Axios: Cum a ajuns liderul suprem al Iranului la un armistițiu cu Donald Trump

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, le-a dat negociatorilor săi instrucțiuni, săptămâna aceasta, pentru prima dată de la începutul războiului, să se îndrepte spre un acord cu SUA, potrivit Axios.

În timp ce președintele american Donald Trump amenința public cu anihilarea totală, existau semne de dinamism diplomatic în culise. Asta deși nici măcar sursele apropiate de Trump nu știau la ce rezultat să se aștepte.

Implicarea noului lider suprem a fost clandestină și laborioasă. Confruntându-se cu o amenințare activă de asasinat din partea Israelului, Mojtaba Khamenei a comunicat, în principal, prin intermediul unor curieri care îi transmiteau bilețele.

Era clar marți dimineață că se înregistrau progrese, dar asta nu l-a împiedicat pe Trump să lanseze cea mai cutremurătoare amenințare a sa: „O întreagă civilizație va muri în această seară”.

Marți, în jurul prânzului (ora de pe Coasta de Est), exista o înțelegere generală că părțile se îndreaptă spre un armistițiu de două săptămâni. Cu puțin timp înainte de a-și posta răspunsul, Donald Trump a vorbit cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a obține angajamentul acestuia de a respecta armistițiul.

Un înalt oficial israelian a declarat pentru Axios că Netanyahu a primit asigurări că SUA vor insista în cadrul negocierilor de pace ca Iranul să renunțe la materialul nuclear, să înceteze îmbogățirea uraniului și să renunțe la amenințarea rachetelor balistice.

Forțele americane din Orientul Mijlociu și oficialii de la Pentagon au petrecut acele ultime ore pregătindu-se pentru o campanie masivă de bombardamente asupra infrastructurii iraniene și încercând să-și dea seama în ce direcție înclina Trump. „Nu aveam nicio idee ce urma să se întâmple. A fost o nebunie”, a declarat un oficial al apărării.

O zi haotică

Inițial, SUA le-au transmis mediatorilor pakistanezi că prima versiune a planului în 10 puncte pe care SUA tocmai o primise de la Iran era „un dezastru, o catastrofă”.

Așa a început o zi „haotică” de amendamente, mediatorii pakistanezi transmitând noi proiecte între Steve Witkoff și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, iar miniștrii de externe egiptean și turc încercând să ajute la reducerea diferențelor.

Până luni seara, mediatorii au obținut aprobarea SUA pentru o propunere actualizată privind un armistițiu de două săptămâni. Apoi a fost rândul lui Khamenei — despre care sursele au spus că a fost implicat activ în proces luni și marți — să ia o decizie. Două surse au descris aprobarea lui Khamenei pentru ca negociatorii săi să încheie un acord ca fiind o „evoluție importantă”.

O sursă regională a afirmat că Araghchi a jucat, de asemenea, un rol central atât în gestionarea negocierilor, cât și în convingerea comandanților din Garda Revoluționară să accepte un acord.

China a sfătuit, de asemenea, Iranul să caute o cale de ieșire. Însă, în cele din urmă, toate deciziile majore de luni și marți au trecut prin Khamenei. „Fără aprobarea sa, nu ar fi existat niciun acord”, a declarat sursa regională.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a fost cel care a publicat termenii pe X și a îndemnat ambele părți să îi accepte. Apoi, Donald Trump a vorbit cu mareșalul pakistanez Asim Munir pentru a încheia acordul. Forțele americane au primit ordinul de a se retrage la 15 minute după postarea lui Trump pe Truth Social.

