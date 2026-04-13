Axa Moscova-Beijing: Serghei Lavrov merge la Beijing pentru discuții despre Ucraina și situația din Orientul Mijlociu

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, va efectua o vizită oficială în China în perioada 14–15 aprilie, unde va purta discuții cu șeful diplomației chineze, Wang Yi, despre războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și consolidarea relațiilor bilaterale, a anunțat luni presa de la Beijing, preluată de Reuters.

„Ministrul rus de Externe, Lavrov, va efectua o vizită oficială în China în perioada 14-15 aprilie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, Guo Jiakun, în cadrul unei conferințe de presă.



Vizita are loc la invitația chinezilor.

China și Rusia sprijină Iranul în războiul purtat de SUA și Israel

Serghei Lavrov va purta discuții cu șeful diplomației chineze, Wang Yi, în cadrul cărora cei doi vor „schimba opinii și își vor coordona pozițiile cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale, cooperarea în diverse domenii, precum și problemele internaționale și regionale de interes comun”, a spus oficialul citat.

Ministerul rus de Externe a declarat într-un comunicat că cei doi vor discuta despre războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, unde SUA încep de luni o blocadă navală asupra porturilor iraniene și ieșirii navelor cu petrol iranian din Strâmtoarea Ormuz. China primește peste 90% din petrolul exportat de iranieni.

Wang a purtat o discuție telefonică cu Lavrov pe 5 aprilie, când cei doi au convenit că Beijingul și Moscova vor colabora pentru a reduce tensiunile din Orientul Mijlociu.

