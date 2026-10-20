Avertisment RBL: Companiile ar putea plăti costuri de peste 100 mil. € anual în cazul obligativității avocatului pentru acte comerciale – Organizația solicită respingerea proeictului

Obligativitatea implicării unui avocat în redactarea actelor societăților și a contractelor comerciale ar putea genera costuri suplimentare de peste 100 de milioane de euro pe an pentru companii, iar suma ar putea ajunge la aproximativ 800 de milioane de euro anual dacă măsura ar fi aplicată și contractelor de muncă, potrivit unei estimări a Romanian Business Leaders (RBL).

Organizația cere Senatului să respingă în forma actuală proiectul de lege B563/2026, depus pe 14 octombrie.

Proiectul ar impune implicarea unui avocat pentru actele de înființare și modificare a societăților, precum și pentru contractele pentru care legea cere forma scrisă, inclusiv actele adiționale. Inițiativa ar afecta peste un milion de firme, potrivit RBL, care avertizează că noile obligații ar crește costurile administrative ale mediului de afaceri.

Estimarea RBL se bazează pe datele Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Ministerului Muncii, precum și pe onorariul minim de 710 lei pentru redactarea unui contract, recomandat de ghidul Uniunii Naționale a Barourilor din România. Organizația precizează că estimarea de peste 100 de milioane de euro anual este prudentă și nu include costurile asociate recuperării creanțelor, înscrierii garanțiilor, arbitrajului, întârzierilor în tranzacții și eventualelor pierderi pentru serviciile digitale.

RBL atrage atenția că proiectul a fost depus în contextul obiectivului Comisiei Europene de reducere a sarcinilor administrative cu cel puțin 25% pentru toate companiile și 35% pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). În opinia organizației, noua obligație ar avea efectul contrar, prin introducerea unor costuri suplimentare pentru firme.

Organizația cere Senatului să nu aprobe solicitarea de adoptare a proiectului în procedură de urgență și să asigure o analiză de impact înaintea continuării procesului legislativ. RBL susține că inițiatorii nu au prezentat o estimare a costurilor pentru companii și că expunerea de motive nu include testul de proporționalitate prevăzut de Directiva (UE) 2018/958 și Legea nr. 245/2020.

„Europa simplifică, iar noi complicăm.”

Totodată, RBL solicită consultarea mediului de afaceri și obținerea avizului Consiliului Concurenței. Potrivit organizației, proiectul ar restrânge concurența pe o piață în care servicii similare sunt furnizate în prezent de contabili, camere de comerț, firme de colectare, arbitri și platforme digitale.

RBL avertizează și asupra efectelor asupra platformelor LegalTech și instrumentelor bazate pe inteligență artificială, în condițiile în care proiectul ar putea crea incertitudine privind delimitarea serviciilor de informare de cele de consultanță juridică.

„Europa simplifică, iar noi complicăm. În timp ce Bruxelles-ul taie birocrația pentru companii, în Parlamentul României apare un proiect care le obligă să plătească un avocat pentru acte pe care le fac singure de zeci de ani. Nu e protecția clientului, e o taxă nouă, mascată, pe antreprenoriat, pe care nimeni nu a calculat-o”, a declarat Sergiu Neguț, președintele Romanian Business Leaders.

Organizația solicită retragerea prevederilor care afectează firmele și organizarea unei dezbateri cu mediul de afaceri.

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