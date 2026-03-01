Iran, problema succesiunii: Ayatollahul Alireza Arafi, numit în triumviratul ce asigură interimatul până la alegerea noului lider suprem

Ayatollahul Alireza Arafi (foto) a fost numit membru jurist al consiliului de conducere însărcinat cu îndeplinirea temporară a rolului de lider suprem, a raportat agenția iraniană ISNA, citată de Reuters.

Numirea în poziția de jurist consult, pe care o ocupa înainte Khamenei, semnalează, în opinia unor analiști, că el este preferatul pentru a-i succeda acestuia.

Alireza Arafi, născut în 1959, este un cleric șiiț iranian de rang înalt, considerat un insider al regimului și un posibil candidat la succesiunea lui Ayatollah Ali Khamenei.

Este considerat un cleric loial, administrativ competent și apropiat de Khamenei, cu o carieră construită prin numiri directe ale Liderului Suprem.

După moartea lui Khamenei, Arafi este menționat ca un posibil succesor permanent, de către CNN și Council on Foreign Relations.

Liderul suprem se află în centrul complexei teocrații șiite iranien și are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat.

Este, de asemenea, comandantul suprem al armatei țării și al puternicei Gărzi Revoluționare, forță paramilitară declarată organizație teroristă de către SUA.

Triumviratul ce conduce Iranul până la numirea unui nou lider suprem

Conform Constituției Republicii Islamice Iran (Articolul 111), în cazul morții, incapacității sau destituirii liderului suprem, puterile nu sunt transferate unui ayatollah interimar individual, ci unui consiliu temporar de conducere format din trei membri:

Președintele Republicii (actual: Masoud Pezeshkian, reformist ales în 2024).

Șeful Justiției (actual: Gholamhossein Mohseni Ejei, hardliner, fost procuror și ministru al informațiilor).

Un jurist senior din Consiliul Gardienilor (Guardian Council), ales de Consiliul Expedienței (Expediency Council).

Acest consiliu de trei preia temporar toate atribuțiile Liderului Suprem, precum comanda armatei, numiri cheie, veto pe legi etc., până când Adunarea Experților (formată din 88 clerici) numește succesorul permanent „cât mai curând posibil”, de obicei în ore sau zile.

