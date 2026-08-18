Avertisment BCE: Corecția acțiunilor tehnologice americane este probabilă și s-ar putea transforma într-o „problemă de stabilitate financiară” pentru zona euro

O corecție a acțiunilor companiilor americane din sectorul tehnologic este probabilă și ar putea amenința stabilitatea financiară a zonei euro, chiar dacă inteligența artificială (AI) va ajunge în cele din urmă să confirme așteptările investitorilor, avertizează o echipă de economiști ai Băncii Centrale Europene (BCE), potrivit Financial Times.

Într-o postare publicată pe blogul BCE, cercetătorii au avertizat că o retragere a pieței din sectorul tehnologic nu trebuie neapărat să fie provocată de exuberanță irațională și că „ar trebui anticipată chiar și în cazul în care evaluările actuale sunt raționale”.

Expunere de 440 de miliarde de euro

Avertismentul este relevant pentru Europa, chiar dacă cea mai mare parte a creșterilor înregistrate în ultimii ani de acțiunile tehnologice a avut loc pe piețele americane.

Gospodăriile din zona euro au o expunere de aproximativ 440 de miliarde de euro la acțiunile companiilor americane din sectorul tehnologic, potrivit economiștilor BCE, în principal prin intermediul fondurilor de investiții. Companiile de asigurări și fondurile de pensii au, de asemenea, expuneri importante la așa-numitul grup „Magnificent Seven”, format din cele mai mari companii tehnologice americane.

Piețele de acțiuni din SUA și zona euro au fost, în mod tradițional, puternic corelate, ceea ce lasă investitorii europeni vulnerabili în cazul unei prăbușiri a Wall Street, au adăugat economiștii.

„Efectele unei prăbușiri a boomului AI din SUA nu ar rămâne o problemă americană”, ci s-ar putea transforma într-o „problemă de stabilitate financiară pentru zona euro”, au avertizat aceștia. Un crah bursier însoțit de „instabilitate mai largă a piețelor” ar fi deosebit de periculos.

Indicele Nasdaq 100, puternic concentrat pe companiile tehnologice, a scăzut puternic luna trecută, dar ulterior și-a revenit și se află în apropierea maximului istoric.

Boom-ul AI și lecțiile din trecut

Economiștii BCE compară boom-ul investițiilor în inteligență artificială cu episoade anterioare de investiții masive generate de inovații tehnologice, precum dezvoltarea căilor ferate în secolul al XIX-lea, extinderea electricității și a radioului în anii 1920 și perioada companiilor „dotcom” de la începutul acestui secol.

„În fiecare caz, o tehnologie cu adevărat transformatoare a atras investiții, iar evaluările bursiere ale companiilor care au adoptat-o au crescut puternic înainte de a scădea brusc”, au scris economiștii.

Potrivit acestora, astfel de progrese tehnologice generează „incertitudine extremă”, deoarece impactul lor asupra economiei în ansamblu este inițial dificil de anticipat.

În primele etape ale unei inovații majore, acțiunile companiilor aflate în avangarda tehnologiei, precum Nvidia, oferă oportunități importante investitorilor care intră devreme pe piață. În cel mai bun caz, aceștia pot obține câștiguri foarte mari, iar în cel mai rău caz își pot pierde întreaga investiție.

Această așa-numită „valoare de opțiune” crește evaluările bursiere ale companiilor care adoptă primele noua tehnologie și determină creșterea puternică a raportului preț/profit (P/E), explică economiștii BCE.

Riscul se mută de la companii la întreaga economie

Situația se schimbă însă atunci când tehnologia se dovedește de succes și se extinde în întreaga economie. Incertitudinea asociată noii tehnologii se mută atunci de la companii individuale către economie în ansamblu.

„Dacă ceva nu merge bine cu acea tehnologie, întreaga economie are de suferit”, susțin economiștii.

Spre deosebire de riscurile asociate unor companii individuale, incertitudinea la nivelul întregii economii „nu poate fi diversificată”. În consecință, investitorii cer randamente mai mari pentru a fi compensați pentru riscurile asumate.

Chiar dacă adoptarea cu succes a AI poate majora profiturile companiilor, creșterea primei de risc solicitate de investitori poate împinge evaluările bursiere în direcția opusă. Astfel, prețurile acțiunilor pot scădea în cele din urmă chiar dacă tehnologia se dovedește un succes.

Și optimismul excesiv poate amplifica prăbușirea

Economiștii BCE au subliniat și posibilitatea ca ciclurile de tip boom-prăbușire din sectorul tehnologic să fie alimentate de investitori „prea încrezători și prea optimiști”, care împing prețurile mult peste nivelurile justificate de fundamentele economice.

„Atunci când excesul de încredere dispare, prețurile pot scădea și mai abrupt decât în scenariul rațional”, au scris cercetătorii.

Aceștia au precizat însă că o eventuală corecție nu înseamnă că prețurile acțiunilor nu ar putea crește ulterior de la nivelurile actuale.

„Dacă AI se dovedește suficient de transformatoare, evaluările ar putea fi mult mai ridicate în viitor, chiar și după o corecție.”

Economiștii BCE avertizează, totodată, că aceste cicluri de tip „boom-prăbușire” pot fi identificate cu certitudine doar retrospectiv. Este „imposibil” de stabilit în avans în ce punct al acestui parcurs se află în prezent piețele, au concluzionat aceștia.

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