Un avocat român a primit interdicţie de reprezentare sau asistare a justiţiabililor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) pentru o perioadă de doi ani, întrucât nu a verificat informațiile generate de AI folosite și a ajuns să folosesc date false, anunță instituția de la Strasbourg. Sancțiunea a fost aplicată pentru că, prin această practică, „avocatul nu și-a respectat îndatoririle profesionale și deontologice”.

Constatările Curții: „Camera învestită cu cererea în care avocatul era unul dintre cei doi reprezentanți a constatat că observațiile depuse de către acesta conțin numeroase erori privind jurisprudența Curții. Printre acestea se numără citarea unor cauze inexistente („halucinate”), citarea unor paragrafe fictive din hotărâri și decizii autentice ale Curții, precum și citarea unor cauze existente, dar irelevante pentru argumentele invocate sau care contrazic în mod flagrant susținerile pe care pretind că le sprijină”.

„Avocatul nu și-a respectat îndatoririle profesionale și deontologice”

Avocatul a recunoscut că a folosit programe de inteligență artificială (IA) pentru redactarea observațiilor și a descris greșelile drept „inexactități” și „erori de citare”, dar Camera este de altă părere: documentul cuprinde erori numeroase, repetate și de substanță, corespunzând unui tipar, nu simple greșeli de citare izolate, drept pentru care a concluzionat că avocatul nu și-a respectat îndatoririle profesionale și deontologice impuse de Curte, obligații care se regăsesc și în dreptul intern.

De asemenea, maniera de lucru a avocatului a cauzat prejudicii demersului de înfăptuire a justiţiei. După semnalarea erorilor, Curtea a fost pusă în situaţia de a aloca o lungă perioadă de timp pentru verificarea observaţiilor, de a demara procedura în temeiul Articolului 44D şi de a purta o amplă corespondenţă cu ceilalţi actori implicaţi. Camera a constatat că această activitate laborioasă este incompatibilă cu funcţiile reale pe care le are de îndeplinit potrivit Convenţiei.

Camera a transmis Președintelui Curții o propunere motivată de excludere a avocatului de la reprezentarea justițiabililor în fața Curții, pe o perioadă de doi ani, iar acesta a aprobat propunerea.

Ce spune legislația românească

În conformitate cu Articolul 44D din Regulamentul Curţii, Camera a luat în considerare comentariile pe care le solicitase avocatului, Guvernului României şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România cu privire la excluderea propusă.

Camera a avut în vedere Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat şi Codul deontologic al avocatului român, precum şi jurisprudenţa Curţii, potrivit cărora avocaţii au obligaţia de

Această obligaţie ar fi trebuit să însemne, din partea avocatului, verificarea independentă şi atentă a tuturor referinţelor şi argumentelor de jurisprudenţă generate de programele de tip IA, prin raportarea lor la surse autorizate, în speţă, la baza de date cuprinzând jurisprudenţa Curţii (HUDOC), înainte de depunerea lor la Curte, se menţionează în comunicatul de presă citat.

După evaluarea tuturor circumstanţelor, Camera a concluzionat că maniera de lucru a avocatului întruneşte criteriul „circumstanţelor excepţionale” prevăzut de Articolul 44D pentru excluderea unui avocat sau a unei alte persoane de la reprezentarea sau asistarea unei părţi în faţa Curţii. Decizia nu aduce atingere posibilităţii ca avocatului să-i fie restabilite drepturile de reprezentare.

Excluderea decisă de Curte se referă strict la unul dintre cei doi reprezentanţi al reclamanţilor. Avocatul a fost informat cu privire la decizia Curţii, respectiv motivele acesteia. Reclamanţii, Guvernul României, Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Baroul Iaşi au fost, de asemenea, informaţi.

****