Avertisment Blackstone: Riscurile fiscale din Europa sunt mai mari și mai urgente decât cele din SUA – Piețele de obligațiuni trag deja semnalul de alarmă

Președintele Blackstone Group, Jon Gray, avertizează că Europa se confruntă cu o furtună fiscală mai periculoasă decât cea din Statele Unite. În absența beneficiilor unei expansiuni economice accelerate – impulsionate de dezvoltarea inteligenței artificiale (IA) – , combinația dintre „creștere mică și deficite mari” exercită o presiune tot mai mare asupra unor țări precum Franța și Marea Britanie, iar piețele europene de obligațiuni au început deja să tragă un semnal de alarmă, relatează Bloomberg.

Cu toate că și SUA trebuie să-și gestioneze problema datoriei publice, președintele Blackstone a avertizat că presiunile fiscale cu care se confruntă Franța, Marea Britanie și alte economii majore sunt, în prezent, mai îngrijorătoare decât cele din Statele Unite, care beneficiază de investițiile în IA și cheltuielile de capital în tehnologie stimulează o creștere economică mai rapidă, oferind o marjă de manevră mai mare pentru ajustările fiscale.

Problema Europei: Încetinirea economiei și deficitul fiscal

Marți, în cadrul forumului Bloomberg New Economy de la New Delhi, Gray a declarat că, în cele din urmă, și Statele Unite vor fi nevoite să ia decizii dificile, însă „pentru moment, aceasta este o problemă care vizează mai degrabă Franța, Marea Britanie și Europa continentală”.

El consideră că adevărata vulnerabilitate a Europei provine din suprapunerea a doi factori: avansul lent al economiei și deficitele fiscale ridicate.

Atunci când creșterea economică nu reușește să genereze o expansiune rapidă a bazei de impozitare, ratele ridicate ale dobânzilor pot transforma mult mai repede costurile datoriei publice în presiuni fiscale. În momentul în care investitorii încep să solicite prime de risc mai mari, guvernele s-ar putea vedea nevoite să aleagă între majorarea impozitelor, reducerea serviciilor publice și limitarea cheltuielilor.

Gray a afirmat că experiența istorică arată că guvernele nu întreprind, de regulă, ajustări fiscale dureroase din proprie inițiativă; ele așteaptă, de obicei, ca piețele financiare să exercite o presiune suficient de mare înainte de a lua măsuri.

Referindu-se la criza datoriilor care a afectat Grecia cu peste un deceniu în urmă, el a remarcat că problemele fiscale tind, în cele din urmă, să oblige factorii de decizie – prin intermediul presiunilor pieței – să își reevalueze modul în care împrumută.

Iar piețele europene de obligațiuni au transmis recent semnale de avertizare similare.

Conform datelor Reuters, randamentul obligațiunilor guvernamentale franceze pe 10 ani a crescut cu aproximativ 70 de puncte de bază în septembrie, atingând la un moment dat cel mai ridicat nivel de după 2002. În același timp, diferențialul de randament dintre obligațiunile franceze și cele germane pe 10 ani s-a majorat la aproape 160 de puncte de bază, cea mai mare divergență înregistrată de la criza datoriilor suverane din Europa după 2012.

Franța – bolnavul Europei

Guvernul francez a recunoscut că deficitul bugetar din acest an ar putea depăși pragul de 5% anunțat inițial, planificând totodată împrumutarea unei sume record de 340 de miliarde de euro în obligațiuni guvernamentale până în 2027, pentru a finanța cheltuielile publice și rambursarea datoriei acumulată în timpul pandemiei.

Costurile mai ridicate de finanțare fac, la rândul lor, ca ajustarea fiscală să fie mai dificilă: cu cât plățile aferente dobânzilor la obligațiunile guvernamentale sunt mai mari, cu atât spațiul fiscal disponibil pentru finanțarea serviciilor publice, investițiilor și alte priorități politice este mai restrâns.

Presiunea cu care se confruntă Regatul Unit nu este, în prezent, la fel de intensă ca cea din Franța, însă riscurile rămân la fel de mari.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale britanice pe 10 ani au crescut cu aproximativ 36 de puncte de bază în septembrie, ajungând la circa 5,4%. Piețele așteaptă prezentarea bugetului pentru 2027, sperând că guvernul va reuși să găsească un echilibru între limitarea deficitului fiscal și susținerea creșterii economice.

De ce nu se află Statele Unite într-o situație atât de periculoasă?

Gray a subliniat că și Statele Unite trebuie să facă față unor ajustări fiscale dificile. Evaluarea sa nu se bazează pe premisa că datoria SUA ar fi mai puțin problematică, ci evidențiază faptul că Statele Unite dispun de un factor principal — o creștere economică mai rapidă — care îi lipsește în prezent Europei.

El a menționat în mod specific investițiile în inteligența artificială (IA) și în tehnologie.

„Când observi schimbările care au loc în domeniul tehnologiei, al investițiilor și al IA, vezi un aflux masiv de capital, iar ratele de creștere mai ridicate îți oferă o marjă de manevră mai mare”, a spus Gray.

În ultimii doi ani, marile companii americane de tehnologie și-au sporit semnificativ cheltuielile de capital pentru centre de date, semiconductori, infrastructură energetică și facilități legate de IA. Aceste investiții nu doar că au stimulat creșterea sectorului tehnologic, dar au și impulsionat cererea în domeniul construcțiilor, al echipamentelor electrice și al serviciilor conexe.

Atâta timp cât creșterea economică nominală rămâne la un nivel relativ ridicat, ritmul de deteriorare a raportului dintre datoria publică și PIB poate fi, într-o oarecare măsură, temperat, iar veniturile fiscale au șanse mai mari să crească.

În Europa, problema este că nivelul ridicat al datoriei și creșterea economică scăzută tind să alimenteze un cerc vicios care se autoîntreține.

Dacă guvernul încearcă să stabilizeze finanțele publice prin reducerea cheltuielilor sau majorarea impozitelor, creșterea economică ar putea încetini și mai mult; or, odată ce creșterea scade, reducerea raportului dintre datoria publică și PIB devine și mai dificilă.

Ratele ridicate ale dobânzilor remodelează peisajul obligațiunilor suverane europene

Recent, piața europeană a obligațiunilor a început să reevalueze riscul asociat diferitelor țări în funcție de fundamentele lor fiscale.

Obligațiunile guvernamentale franceze, considerate mult timp ca având cotații apropiate de cele ale Germaniei, au intrat sub o presiune semnificativă de vânzare, în timp ce Germania a redevenit o destinație sigură („safe-haven”) pentru capital.

Agenția Reuters a relatat că unele firme de administrare a activelor și-au redus deținerile de obligațiuni franceze, orientându-se în schimb către titlurile de stat germane și japoneze.

Și Italia atrage o atenție sporită. Cu o rată a datoriei raportată la PIB care se apropie de 139%, se estimează că aceasta va depăși Grecia în acest an, devenind economia cea mai îndatorată din zona euro. Guvernul italian estimează că deficitul fiscal va rămâne mult peste pragul de 3% impus de UE și că ponderea datoriei în PIB nu va începe să scadă mai devreme de 2028.

Totuși, nu toate țările europene cu un grad ridicat de îndatorare se confruntă cu același nivel de presiune.

Creșterea economică relativ rapidă a Spaniei din ultimii ani a îmbunătățit sentimentul investitorilor pe piața obligațiunilor, iar randamentul titlurilor de stat spaniole pe 10 ani este acum semnificativ mai scăzut decât cel al obligațiunilor franceze.

Această divergență este în concordanță cu teza centrală a lui Gray: piețele nu sunt preocupate doar de volumul datoriei, ci și de capacitatea economiei respective de a genera o creștere suficient de mare pentru a-și onora obligațiile financiare.

Continuarea investițiilor în energie și infrastructură

Deși Gray consideră că expansiunea economică alimentată de inteligența artificială oferă în prezent Departamentului Trezoreriei SUA o marjă de manevră fiscală suplimentară, el vede totodată tehnologia drept unul dintre cele mai semnificative riscuri – cu potențiale implicații pe termen lung – ale epocii noastre.

În comparație cu conflictele regionale și tensiunile dintre Statele Unite și aliații săi, el consideră că schimbările tehnologice ar putea avea implicații structurale mult mai profunde, obligând guvernele și societățile să facă alegeri dificile.

Cu toate acestea, din perspectiva investițiilor, Blackstone continuă să-și majoreze expunerea pe infrastructura legată de inteligența artificială.

Gray a declarat că Blackstone menține o perspectivă optimistă pe termen lung privind infrastructura energetică, întrucât centrele de date, conducerea autonomă, robotica și alte aplicații tehnologice vor genera o creștere a cererii de energie electrică.

De asemenea, fondul intenționează să continue investițiile în sectoarele apărării și științelor vieții. Gray consideră că, în ciuda atenției intense pe care piața o acordă riscurilor asociate inteligenței artificiale, impactul final al acesteia asupra sănătății umane s-ar putea dovedi a fi una dintre cele mai importante consecințe ale acestei revoluții tehnologice.

Inteligența artificială susține economia SUA

Prin urmare, evaluarea lui Gray privind riscurile fiscale din Europa și Statele Unite nu susține ideea că „Statele Unite nu au o problemă legată de datorie”, ci subliniază faptul că ritmul de creștere economică determină marja de timp disponibilă pentru ajustarea politicilor fiscale și monetare atunci când economiile se confruntă cu niveluri ridicate ale datoriei și ale ratelor dobânzii.

În prezent, Statele Unite își mențin o creștere relativ rapidă datorită investițiilor legate de inteligența artificială și a cheltuielilor de capital din sectorul tehnologic; în schimb, economiile europene – precum cele ale Franței și Regatului Unit – riscă să vadă cum costurile ridicate de finanțare scot în prim-plan provocările fiscale, în cazul în care nu reușesc să își majoreze în paralel ratele de creștere potențială.

Blackstone este cel mai mare administrator de active alternative din lume, însumând peste 1,3 trilioane dolari. Are clienți atât instituționali cât și individuali în întreaga lume. Portofoliul cuprinde peste 13.000 de active imobiliare și deține participații la peste 270 de companii din sectoare-cheie cu potențial mare de creștere pe termene lung.

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