Noul mecanism ANAF pentru evaluarea riscului fiscal în cazul rambursărilor de TVA poate afecta în continuare mediul de business și ar putea genera disponibilizări și insolvențe în economie, chiar și după modificările aduse prin Ordinul nr. 1425 din 16 octombrie 2026, după cum avertizează Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Concret, deși ANAF a adoptat în octombrie un ordin pentru simplificarea noului mecanism pentru evaluarea riscului fiscal în cazul rambursărilor de TVA, Dan Manolescu, președintele CCF, atrage atenția că modificările recente nu rezolvă problema de fond a mecanismului, ci doar elimină efectele retroactive ale procedurii introduse printr-un ordin din 21 septembrie.

„Înțelegem din referatul de aprobare al acestui ordin de <<modificare a modificării>> că scopul este acela de simplificare, ceea ce înseamnă că ordinul adoptat în 21 septembrie 2026, așa cum anticipam prin punctul de vedere anterior, a și produs astfel de efecte de blocaj, în primul rând din cauza unor prevederi care au stabilit retroactivarea noilor proceduri de analiză de risc și pentru deconturile lunilor anterioare intrării în vigoare a ordinului și care deja fuseseră analizate și validate sub acest aspect al analizei de risc, dar nerambursate efectiv. Noul Ordin a eliminat doar aceasta retroactivitate care a determinat blocaje în administratiile fiscale, dar a lăsat fondul problemei nerezolvat”, a explicat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Problema de fond rămâne, un singur criteriu poate determina inspecția fiscală anticipată

Deși a fost eliminat un criteriu de risc din cele 24 inițiale, CCF avertizează că problema de fond este modul în care ANAF stabilește încadrarea contribuabililor.

„Subliniem că problema principală a noului mecanism nu o reprezintă nici numărul criteriilor și nici conținutul acestora, ci conceptul noului mecanism de analiză și evaluare a riscului de rambursare necuvenită, care determină decizia organului fiscal privind procedura de soluționare a deconturilor să facă inspecție anticipată sau ulterioară.”

Concret, potrivit noului concept de analiză de risc de rambursare necuvenită, implementat prin Ordin, verdictul pentru înscrierea în baza de date specială și trimiterea decontului pentru inspecție fiscală anticipată nu este dat de o valoare globală a riscului fiscal stabilită prin cumulul valorilor de punctaj (în funcție de nivelul de semnificație atribuit fiecărui indicator și comparării rezultatului obținut, care ar reprezenta un nivel agregat de risc de rambursare necuvenită, cu o valoare prag stabilită de ANAF ca fiind acceptabilă și rezonabilă ca nivel al riscului).

Verdictul este dat de identificarea unui singur indicator de risc ca fiind pozitiv din cei 23 analizați.

„Apreciez că acest nou concept al mecanismului de analiză de risc de tip <<eliminatoriu>> care conduce la scoaterea automată din categoria de risc redus sau mediu și plasarea contribuabilului/decontului în categoria de risc ridicat, ca urmare a <<pozitivării>> unui singur criteriu de analiză, indiferent de punctajul și nivelul de semnificație al acestuia raportat la un nivel prag stabilit de ANAF în functie și de capacitatea sa reală de inspectie, este unul profund eronat și chiar neuzual în astfel de proceduri, în care de regulă se urmărește stabilirea unui nivel agregat al riscului, în funcție de care se decide dacă se impune o inspecție anticipată rambursării sau nu”, a explicat Doru Dudaș, presedintele Comitetului Fiscal al CCF.

Se amplifică riscul amânării sau abandonării proiectelor de dezvoltare

Consultanții fiscali au explicat că modul de funcționare al noului mecanism ANAF pentru evaluarea riscului fiscal în cazul rambursărilor de TVA amplifică riscul amânării sau abandonării proiectelor de dezvoltare.

De exemplu, în faza de investiții, contribuabilul înregistrează TVA deductibilă mare tocmai pentru că investește, situație pe care Ordinul o califică drept risc prin criteriile nr. 6 (creșterea semnificativă a sumei solicitate) și nr. 11 (înființarea cu mai puțin de 6 luni înaintea depunerii decontului).

Amânarea rambursării împiedică acești contribuabili să finalizeze investițiile sau să înceapă următoarea etapă. Pentru proiectele cu fonduri europene, în care TVA nu este eligibilă și trebuie prefinanțată, întârzierea poate compromite graficul de implementare și poate atrage corecții financiare.

Lichiditățile blocate sau amânate pe perioade nerezonabile sunt, de cele mai multe ori, exact cele care ar fi destinate pentru a susține dezvoltarea: investiții în echipamente, extinderea capacităților, intrarea pe piețe noi, cofinanțarea proiectelor cu fonduri europene.

Prin criteriile în legatură cu acționariatul, conform Camerei Consultanților Fiscali, un contribuabil fără nicio deficiență proprie poate fi încadrat direct în risc fiscal mare pentru că un acționar, asociat sau administrator, indiferent de ponderea participației sau de puterea de decizie, figurează în Baza de date specială sau are calități similare la o altă persoană impozabilă înscrisă în aceasta.

În grupurile de firme cu acționari sau asociați comuni, blocajul unei entități se poate extinde la tot grupul și afectează simultan mai multe societăți care se finanțau reciproc. „Completarea acestor trei criterii cu sintagma <<semnificativ>> fără definirea transparentă a acestei sintagme prin OPANAF 1425/16.10.2026 nu rezolvă aceste probleme”, atrage atenția CCF.

Un alt criteriu (nr. 14) prevede sancționarea contribuabilului pentru fapta altuia, fără ca măcar acesta să se poată verifica și cunoaste dacă fapta altuia există sau nu din cauza secretului fiscal. „Adică un contribuabil nu are de unde să știe că furnizorul său nu a depus declarații, are restanțe, neconcordanțe în deconturi, înființarea recentă, etc.”

Cele mai multe dintre aceste împrejurări sunt acoperite de secretul fiscal și nu pot fi cunoscute de contribuabil. Contribuabilul este astfel împins să își aleagă furnizorii după criterii de conformarea fiscală a acestora, fără a putea cunoaște însă concret eventualele neconformări ale acestora și nu pe criterii legate de preț și calitate, care de fapt sunt cele relevante economic.

Camera Consultanților Fiscali a trimis o nouă adresă către Ministerul Finanțelor și ANAF, în contextul în care consideră că există riscul blocării unuia dintre fluxurile de finanțare ale mediului de afaceri.

„În concluzie, contribuabilii români expuși mecanismului suportă un cost de finanțare a TVA achitată în amonte la furnizori și amânată la rambursare nerezonabil de mult, pe care concurenții din alte state membre nu îl au. Pentru activitățile orientate spre export, efectul se reflectă direct în prețuri și marje și poate crea probleme de competitivitate exportatorilor romani.”

Mecanismul are ca scop declarativ protejarea bugetului împotriva rambursărilor necuvenite. „Aplicat însă extensiv, asupra unor contribuabili care nu prezintă un risc real, produce efectul opus: o pierdere de venituri bugetare mai mare decât riscul pe care îl încearcă să-l prevină.”

„Scopul declarativ al noului mecanism este unul legitim pe care îl susținem și noi, însă mijlocul ales de ANAF este unul eronat care ne aminteste de mitul grecesc al Patului lui Procust, care riscă să afecteze atât agenția fiscală, cât și economia.

Apreciez că este necesară o monitorizare atentă din partea Ministerului Finantelor a fluxurilor financiare ale rambursarilor de taxă care ajung efectiv în economie în urma selecțiilor naționale de deconturi soluționate începand cu cele depuse în luna octombrie, care sunt supuse noului mecanism, în raport cu totalul valoric al deconturilor cu opțiune de rambursare depuse. Frauda fiscală nu se combate prin amputarea procustiană a tuturor contribuabililor, ci prin identificarea foarte bine țintită a fraudatorilor, extragerea și pedepsirea sau chiar eliminarea lor din economie”, a adăugat Doru Dudas, fost director general în Ministerul Finanțelor și vicepreședinte ANAF.

Există riscul disponibilizărilor și al insolvențelor

Camera Consultanților Fiscali atrage atenția asupra faptului că lipsa lichidităților și amânarea investițiilor reduc volumul activității, cifra de afaceri și profitul.

„Bugetul încasează mai puțin impozit pe profit, iar TVA colectată din livrările pe piața internă scade odată cu acestea, accentuând trendul de scădere a consumului înregistrat deja în România. Investițiile amânate nu mai generează veniturile viitoare din care s-ar fi plătit impozite.”

Când blocajul se prelungește, contribuabilul este nevoit să reducă costurile, iar cheltuielile de personal sunt de regulă primele vizate.

Restrângerea activității, închiderea unor puncte de lucru, trecerea la program redus sau disponibilizările au un efect bugetar dublu. Scad veniturile din contribuțiile sociale (CAS, CASS, contribuția asiguratorie pentru muncă) și din impozitul pe venitul din salarii. Cresc cheltuielile din bugetul asigurărilor pentru șomaj și, eventual, din bugetul de asistență socială. La acestea se adaugă scăderea consumului salariaților disponibilizați, cu efect asupra TVA încasate la nivelul economiei.

Pentru contribuabilii cu marje mici sau fără acces la finanțare, blocajul prelungit poate duce la incapacitate de plată și insolvență.

Bugetul pierde în acest caz nu doar veniturile viitoare, ci și creanțele fiscale existente, care în procedura insolvenței se recuperează de regulă doar parțial. Statul pierde astfel mai mult decât suma de rambursat a cărei verificare a justificat blocajul.

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