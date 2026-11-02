Axios: Convorbire „dură“ Trump-Netanyahu – premierul israelian presează pentru un atac asupra Iranului imediat după alegerile din SUA – Trump vrea să lase negocierile să-și urmeze cursul

Președintele SUA Donald Trump a avut sâmbătă o convorbire telefonică directă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre stadiul negocierilor SUA cu Iranul și despre cât de repede ar trebui reluate operațiunile militare, a scris Axios, citând o sursă israeliană și una americană.

Sursele Axios au declarat că Netanyahu îl presează pe Trump să atace Iranul imediat după alegerile pentru Congresul american de marți. Trump vrea însă, cel puțin pentru moment, să lase negocierile să își urmeze cursul – o strategie care l-ar îngrijora pe Netanyahu.

Sursa israeliană a descris convorbirea drept „dură”, în timp ce sursa americană a caracterizat-o drept „directă”.

Conform Axios, la fel cum a făcut înainte de Operațiunea Midnight Hammer din iunie 2025 și de Operațiunea Epic Fury din februarie, Trump urmărește două direcții simultan: încearcă să ajungă la un acord pentru reluarea negocierilor de pace, pregătindu-se în același timp pentru o posibilă reluare a operațiunilor militare majore după alegerile de la jumătatea mandatului.

Ofensivă diplomatică intensă pentru a bloca reluarea războiului

De notat că, săptămâna trecută, vicepreședintele JD Vance i-a trimis o scrisoare șefului securității naționale iraniene, Mohsen Rezaei, privind posibilitatea reluării negocierilor. A fost contactul la cel mai înalt nivel dintre SUA și Iran din ultimele câteva luni. Sâmbătă, Trump le-a declarat reporterilor că negocierile cu Iranul „merg bine” și a precizat că nu se află „într-o grabă foarte mare”. Deși iranienii vor să ajungă la un acord, președintele american a spus că aceștia „nu sunt foarte de încredere. (…) Fac un acord și apoi se răzgândesc”.

În același timp, Trump a afirmat că SUA mai trebuie să „se ocupe” de unul sau două obiective nucleare din Iran.

„Putem face asta în 10 minute. Avem planul pregătit. Uitați-vă la Pickaxe Mountain. Trebuie să ne ocupăm de acel loc. Putem face asta foarte repede”, a spus Trump, referindu-se la un obiectiv nuclear al Iranului construit în interiorul unui munte.

Iranienii continuă să insiste în negocieri pe poziția lor maximală

Amintim că o ofensivă diplomatică intensă este în desfășurare pentru a împiedica reluarea ostilităților dintre Statele Unite și Iran, după trecerea alegerilor americane din 3 noiembrie. Cel mai recent, mediatorii din Qatar s-au întâlnit duminică cu oficiali iranieni pentru a treia zi consecutiv, în încercarea de a ajunge la un acord privind reluarea negocierilor directe dintre SUA și Iran.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat ulterior, duminică, că nu există încă un acord și a subliniat că acesta depinde de răspunsurile SUA la întrebările Iranului.

„Depunem toate eforturile în această direcție și sperăm că cealaltă parte va demonstra suficientă rațiune pentru a alege diplomația în locul altor căi”, a spus el.

Araghchi a precizat că Iranul cere, între altele, ca SUA să accepte o nouă rută de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz convenită de Teheran și Oman, celelalte rute din sudul și nordul strâmtorii urmând să fie închise. Teheranul solicită, de asemenea, deblocarea activelor iraniene înghețate în străinătate, inclusiv a aproximativ 6 miliarde de dolari aflate în Qatar.

Există însă unele indicii că pozițiile celor două părți s-ar putea apropia. Potrivit unor relatări din presa regională, este discutată o formulă care ar combina eliberarea mai multor miliarde de dolari din activele iraniene înghețate cu redeschiderea Strâmtorii Ormuz și restabilirea libertății de navigație. Al Arabiya a relatat, de asemenea, despre un posibil cadru bazat pe concesii reciproce, care ar lega angajamentele nucleare și măsurile iraniene privind securitatea maritimă de relaxarea sancțiunilor americane.

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