Avertisment al SUA pentru Polonia: Kremlinul ar putea pune la încercare apărarea colectivă a NATO – Scenariile

Statele Unite au avertizat autoritățile poloneze că Rusia ar putea pregăti, în lunile următoare, o provocare militară limitată menită să testeze hotărârea Alianței Nord-Atlantice de a-și apăra statele membre, relatează cotidianul italian La Stampa, care citează informații publicate de portalul polonez Onet, bazate pe surse apropiate președintelui polonez Karol Nawrocki (foto stânga, alături de președintele Donald Trump) și mediilor de securitate.

Potrivit surselor, avertismentul transmis de Washington are în vedere posibilitatea ca Moscova să recurgă la o acțiune militară controlată, suficient de gravă pentru a provoca o criză regională, dar fără a declanșa un conflict deschis între Rusia și NATO.

Printre scenariile analizate se numără atacuri cu rachete sau drone asupra infrastructurii critice din Polonia sau din alte state aliate, operațiuni hibride și cibernetice, precum și o incursiune limitată peste frontieră dinspre exclava rusă Kaliningrad sau Belarus. Potrivit surselor, un astfel de incident ar putea fi prezentat ulterior de Moscova drept „un incident”, „o eroare de navigație” sau „o misiune de urgență de recuperare cu elicopterul”.

Evaluările serviciilor de informații poloneze, preluate și de publicația britanică The Telegraph, indică faptul că obiectivul Kremlinului ar fi provocarea unei situații de criză care să pună presiune asupra aliaților occidentali pentru reducerea sau suspendarea sprijinului militar acordat Ucrainei, evitând în același timp o confruntare militară directă și de amploare cu NATO.

Potrivit presei italiene, strategia ar urmări, totodată, consolidarea poziției de negociere a Moscovei în eventuale discuții privind conflictul din Ucraina, fără asumarea riscurilor asociate unui război deschis cu statele occidentale.

Informațiile apar într-un context de intensificare a tensiunilor dintre Rusia și Occident și în apropierea summitului NATO programat la Ankara, într-un moment în care sprijinul militar acordat Ucrainei continuă să reprezinte unul dintre principalele subiecte pe agenda Alianței.

Tot duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de informații ucrainene dețin indicii privind pregătirea unui nou atac aerian masiv al Rusiei. „Există noi informații ale serviciilor de informații potrivit cărora rușii pregătesc un nou atac masiv. Acest lucru este în spiritul lui Putin, imediat după Ziua Independenței a Statelor Unite și înaintea summitului NATO de la Ankara. Rusia vrea să amplifice răul și să ucidă oameni”, a afirmat Zelenski într-un mesaj publicat pe Telegram.

Liderul ucrainean a făcut un nou apel către partenerii occidentali pentru accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană. „Orice întârziere în furnizarea de rachete pentru apărarea noastră aeriană, pentru sistemele Patriot, se traduce prin pierderi de vieți omenești și încurajează Rusia să continue războiul”, a declarat Zelenski.

În același timp, Kremlinul susține că operațiunea militară din Ucraina se transformă treptat într-un conflict de amploare din cauza sprijinului acordat Kievului de statele occidentale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că „este un război, un război adevărat”, deoarece „Berlinul, Parisul, Haga, Oslo și, din păcate, Washingtonul sunt în spatele Kievului”.

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