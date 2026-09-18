Avertisment Fitch: România riscă să fie retrogradată la „junk” dacă criza politică persistă

România rămâne fără timp pentru a evita o retrogradare a ratingului de credit la categoria „junk”, întrucât criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală a țării, avertizează un analist al agenției Fitch Ratings Inc, citat de Bloomberg.

Malgorzata Krzywicka a declarat că, pe termen scurt, capacitatea guvernului de a reduce în continuare deficitul bugetar și de a prezenta un plan fiscal credibil va fi esențială pentru evaluarea bonității României. Fitch urmează să reanalizeze ratingul de credit al României în ianuarie 2027.

„Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât apar mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustarea necesară”, a declarat Krzywicka într-un interviu.

Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Însă șansele acestuia de a obține votul de încredere într-un parlament profund fragmentat par reduse, după ce cel mai mare partid, Partidul Social Democrat, a semnalat că este puțin probabil să îl susțină.

Un nou eșec în tentativa de a aproba un guvern ar apropia România de alegerile anticipate, prelungind incertitudinea și sporind riscurile pentru buget și pentru ratingul de credit al statului.

La sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul României la BBB-, cel mai scăzut nivel din categoria „investment grade”, dar cu perspectivă negativă. Decizia a fost luată doar după ce guvernul a contestat evaluarea inițială a agenției de rating.

Pragul pentru menținerea ratingului devine tot mai greu de atins cu fiecare săptămână de criză politică

Krzywicka a sugerat că pragul pentru menținerea ratingului devine tot mai greu de atins cu fiecare săptămână de criză politică, începută după prăbușirea guvernului condus de premierul Ilie Bolojan în luna mai.

„Ceea ce trebuia să fie o schimbare relativ scurtă a guvernului, atunci când acesta s-a prăbușit în primăvară, s-a prelungit pe tot parcursul verii”, a spus ea. „Iar acum suntem deja după jumătatea lunii septembrie și încă nu avem o soluție.”

Krzywicka a declarat că România are nevoie de o ajustare suplimentară a deficitului de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB pentru a contribui la stabilizarea creșterii datoriei publice pe termen mediu. În prezent, Fitch estimează deficitul bugetar al României pentru 2026 la 5,9% din PIB, sub ținta guvernului de 6,2%.

Deși guvernul a redus deficitul de la 9,3% din PIB în 2024, elaborarea bugetului pentru 2027 și prezentarea unei traiectorii credibile către atingerea unui deficit de 3% sunt esențiale pentru evitarea unei retrogradări, a spus ea.

Krzywicka a subliniat că îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor este una dintre principalele metode de reducere a deficitului în anii următori, întrucât „spațiul de manevră pe partea de cheltuieli este limitat” după măsurile de austeritate deja implementate.

Stimularea creșterii economice nu poate înlocui consolidarea fiscală

Contracția economică și inflația ridicată reprezintă, de asemenea, motive de îngrijorare pentru Fitch. Krzywicka a respins argumentele potrivit cărora stimularea creșterii economice ar putea înlocui consolidarea fiscală. „Acestea sunt câștiguri marginale”, a spus ea. „Sunt departe de amploarea ajustării pe care România trebuie să o realizeze. O creștere economică mai puternică, de una singură, nu va rezolva problema deficitelor mari.”

Traderii tratează deja obligațiunile românești ca și cum ar reprezenta datoria suverană „junk” a UE, ceea ce obligă țara să plătească cele mai ridicate randamente din blocul comunitar.

Krzywicka a descris reacția mai amplă a pieței la criza actuală drept „relativ benignă”, afirmând că acest lucru se datorează parțial evoluției bune a deficitului în acest an și intrărilor de fonduri europene. Acestea oferă o plasă de siguranță care a permis țării să continue să se finanțeze de pe piețe chiar și în condiții de presiune, a spus ea.

***