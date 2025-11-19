Axios: Administrația Trump pregătește un plan de pace în 28 de puncte. Rusia a fost consultată, Ucraina este informată

Administrația Trump lucrează în secret, în consultare cu Rusia, la elaborarea unui nou plan pentru încheierea războiului din Ucraina, au declarat oficiali americani și ruși pentru Axios.

Planul american în 28 de puncte este inspirat de succesul președintelui Trump în promovarea unui acord în Gaza. Un înalt oficial rus a declarat pentru Axios că este optimist în privința planului. Nu este încă clar cum vor reacționa Ucraina și susținătorii săi europeni.

Cele 28 de puncte ale planului se împart în patru categorii generale, au declarat surse pentru Axios: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea în Europa și relațiile viitoare ale SUA cu Rusia și Ucraina.

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff (foto dreapta), coordonează elaborarea planului și a discutat pe larg despre acesta cu trimisul rus Kirill Dmitriev, a declarat un oficial american. Dmitriev, care conduce fondul suveran de investiții al Rusiei și este, de asemenea, profund implicat în diplomația privind Ucraina, a declarat luni într-un interviu acordat Axios că a petrecut trei zile în discuții cu Witkoff și alți membri ai echipei lui Trump, când Dmitriev a vizitat Miami în perioada 24-26 octombrie

Emisarul rus și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale acordului deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”.

Steve Witkoff urmează să se întâlnească, miercuri, în Turcia cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și-a amânat călătoria, au declarat oficiali ucraineni și americani. Witkoff a discutat planul cu consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, într-o întâlnire care a avut loc la începutul acestei săptămâni în Miami, a confirmat un oficial ucrainean pentru Axios. „Știm că americanii lucrează la ceva”, a spus oficialul ucrainean.

„Președintele a spus clar că este timpul să se oprească uciderile și să se încheie un acord pentru a pune capăt războiului. Președintele Trump crede că există o șansă de a pune capăt acestui război fără sens dacă se dă dovadă de flexibilitate”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Casa Albă consideră că există șanse reale de a obține sprijinul ucrainienilor și al europenilor și a afirmat că planul va fi adaptat pe baza contribuțiilor diferitelor părți. „Considerăm că este momentul potrivit pentru acest plan. Dar ambele părți trebuie să fie practice și realiste”, a precizat oficialul american citat.

Kiril Dimitriev: Beneficiile planului, explicate ucrainenilor de partea americană

Kiril Dmitriev a declarat, pentru Axios, că ideea de bază era să se preia principiile convenite de Trump și de președintele rus Vladimir Putin în Alaska, în august, și să elaboreze o propunere „pentru a aborda conflictul din Ucraina, dar și pentru a restabili relațiile dintre SUA și Rusia și a răspunde preocupărilor Rusiei în materie de securitate” De fapt, este un cadru mult mai larg, care spune, în esență, «Cum putem aduce, în sfârșit, o securitate durabilă în Europa, nu doar în Ucraina»”, a spus el.

Scopul este de a elabora un document scris în acest sens înainte de următoarea întâlnire dintre Trump și Putin, potrivit emisarului rus. Planurile pentru un summit la Budapesta între cei doi lideri rămân în așteptare, deocamdată.

Dmitriev a spus că partea americană este acum în proces de a explica „beneficiile” abordării sale actuale ucrainienilor și europenilor. „Acest lucru se întâmplă pe fondul succeselor suplimentare înregistrate de Rusia pe câmpul de luptă”, a adăugat el, susținând că influența Moscovei este în creștere.

