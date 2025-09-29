cursdeguvernare

luni

29 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Avertisment dur al unui mare bancher de investiții: UE e prinsă între industria chineză și tehnologia americană, incapabilă să își finanțeze propriile industrii esențiale viitorului

De Vladimir Ionescu

29 septembrie, 2025

Europa este prinsă între cele două mari economii ale lumii și este incapabilă să își finanțeze propriile industrii esențiale viitorului, a avertizat directorul băncii de investiții de stat a Franței, Bpifrance, potrivit CNBC.

Nicolas Dufourcq a atras atenția că Europa este copleșită de industria chineză și tehnologia americană și că își accelerează declinul economic prin exportul economiilor sale.

„Îmi pare rău să fiu radical în viziunea mea, dar suntem dublu-colonizați: colonizați industrial de chinezi, colonizați digital de SUA”, a spus Dufourcq săptămâna trecută, la IPEM, o conferință privată de capital organizată la Paris.


El a sugerat că problema de bază se află în uriașul fond de capital privat și instituțional al Europei, care nu este investit pe plan intern.

Chiar și persoanele cu averi extrem de mari din Europa, birourile de familie și administratorii de active investesc de obicei în active conservatoare precum imobiliarele, iar atunci când caută mai mult risc, preferă tehnologia americană — în loc să sprijine inovatorii locali. „Economiile Europei, atunci când sunt investite în active cu risc, se duc în SUA.”

Dufourcq a menționat dificultățile cu care se confruntă startup-ul francez de calcul cuantic Quandela, despre care a spus că a dezvoltat un cip ce depășește unii rivali americani, dar care întâmpină probleme în a atrage capital privat în Europa.

Bpifrance, fondul suveran al Franței care administrează active de aproximativ 100 de miliarde de euro, a participat la trei runde de investiții pentru Quandela, care a strâns în total 61,85 milioane de euro, potrivit FactSet. Quandela nu a răspuns solicitării de comentarii venite din partea CNBC.

Companiile susținute de capital de risc din Statele Unite au strâns aproape de patru ori mai mult capital decât omologii lor din Europa în prima jumătate a anului 2025, conform datelor PitchBook.


„Avem nevoie urgentă de capital privat pentru a finanța deep tech-ul, care este viitorul Europei”, a spus Dufourcq.

Risk-on vs. Risk-off

Șeful Bpifrance a atribuit acest „eșec” unei profunde diviziuni culturale. El a contrastat aversiunea față de risc din Europa cu „cultura californiană”, unde investitorii consideră că este „datoria” lor să finanțeze startup-uri cu risc ridicat și creștere rapidă pentru a asigura dominația viitoare.

„Dacă nu ai această cultură în Europa, vei continua să investești în turism, vin, imobiliare și tehnologie americană”, a spus el sarcastic.

Săptămâna trecută, Harry Stebbings, fondatorul fondului de capital de risc și al podcastului 20VC, a spus că problemele sunt similare și în Marea Britanie.

„Avem o mentalitate risk-off. America are o mentalitate risk-on”, a declarat el pentru CNBC’s Squawk Box Europe.


El a spus că firma sa de capital de risc a strâns între 800 și 850 de milioane de dolari — iar 750 de milioane dintre aceștia au venit din SUA.

„Adică, este uimitor. Când vom face mulți bani pentru investitorii noștri, toți acești bani se vor întoarce în SUA”, a adăugat Stebbings.

Deși Bpifrance finanțează activ sectoare strategice, Dufourcq a recunoscut că intervenția statului, de una singură, este insuficientă pentru a contracara această tendință.

„Trebuie să ridicăm nivelul de agresivitate al alocării capitalului nostru în Europa către propriile noastre interese”, a adăugat el.

(Citește și: ”FT: Aversiunea la risc a UE o debranșează de economia inovativă, din cauza amânării uniunii piețelor de capital. Companiile inovatoare sunt împinse în SUA, care au o filosofie diferită”)

***


