Avioane de luptă britanice au survolat Polonia ca parte a operațiunii NATO „Eastern Sentry”

Avioane de luptă britanice au survolat Polonia vineri noaptea, ca parte a unei operațiuni de consolidare a flancului estic al NATO, după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez la începutul acestei luni, potrivit Ministerului Apărării din Marea Britanie, potrivit CNN.

Două avioane de luptă Typhoon au decolat de la baza Royal Air Force din Lincolnshire pentru a „patrula cerul Poloniei și a descuraja și apăra împotriva amenințărilor aeriene din partea Rusiei, inclusiv a dronelor”, a declarat ministerul într-un comunicat.

Misiunea a fost desfășurată în cadrul Operațiunii NATO „Eastern Sentry”, o inițiativă lansată săptămâna trecută, ca răspuns la încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia. Pe lângă Marea Britanie, operațiunea implică resurse din Danemarca, Franța și Germania.

Ministerul a precizat că angajamentul Marii Britanii față de NATO este „neclintit” și că misiunea de vineri noaptea a urmat „intruziei iresponsabile și periculoase a dronelor rusești în spațiul aerian suveran al Poloniei – cea mai semnificativă încălcare a spațiului aerian NATO de către președintele rus Vladimir Putin de la invazia sa ilegală la scară largă a Ucrainei”.

Europa a fost în alertă maximă, deoarece încălcarea spațiului aerian polonez a fost urmată de intruziuni în spațiile aeriene ale mai multor alte state membre NATO în săptămâna precedentă.

Pe 9 septembrie, Polonia a doborât drone rusești care au încălcat spațiul său aerian. Această încălcare a declanșat o Alertă de Acțiune Rapidă și a determinat forțele aeriene poloneze, precum și armatele aliate, să ridice avioane de luptă în aer.

Operațiunea a marcat prima dată când NATO a deschis focul de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie 2022. Alianța militară a condamnat comportamentul Moscovei ca fiind „absolut periculos”.

Câteva zile mai târziu, drone rusești au încălcat spațiul aerian românesc, determinând Bucureștiul să ridice avioane de luptă.

Vineri, NATO a interceptat trei avioane de luptă MiG-31 rusești care au încălcat spațiul aerian estonian, într-un incident pe care Estonia l-a numit „fără precedent și îndrăzneț”.

