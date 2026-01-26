Ministrul Apărării: Avioane Craiova, în risc de faliment, dacă nu onorează o comandă de 8 mil. euro către MApN

Dacă Avioane Craiova nu va livra până la jumătatea lunii viitoare primele avioane IAR 99 modernizate, va fi obligată să plătească Armatei opt milioane de euro şi, foarte probabil, va fi în pragul falimentului., a avertizat ministrul Apărării, Radu Miruță.

Contractul cu Armata Română a fost întârziat din cauza concentrării societății pe un alt contract în derulare, cu o firmă privată, a explicat ministrul, într-o declarație pentru TVR.

De asemenea, ministrul acuză termenii dezavantajoși ai contractului cu statul, mai precis dezechilibrul uriaș între riscurile asumate de fabrica de stat și cele ale partenerului privat. „S-a întâlnit un prost cu un deștept. Prostul a fost statul, deșteptul a fost o firmă privată”, a explicat ministrul Radu Miruță.

În urmă cu cinci ani, compania craioveană a semnat un contract cu MApN pentru modernizarea a 10 avioane IAR 99, însă nu a livrat niciunul, deşi ar fi trebuit să le predea pe toate la sfârşitul lui 2024.

Contractul pentru modernizarea celor 10 avioane de antrenament a fost semnat în vara lui 2020 și este în valoare de 55 de milioane de euro. Aparatul IAR 99 SM este foarte important pentru Forțele Aeriene. Tinerii piloți trebuie să se pregătească cu acest aparat subsonic produs în România pentru a putea trece apoi la manșă avioanelor F-16.

Situația descrisă de ministru:

Statul (Avioane Craiova) a acceptat clauze prin care riscă penalități uriașe față de MApN (până la 30 de milioane de euro sau chiar executarea garanției de bună execuție).

Firma privată (furnizorul de tehnologie), de care depindea fabrica, are prevăzute în contract penalități de doar 10.000 de euro.

Ministerul Apărării va aplica în februarie penalizări

Dacă Forțele Aeriene nu vor primi două avioane IAR 99 SM până pe 15 februarie, Ministerul Apărării va încasa o garanție financiară în valoare de 41 de milioane de lei, ca penalizare pentru nerespectarea termenului.

Ministrul Radu Miruţă susține că Armata a făcut tot posibilul, în limitele legii, pentru a sprijini fabrica din Craiova, aflată în proprietatea statului: “Noi încercăm toate variantele birocratice astfel încât să le dăm o gură de ae mai îndelung. Adică am făcut procedurile spre a executa. Ei nu au livrat produsul”.

Directorul general al fabricii, Nicu Fălcoi, susține că prototipul IAR 99 SM a efectuat deja cinci zboruri de test și mai are pentru pentru a putea fi certificat. După această etapă, lucrurile se vor mișca mult mai repede și primele două aparate vor fi livrate până la jumătatea lui februarie, urmând ca și celelalte să fie predate repede, mai spune şeful fabricii.

“Eu cred că următoarele trei vor fi livrate în maximum o lună, dacă nu mai repede. Avem și al șaselea avion care este gata de zbor și va începe testele. Aș șaptelea este într-un stadiu foarte avansat. Tot ce vă pot spune este că din programul SM, până la sfârșitul anului vor fi livrate toate cele 10 avioane”, a declarat Nicu Fălcoi, director general, Avioane Craiova.

