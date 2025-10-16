Axios: Trump va vorbi la telefon cu Putin înaintea întâlnirii de vineri cu Zelenski. Semnalul transmis de șeful Pentagonului la Bruxelles

Președintele american Donald Trump urma să aibă, joi, o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, cu o zi înainte de a-l primi la Casa Albă pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie Axios.

SUA par decise să facă Rusia să plătească pentru continuarea agresiunii contra Kievului.

Va fi cea de-a șasea întâlnire față în față a președintelui ucrainean cu Donald Trump, după ce acesta a revenit la Casa Albă, în ianuarie 2025. Cei doi s-au întâlnit ultima dată luna trecută, în marja Adunării Generale ONU de la New York.

Strategia Ucrainei în conflictul cu Rusia se va afla în centrul discuțiilor de vineri, de la care oficialii ucraineni au mari așteptări. „Voi lua o decizie în acest sens, dar ei vor să treacă la ofensivă. Și va trebui să luăm o decizie”, a declarat Trump miercuri.

Președintele SUA nu a oferit detalii despre cum ar putea arăta tacticile „ofensive”, deși anterior a sugerat posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk, rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte la o distanță de 1.600 până la 2.500 de kilometri. Trump a precizat, totuși, că SUA „analizează și alte opțiuni” în afară de rachetele Tomahawk.

„Tot ce vrem de la președintele Putin este următorul lucru: să înceteze uciderea ucrainenilor și să înceteze uciderea rușilor, pentru că ucide mulți ruși. Din nou, asta nu-l face să arate bine”, a spus Trump. Este un război pe care ar fi trebuit să-l câștige într-o săptămână, iar acum intră în al patrulea an. Asta nu face ca această mare așa-zisă mașinărie de război să arate bine. Dar el ar putea ajunge la o înțelegere. Noi suntem dispuși să ajungem la o înțelegere”, a precizat liderul de la Casa Albă.

Kremlinul a transmis, recent, că este îngrijorat de posibilitatea ca Ucraina să obțină rachetele, deoarece unele versiuni pot transporta focoase nucleare. Putin a declarat anterior că utilizarea rachetelor Tomahawk ar necesita participarea directă a personalului militar american pentru a funcționa, iar o astfel de escaladare ar afecta în mod semnificativ relațiile dintre SUA și Rusia.

Mesaj de la Hegseth pentru Putin

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Rusia că americanii și aliații îi vor „impune costuri” pentru continuarea agresiunii împotriva Ucrainei.

„Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este gata să își joace rolul cum doar Statele Unite sunt în stare”, a spus Peter Hegseth, la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, la cartierul general al NATO din Bruxelles. „Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic, să se oprească vărsarea de sânge inutilă și să se ajungă la masa păcii. Nu este un război început pe timpul președintelui Trump, dar se va termina pe timpul lui”, a adăugat el.

Șeful Pentagonului le-a cerut aliaților din NATO să achiziționeze mai mult armament american pentru Ucraina; un raport al Institutului pentru Economia Mondială din Kiel arăta marți că sprijinul militar occidental pentru țara invadată de Rusia a scăzut cu 43% în iulie și august.

Miercuri, au promis noi contribuții Suedia, Estonia și Finlanda, dar țări mai mari, cum ar fi Franța sau Regatul Unit, s-au abținut de la promisiuni, în ciuda insistențelor lui Hegseth.

