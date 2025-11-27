Avertismentul economistului-șef BCE pentru UE: China îți ia locul la masă

Economia mondială trece prin schimbări radicale dincolo de tarifele SUA, iar Europa trebuie să înceapă să găsească surse de creștere acasă, deoarece sursele sale tradiționale de venit se epuizează, a declarat economistul-șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, potrivit Reuters.

Europa a crescut foarte puțin de la pandemie încoace, deoarece China o împinge afară din piețele-cheie de export, industria își pierde competitivitatea, consumatorii interni preferă să economisească în loc să cheltuiască, iar acum tarifele americane la importuri adaugă presiuni suplimentare asupra vânzărilor externe.

China, mult timp un mare consumator de bunuri europene, și-a construit, de asemenea, industrii rivale cu know-how avansat, trecând de la statutul de cumpărător la cel de competitor, reducând fereastra de oportunitate pentru exporturile europene, a spus Lane în podcastul Reuters Econ World.

„Modelul avantajului comparativ în lume s-a schimbat”, a spus Lane. „China este acum foarte puternică în multe sectoare.”

„Indiferent de geopolitică, există și o realitate economică de bază: atractivitatea relativă a exportului față de vânzările domestice s-a modificat.”

„SUA sunt importante, dar nu sunt principalul motor al economiei europene.”

Tarifele SUA pot agrava problema exporturilor europene, dar Lane s-a arătat optimist, argumentând că boom-ul AI și cheltuielile guvernamentale ridicate mențin cererea americană la un nivel înalt, limitând impactul comercial.

„În aceste condiții, capacitatea firmelor de a transfera majorările de tarife către importatorul american și către consumatorul american este destul de robustă”, a spus Lane. „SUA sunt importante, dar nu sunt principalul motor al economiei europene.”

Totuși, tarifele au redirecționat fluxurile comerciale globale, în special în Asia, iar Europa se confruntă acum cu o concurență sporită din partea Chinei chiar și pe piața internă, a argumentat Lane.

„China exportă acum mai mult către Asia de Sud-Est, Asia de Sud-Est exportă mai mult către SUA, iar China exportă, de asemenea, mai mult către Europa și alte părți ale economiei mondiale”, a spus Lane. „Aceasta este o reconfigurare foarte importantă pentru lume.”

Focus pe piața internă

Europa nu ar trebui niciodată să se retragă voluntar de pe piețele de export, deoarece comerțul este un exercițiu cu sumă pozitivă, dar o piață internă de 350 de milioane de persoane oferă oportunități ample de creștere — dacă blocul ar reuși să elimine mai multe dintre barierele sale interne, a spus el.

„Lecția din SUA este să ai cu adevărat o piață unică veritabilă”, a spus Lane. „Avem nevoie de scară… dacă vrem să obținem randament pentru tipul de investiții care contează cel mai mult într-o economie în esență digitală.”

„Ca să obținem această scară, este foarte dificil atunci când împarți Uniunea Europeană în 27 de state membre”, a mai spus Lane.

Desigur, asta va necesita multe reforme specifice fiecărei țări — detaliate, dificile și consumatoare de timp.

Totuși, multe națiuni din periferia UE, în special Spania, au început deja acest proces și se bucură acum de beneficiile unei creșteri mai rapide, a argumentat Lane.

„Este logic ca Europa să se gândească la modul de a livra o cerere internă mai puternică. Parțial prin politici fiscale, parțial prin reforme.”

„Pentru ca stimulentele de a investi în Europa și de a inova în Europa să crească”, a spus Lane. „Autonomia este mult mai ușor de obținut dacă cererea internă este suficient de puternică.”

***