluării Azomureș de către Romgaz: vor fi preluate activele și angajații, nu compania – datoriile rămân la vânzător. Cum va fi integrată activitatea în business-ul Romgaz)

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