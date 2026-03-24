Ministrul Apărării: Avioanele americane nu au voie să plece cu încărcătură explozivă de pe aeroportul Kogălniceanu – Nu trimitem soldați în strâmtoarea Ormuz

Avioanele militare americane aduse la bazele militare de la Otopeni şi Mihail Kogălniceanu şi folosite pentru alimentare nu decolează din România având încărcătură explozivă, a asigurat, din nou ministrul Apărării, Radu Miruță. Partenerii americani și-au asumat această obligației pentru a primi aprobarea de agara aceste aeronave pe teritoriul România, a explicat oficialul.

Armata Română ”are modalităţi de a se asigura” că aspectele convenite cu partea americană cu privire la aceste aeronave sunt respectate, iar în aceste condiţii România nu poate fi acuzată de acţiuni ofensive la adresa Iranului, a explicat ministrul.

”Să ştiţi că înainte de a fi discuţia în CSAT – şi acum vă spun o chestie oarecum internă din Ministerul Apărării – înainte de a se ajunge în faţa Parlamentului, în baza adresei pe care noi am primit-o de la Statele Unite ale Americii, am revenit cu nişte clarificări. Şi rezoluţia pe care am pus eu pe acele clarificări şi am primit răspuns a fost: vă rog să ne spuneţi dacă există vreun scenariu în care ce vă punem noi la dispoziţie va fi utilizat pentru a se pleca cu explozibil, cu încărcătură armată cu aceste aeronave. Şi s-a răspuns cu subiect şi predicat: Nu. Deci aeronavele pe care Parlamentul României le-a autorizat să vină la Baza 90 de la Otopeni sau să vină la baza de la Mihail Kogălniceanu, prin decizie pe care noi o dăm, nu au voie să plece cu încărcătură explozivă. Aceste aeronave sunt folosite de Statele Unite ale Americii acolo unde ele consideră. Nu este o aprobare pe care o dă ministrul Apărării sau Ministerul Apărării despre unde să plece aceste aeronave. Parlamentul a autorizat, dacă vreţi între ghilimele, să poată fi parcate acolo”, a declarat Radu Miruţă, luni seară, la B1 Tv.

De asemenea, a spus acesta, partea română nu are date despre destinaţiile acestor aeronave atunci când ele decolează de pe teritoriul României, acest lucru fiind vizibil pe site-urile de profil dacă ele au transponderele pornite.

”Însă nu decidem noi şi nici nu pot să vă confim, că am primit multe întrebări: este adevărat că au alimentat în aer deasupra Ciprului? Nu, că nu am această informaţie. Nu ne întreabă nimeni pe noi. Vedem că au plecat, vedem că au zburat, vedem că s-au întors. Ce ştim noi sigur este că nu au voie să plece de acolo încărcate cu explozibil”, a adăugat Radu Miruţă.

Ministrul: Nu există vreo discuţie că România să trimită soldaţi, militari în strâmtoarea Ormuz

Nu se pune problema ca România să trimită soldaţi care să se implice în conflictul din Orientul Mijlociu, a mai subliniat ministrul Apărării:

”Nu suntem în situaţia de a trimite soldaţi în strâmtoarea Ormuz. Suntem în situaţia în care preşedintele României a spus că România este dispusă să stea la masă cu ţările care consideră că există preocupare pentru ceea ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz. Şi e bine că România nu este o ţară izolată, e bine că România stă şi intră în camera celor care iau decizii; cum va arăta această decizie, va trebui întâi să vedem care este analiza. Nu suntem în situaţia astăzi în care din acea cameră a reieşit o analiză pentru că această analiză să fie input pentru o decizie”.

România nu poate să fie izolată, așa cum își doresc unii politicieni, a mai adăugat Radu Miruță:

”România vorbeşte, România aduce argumente, România îşi asumă nişte lucruri, România nu fuge de responsabilitate. Nu există vreo discuţie că România să trimită soldaţi, militari în strâmtoarea Ormuz. Singura discuţie astăzi pe masă este că România nu întoarce capul atunci când marile ţări ale lumii analizează ce se întâmplă acolo şi sunt preocupate de a identifica o soluţie”.

