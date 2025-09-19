Avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian estonian

Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de trei avioane rusești, a declarat ministerul de externe al țării, adăugând că a convocat atașatul de afaceri al Rusiei în legătură cu acest incident, potrivit CNN.

Trei avioane de vânătoare MiG-31 rusești au intrat în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei fără permisiune și au rămas acolo timp de 12 minute, a precizat ministerul. NATO ar fi mobilizat avioane F-35 pentru a le respinge, potrivit Politico.

„Rusia a încălcat deja spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine. Dar incursiunea de astăzi, implicând trei avioane de vânătoare care intră în spațiul nostru aerian, este fără precedent și extrem de îndrăzneață”, a declarat ministrul estonian de externe Margus Tsahkna.

„Testarea tot mai amplă a limitelor de către Rusia și agresivitatea în creștere trebuie întâmpinate cu o creștere rapidă a presiunii politice și economice.”

Incidentul de vineri are loc după ce drone rusești au încălcat, la începutul acestei luni, spațiul aerian al Poloniei și României – determinând aliații NATO să promită consolidarea apărării pe flancul estic al alianței.

