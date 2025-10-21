Avertismentul lui Trump: Gruparea Hamas va fi eradicată dacă va încălca acordul de încetare a focului în Gaza

Președintele american Donald Trump a dat luni asigurări că Hamas va fi eradicat dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, după ce Israelul a denunțat duminică încălcări ale armistițiului de către mișcarea islamistă palestiniană, acuzație respinsă de aceasta.

„Am făcut o înțelegere cu Hamas că va respecta acest acord și dacă nu va face acest lucru, îl vom eradica, dacă este necesar”, a declarat președintele american pentru jurnaliști, alături de premierul australian Anthony Albanese, pe care l-a primit la Casa Albă. „Vor fi eradicați și ei știu asta”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Trump a făcute aceste declarații în timp ce emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit luni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, la o zi după ce bombardamentele israeliene lansate asupra Fâșiei Gaza au stârnit îngrijorări că fragilul armistițiu intrat în vigoare pe 10 octombrie ar putea fi pus în pericol.

Israelul a lansat duminică lovituri în Gaza ca răspuns, a susținut el, la atacuri ale Hamas, care a negat acuzațiile. Apărarea Civilă din Gaza a raportat cel puțin 45 de palestinieni uciși în bombardamente.

Președintele americane a insistat însă că forțele americane nu se vor implica împotriva Hamas, spunând că zeci de țări care au fost de acord să se alăture unei forțe internaționale de stabilizare în Gaza „ar fi bucuroase să intervină”.

„Mai mult, Israelul ar interveni în două minute dacă i-aș cere acest lucru. Dar, deocamdată, nu i-am cerut acest lucru. Îi vom da o mică șansă și sperăm că violențele se vor reduce. Dar, deocamdată, știți, aceștia sunt oameni violenți”, a mai spus el.

Consilierul prezidențial american Jared Kushner și emisarul Steve Wittkoff au ajuns în Israel și au avut deja, luni, o întrevedere cu premierul Benjamin Netanyahu, pentru a se asigura că armistițiul cu Hamas rămâne în vigoare.

Marți este așteptată vizita vicepreședintele SUA, JD Vance.

Cel mai probabil, oficialii americani vor face presiuni pentru începerea celei de-a doua faze a planului de pace în 20 de puncte al președintelui Trump.

În cea de-a doua fază a încetării focului, așa cum este detaliat în plan, Hamas va fi obligat să se dezarmeze și să cedeze guvernarea Gazei unui comitet tehnocratic supravegheat de un organism internațional de tranziție.

