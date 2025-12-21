Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM: „Președintele nu poate face referendum în justiție și nu poate demite CSM”

Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost judecător și fost membru CSM, a precizat – în mai multe mesaje pe Facebook – că preşedintele României nu poate face referendum în justiţie şi nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii.

Reacția sa vine după ce Nicușor Dan a anunțat că va iniţia în ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraţilor.

„Când să-l laud şi eu pe Nicuşor Dan (şi am avut dreptate pe fond, problemele sesizate sunt acelea de care am zis), acesta a luat-o razna! Preşedintele României nu poate face referendum în justiţie şi nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii. E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele”, a scris Adrian Toni Neacșu.

„Chiar astăzi președintele CSM are obligația să sesizeze Curtea Constituțională cu soluționarea conflictului creat prin aceste declarații de intenții. CSM este autoritate constituțională, parte a autorității judecătorești, garantul independenței justiției și total independent față de amestecul puterii executive”, a adăugat fostul judecător.

Din punct de vedere juridic și practic nu există referendum care să aibă loc în interiorul justiției, respectiv printre judecători și procurori, mai spune Adrian Toni Neacșu.

Potrivit art. 90 din Constituție, „Președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național”.

„Președintele nu poate organiza nici măcar un referendum local, într-o unitate administrativă sau mai multe, ci doar referendum național. Președintele nu poate organiza nici măcar un referendum local, într-o unitate administrativă sau mai multe, ci doar referendum național. Evident, deci, noțiunea de referendum în interiorul unei profesii este un non-sens juridic”, a explicat Toni Neacșu.

În opinia sa, „un corp profesional poate fi cel mult consultat, iar atunci când e vorba despre judecători și procurori, dat fiind autoritatea constituțională pe care o reprezintă, și aceasta este precis și detaliat reglementată de lege.

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, la Cotroceni, că va iniţia în ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?

Dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, ”CSM va pleca de urgenţă”, a spus șeful statului.

„Cred că situaţia în care suntem este gravă, prin faptul că există această suspiciune cu privire la integritatea din sistemul judiciar. Şi faţă de această situaţie pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniţia în ianuarie, imediat după Sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Dacă magistraţii, în ansamblul lor, spun că da, CSM acţionează în interes public, vom continua cu discuţiile legislative, dar dacă vor spune în majoritatea lor că nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgenţă”, a spus șeful statului.

