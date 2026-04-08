Video / Premierul Bolojan anunță schimbări majore pentru investițiile în Energie: ”Doar 10% din proiectele cu avize tehnice de racordare (ATR) au avansat” – Direcțiile principale de acțiune

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, 5 direcții strategice pe care Guvernul va înainta cu măsuri pentru a impulsiona proiectele de investiții în domeniul energetic.

Acestea implică schimbări majore în reglementarea avizelor tehnice de racordare la rețeaua națională, emise de Transelectrica. Printre schimbări se numără și majorarea garanției la 10% din valoarea investiției – premierul a dat exemplul Spaniei, unde garanția a fost de 40 euro/kW de capacitate.

”Unul din cele mai importante domenii pentru România este energia electrică. Iar prețurile la energie sunt date în principal de 2 aspecte: pe de o parte de capacitățile de producție și este nevoie să ne creștem capacitățile, și pe de altă parte de regulile din piață și este nevoie să ne îmbunătățim reglementările astfel încât cele 2 măsuri, combinate, creșterea capacităților de producție și îmbunătățirea reglementărilor să ne ducă la prețuri mai mici în energie, în perioada următoare, și la îmbunătățirea siguranței energetice a țării noastre. După mai multe runde de discuție, unde nu putem singuri să intervenim avem nevoie de colaborarea ANRE, de sprijin parlamentar pentru că e nevoie să modificăm legi”, a spus Bolojan.

Acesta a spus că săptămâna viitoare vor fi publicate listele cu companii (”băieții deștepți din Energie”) care au obținut ATR-uri.

Direcțiile principale de acțiune

Conform premierului, cele 5 direcții strategice pe care va acționa guvernul sunt:

Deblocarea proiectelor viabile prin eliberarea capacităților de rețea și reducerea costurilor de acces la rețelele electrice. Ține de reglementare și înseamnă să desființăm avizele tehnice de racordare speculative care blochează sau scumpesc accesul la rețelele electrice.

Îmbunătățirea performanței companiilor de stat din domeniul energiei: au un rol vital, orice fel de îmbunătățire se va va vedea în cantități, în prețuri. Înseamnă să stabilim criterii fără echivoc pentru pierderea mandatului dacă nu se realizează indicatorii de performanță.

Reducerea distorsiunilor pe piața de energie. Piața de energie influențează cu câteva procente bune prețurile finale la consumatori. E nevoie să reducem volatilitatea, să reducem cantitățile care se tranzacționează pe piețele zilnice (PZU), care sunt foarte volatile, să extindem tranzacțiile cu cantități de energie pe termen lung, stimulând furnizorii să facă aceste lucruri reducând plățile restante de achitat către ei (în contul schemei de compensare și plafonare).

Creșterea capacităților de stocare în următorii ani ca să echilibrăm producția mare de energie din panouri fotovoltaice și din eolian.

Să ne susținem investițiile strategice. Sunt investiții mari în derulare care pot influența piața, de la interconexiunile mari și investițiile transfrontaliere, de la investițiile majore în bandă, accelerarea unor investiții peste o valoare semnificativă, simplificarea procesului de autorizare.

Bolojan: Doar 10% din investițiile cu avize tehnice de racordare (ATR) au avansat – Premierul vrea garanții de 10% din valoarea investiției pentru un ATR

Principalele declarații ale premierului Bolojan:

Ca să livrezi energie ai nevoie de acces la rețele. Noi trebuie să desființăm avizele tehnice de racordare care blochează sau scumpesc acest acces. În loc de 9000 megawați de care are nevoie economia, am emis avize de 80.000 de megawați, deci de aproape zece ori puterea de care avem nevoie.

Cele mai multe avize au fost emise în ultimii 3 ani: 27.000 MW, 30.0000 MW. Analizând ce s-a întâmplat cu aceste avize, constatăm că sub 10% din aceste avize au avansat, în jur 8000 de megawați. Înseamnă că 90% din proiecte sunt în scop speculativ. Cei care au obținut aceste proiecte nu intenționează să le dezvolte, ci urmăresc să le vândă. Blochează accesul investitorilor serioși.

Ani de zile nu am avut garanții. Din 2024 ANRE a impus anumite garanții, 5% din valoarea racordării, nu din valoarea investiției. Cert este că neavând reglementări clare, s-au permis aceste proceduri speculative. În special Transelectrica care a emis peste două treimi din aceste puteri care dețin acest avize, în funcție de contactele cu Transelectrica se rezolvau mai devreme sau mai târziu.

Ce trebuie să facem? Să înăsprim regulamentele, să mărim semnificativ garanțiile, să impunem termene ferme până la care trebuie să se realizeze investițiile. Dacă nu se respectă termenele, cei care au depus garanțiile trebuie să le piardă în favoarea Translectrica sau alți deținători de rețele sau în favoarea statului.

Creșterile de garanție la 20% sunt mici. Guvernul va trimite propuneri către ANRE astfel încât până la finalul lunii să avem noi reglementări.

Spania, constatând un număr mare de proiecte speculative, au luat măsuri serioase. De exemplu garanție de 40 de euro/kW de investiție. În limbajul nostru ar trebui să punem garanții care să se ridice la 10% din valoarea investiției – similare cu garanțiile pe care constructorii trebuie să le depună când intră la o licitație sau realizează un proiect.

Am putea ca în a doua jumătate a acestui an și cel târziu anul viitor să ne rămână în piață avize pentru companii serioase, care au finanțare. Se vor putea elibera rețelele și vom putea permite onvestitorilor serioși să poată realiza aceste investiții, dar pentru asta e nevoie să deparazităm rețele de avizele tehnice de racordare. E important ca Translectrica să aibă o strategie privind nevoile României.

Cea mai mare parte a energiei din România e produsă de companii de stat și trei companii – Hidroelectrica, Nuclearelectrica și combinatul Oltenia reprezintă peste 60% din producție, dacă transferăm și centralele din marile orașe pe gaz, ajungem la peste două treimi. Orice fel de îmbunătățire a performanței acestor companii se va reflecta în prețuri.

