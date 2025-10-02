Avizul de funcționare a Spitalului de copii din Iași, emis ilegal – va fi sesizat Parchetul General

Raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului Sănătății au evidenţiat ”deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul Sfânta Maria din Iaşi vor fi trimise Parchetului general, întrucât situația din unitatea unde au murit șapte copii infectați cu bacteria Serratia marcescens indică, în opinia ministrului Alexandru Rogobete.

Unitatea avea aviz de funcționare, dar acesta a fost emis ilegal, întrucât spitalul nu îndeplinea condițiile necesare:

”Secţia ATI, spitalul, au primit aviz în anul 2025, în urma unei evaluări făcute de DSP Iaşi. Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal pentru că nu există în Terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru spălarea mâinilor personalului medical. (…) De ce nimeni nu s-a sesizat până în momentul acestui control? Parchetul va aduce aceste răspunsuri pentru că, vă anunţ, raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat vor fi transmise Parchetului General pentru verificări suplimentare care exced Ministerului Sănătăţii”, a anunţat Alexandru Rogobete.

De asemenea, ministrul a solicitat Consiliului Județean Iași, în subordinea căruia se află sptialul, demiterea Cătălinei Ionescu din funcția de director medical a unității, post pe care a revenit după ce a fost demisă din funcția de manager, în urma decesului a șapte copii infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Cele două anchete au mai relevat și nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei secţiei ATI din spital şi a medicului epidemiolog.

În anul 2024, a mai spus ministrul Sănătății, au mai fost făcute verificări la această unitate și au fost descoperite nereguli, însă niciuna dintre recomandările transmise conducerii nu a fost pusă în aplicare.

”Foarte interesant şi acesta este principalul motiv pentru care voi transmite raportul Pachetului General, în planul cadru de conformare anexat la autorizaţia sanitară de funcţionare nu este prevăzut niciun obiectiv de remediere şi nu se stipulează niciunde că în saloanele de ATI nu există chiuvetă”, a declarat Alexandru Rogobete.

Alte nereguli identificate în rapoarte și prezentate de ministrul Sănătății

Au fost identificate neconformităţi şi cu privire la faptul că nu se respectă normele de amplasare a paturilor în saloane, sala de montare a cateterelor venoase centrale nu dispune de apă sterilă conform recomandărilor, deşi în acest spaţiu se fac manevre invazive care necesită măsuri suplimentare de protecţie pentru evitarea infectării pacienţilor cu germeni patogeni.

Aparatura şi echipamentele medicale şi materialele sanitare sunt depozitate în mod neconform, unele fiind amplasate pe holurile de acces, în secţia ATI au fost identificate materiale sanitare de protecţie sterile cu termen de valabilitate expirat, ceea ce înseamnă că nu mai pot fi considerate sterile.

”De asemenea, la data controlului, la nivelul saloanelor au fost identificate materiale de unică folosinţă depozitate necorespunzător, şi anume pe pervazul geamurilor. Din verificările efectuate în secţia de ATI, etajul 3, nu există circuite funcţionale şi vă pot confirma acest lucru pentru că am vizitat, în momentul în care a început acest incident, secţia de ATI de acolo, nu există saloane, rezervele nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru a se efectua procedura de curăţare şi dezinfectare a mâinilor. Pe scurt, pentru a explica mult mai simplu, în Terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienţi, nu există filtru pentru aparţinători, nu există locuri specifice pentru dezinfecţia mâinilor, nu există locuri specifice dedicate pentru a putea aparţinătorul sau personalul medical din afara secţiei să se poată echipa cu echipamente de protecţie care au rolul lor, şi anume de a limita răspândirea acestor germeni patogeni. Foarte interesant şi acesta este principalul motiv pentru care voi transmite raportul Pachetului General, în planul cadru de conformare anexat la autorizaţia sanitară de funcţionare nu este prevăzut niciun obiectiv de remediere şi nu se stipulează niciunde că în saloanele de ATI nu există chiuvetă”, a spus Alexandru Rogobete, citat de News.ro.

Pe fondul acestor lipsuri şi deficienţe în infrastructură şi în modul de administrare a unităţii sanitare, s-a ajuns ”la extinderea acestui focar într-un timp atât de scurt şi la pierderea controlului în gestionarea infecţiilor asociate activităţii medicale”. Personalul medical nu poate respecta procedurile, în Spitalul de la Iaşi, tocmai din cauza infrastructurii care nu permite acest lucru.

Planul de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate a asistenţei medicale nu conţine nicio referire la rata şi incidenţa infecţiilor asociate asistenţei medicale pe tipuri de infecţii şi pe tipuri de germeni şi nici proceduri privind dezinfectarea filtrelor de la aparatele de curăţare a aerului.

”Este o nerespectare flagrantă a legislaţiei şi a protocolului naţional care există şi care, din păcate, în această unitate sanitară nu a fost aplicat. De asemenea, în planul anual privind controlul bacteriologic nu există şi nu s-a identificat nicio planificare pe secţii, pe număr de probe sau pe tip de probe care ar trebui în mod normal efectuate. Nu avem certitudinea că de la darea în folosinţă a acestei secţii controalele microbiologice au fost efectuate corect la nivelul unităţii sanitare şi în special la nivelul secţiei de terapie intensivă”.

Spitalul are dezinfectaţi, echipamente, însă aceste materiale achiziţionate pentru ATI nu erau înscrise în balanţa financiar-contabilă a spitalului.

Controlul a identificat ”deficienţe administrative” cu privire la modul în care a fost numită şefa secţiei ATI, ”cu încălcarea prevederilor legale” conform cărora medicul şef poate fi cadru universitar. ”Medicul interimar şef al secţiei ATI nu este cadru universitar şi nu s-a putut face dovada despre modul în care a fost numită”.

Nici pentru medicul epidemiolog nu au fost prezentate documente care să arate că acesta a susţinut un examen de promovare.

”În secţia ATI se intră ca în gară”, arătând că s-au constatat şi ale ”nerespectări flagrante” ale protocoalelor şi legislaţiei în spitalul de la Iaşi.

****