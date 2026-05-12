Avocatul Poporului sesizează CCR pentru OUG privind SAFE adoptată de guvernul Bolojan după demitere. AUR, acțiune similară

Avocatul Poporului, Renate Weber, a anunțat luni că va ataca la Curtea Constituțională ordonanța de urgență privind înzestrarea militară, adoptată de Guvernul Bolojan după demitere, când Executivul nu mai avea dreptul să emită astfel de acte.

Ordonanţade Urgenţă 38/2026, publicată în Monitorul Oficial din 8 mai, se referă la investiţiile din apărare.

Conform art. 110 alin. 4 din Constituție și Codului administrativ, un guvern demis poate emite doar acte de administrare curentă și nu mai poate adopta ordonanțe de urgență.

Guvernului a explicat că măsurile erau urgente și necesare pentru continuitatea administrării statului.

Avocatul Poporului și AUR susțin că OUG 38/2026 depășește clar această limită: „Aceasta introduce un mecanism nou de expropriere a bunurilor mobile, fără precedent în legislaţia română, permite trecerea în proprietatea statului a unor active funcţionale ale unor companii private, inclusiv a celor aflate în faliment, fără protejarea creditorilor, modifică simultan 14 acte normative complet diferite (Legea exproprierii, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea salarizării, Legea apărării împotriva incendiilor, regimul funcţionarilor publici şi altele), restrânge drepturi fundamentale precum dreptul de proprietate, dreptul la muncă, libertatea contractuală şi interzicerea muncii forţate”, a explicat AUR.

Argumentele contestatarilor legalității OUG 38/2026:

afectează dreptul de proprietate;

schimbă politici publice importante;

modifică legislație cu impact economic și administrativ larg.

AUR: Este uzurpare

AUR acuză Guvernul Bolojan de „uzurpare”: „Ne aflăm în faţa unui caz fără precedent: un Guvern demis prin moţiune de cenzură semnează o ordonanţă de urgenţă ce afectează proprietatea privată, drepturile salariaţilor, ale funcţionarilor publici şi ale contribuabililor. Aceasta nu este guvernare, este uzurpare. AUR nu va accepta ca actele unui Guvern demis de Parlament să producă efecte împotriva românilor şi a Constituţiei. Ne vom apăra ordinea constituţională până la capăt, în faţa Curţii Constituţionale. Prin sesizarea depusă, AUR solicită Avocatului Poporului sesizarea de urgenţă a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a OUG nr. 38/2026 în integralitate, în subsidiar, sesizarea pentru articolele I, II, V şi VIII, care afectează direct dreptul de proprietate şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor, precum şi dispunerea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea drepturilor fundamentale afectate, până la pronunţarea Curţii Constituţionale”.

Istoricul adoptării OUG 38/2026

Procedura adoptării ordonanței, prezentată de Juridice.ro:

Luni, 4 mai 2026, Guvernul a adoptat în ședință de Guvern OUG nr. 38/2026, ce conținea inițial doar măsuri privind programul SAFE, iar, pentru această OUG, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.

OUG nu a fost trimisă la Parlament și nici la Monitorul Oficial.

A doua zi, înainte de moțiune, a avut loc o nouă ședință de Guvern în care miniștrii au venit cu completări care vizau alte 14 legi și ordonanțe. Adică au completat ordonanța de urgență, care inițial se referea doar la programul SAFE, cu alte prevederi ce modificau circa 14 acte normative fără legătură între ele.

Această nouă formă a ordonanței a fost trimisă la Consiliul Legislativ spre o nouă avizare, însă, de data aceasta, avizul a fost negativ, deoarece s-a considerat că nu poți adopta o OUG care să modifice atâtea acte normative fără legătură între ele.

Acest aviz negativ a venit cu puțin timp înainte ca hotărârea Parlamentului privind rezultatul moțiunii de cenzură să fie publicată în Monitorul Oficial.

În cursul zilei de vineri, Guvernul a decis ca, în pofida avizului negativ, să trimită totuși ordonanța la Parlament.

Ordonanțele de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, dar numai dacă, în prealabil publicării, textul ordonanței a fost depus la Camera competentă să o dezbată. Deoarece ordonanța cuprindea reglementări care atrăgeau atât competența Camerei Deputaților, cât și a Senatului, ea a fost depusă la ambele Camere.

Camera Deputaților a refuzat să o primească; doar Senatul a acceptat înregistrarea.

Cu toate acestea, Guvernul a decis să trimită ordonanța spre publicare la Monitorul Oficial, deși ea nu fusese depusă la Camera Deputaților.

Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare.

