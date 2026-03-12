Aviz negativ al CSM pentru numirea Cristinei Chiriac în funcţia de procuror general. Avizele pentru șefii actuali ai Parchetului General și DNA, amânate

Numirea Cristinei Chiriac (foto) în funcţia de procuror general a fost avizată negativ joi, de Secţia pentru procurori a CSM, iar decizia pentru numirea şefului DNA Marius Voineag ca procuror general adjunct, precum şi cea pentru desemnarea actualului procuror general Alex Florenţa în funcţia de adjunct la DIICOT, au fost fost amânate.

”Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a doamnei CRISTINA CHIRIAC, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Iaşi. (1 vot da, 5 voturi nu)”, anunţă CSM.

În cazul lui Marius Voineag a fost înregitrată egalitate de voturi.

”Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului MARIUS-IONUŢ VOINEAG, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. ( 3 voturi da, 3 voturi nu)”, transmite CSM.

Cine este Cristina Chiriac

Cristina Chiriac este procuror în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Iași, unde ocupă funcția de procuror-șef serviciu.

Are o carieră de aproximativ 17 ani în magistratură și este soția unui judecător de la Curtea de Apel Iași, Adrian Chiriac.

În interviul susținut joi la CSM, Joi, a fost criticată pentru prestația din timpul interviului susținut la CSM, pentru declarații precum: „Nu pretind că am toate cunoștințele necesare, dar când voi fi numită, voi învăța”.

A fost acuzată în presă că ar fi ținut „la sertar” probe video în dosarul fostului episcop de Huși Cornel Onilă, implicat în abuzuri sexuale asupra minorilor. Cristina Chiriac a negat că acuzațiile și a refuzat să clarifice întârzierile în investigarea cazului.

Procedura

Conform procedurii, Secția pentru procurori a CSM avizează propunerile făcute de ministrul Justiției pentru ocuparea posturilor de șefi ale parchetelor.

Avizul este consultativ și ministrul Justiției este cel care hotărăște trimiterea propunerilor către președintele României, care le poate accepta sau respinge motivat.

Pe 2 martie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a trimis CSM următoarele propuneri:

Cristina Chiriac – procuror general

Marius Voineag (actual șef DNA) – adjunct al procurorului general

Viorel Cerbu – șef DNA

Codrin Miron – șef DIICOT

