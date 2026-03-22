Avioane ale SUA dislocate în România au efectuat deja două misiuni de realimentare aeriană spre Orientul Mijlociu

Avioane ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite dislocate în România au realizat, în noaptea de 21 spre 22 martie, a doua misiune de realimentare aeriană în sprijinul operațiunilor din Orientul Mijlociu, potrivit informațiilor .

Este vorba despre aeronave de tip Boeing KC‑135 Stratotanker, specializate în alimentarea în zbor a altor avioane militare. Acestea au decolat de pe teritoriul României și au operat în zona de sud a Mării Mediterane, în apropierea Orientului Mijlociu. Misiunea marchează continuarea seriei de operațiuni logistice desfășurate de SUA din baze aflate pe flancul estic al NATO.

Conform sursei citate, aceasta este a doua astfel de misiune realizată de aeronavele americane după dislocarea lor în România, în contextul tensiunilor crescute din regiune. Activitatea arată un ritm susținut al operațiunilor de sprijin aerian, în care realimentarea în zbor extinde raza de acțiune a avioanelor de luptă și de transport.

BoardingPass precizează că, în ultimele zile, numărul avioanelor de realimentare americane dislocate în România a ajuns la cel puțin șase unități de tip KC‑135. Acestea susțin misiuni aeriene complexe, inclusiv patrulare, descurajare și intervenții rapide, fără a fi necesare escale intermediare.

Operațiunile s-au desfășurat în spațiul aerian internațional, în special în proximitatea insulei Cipru, zonă utilizată frecvent datorită poziției sale strategice între Europa, Africa și Orientul Mijlociu. Realimentarea în aer permite aeronavelor militare să rămână în zbor perioade mai lungi și să acopere distanțe considerabile.

Dislocarea acestor capabilități în România face parte din eforturile SUA de a-și consolida prezența militară în Europa de Est și de a asigura sprijin logistic pentru operațiunile din alte regiuni. În același timp, ea reflectă rolul strategic al României ca punct de sprijin pentru misiunile NATO și ale aliaților.

Autoritățile române au permis utilizarea infrastructurii naționale pentru aceste operațiuni, în baza cooperării militare bilaterale și a angajamentelor din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Nu au fost comunicate detalii privind durata exactă a dislocării sau eventuale misiuni viitoare, dar sursele indică faptul că activitatea ar putea continua.

***